MÄRKTE ASIEN/Leichter - Indizes aber von Tagestiefs erholt

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Leichter, aber von den Tagestiefs zumeist deutlich erholt, präsentieren sich die ostasiatischen Börsen am Dienstag. Sie schließen sich damit der vorsichtigen Stimmung an der Wall Street an, wo insbesondere Technologeititel gemieden wurden. Dazu dürfte insbesondere an den chinesischen Aktienmärkten bremsen, dass das Regierungsteam von US-Präsident Donald Trump die von seinem Vorgänger verhängten Kontrollen über Chip-Exporte nach China noch verschärfen will, wie Bloomberg berichtet. Dazu sollen auch Chiphersteller anderer Staaten mit ins Boot geholt werden.

Wer­bung Wer­bung

Am meisten tut sich in Tokio, wo am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde. Der Nikkei-225-Index rutscht um 1,3 Prozent ab auf 38.277 Punkte. In Seoul geht es um 0,4 Prozent nach unten. Hier dürfte zumindest etwas stützen, dass die Notenbank in Südkorea die Leitzinsen gesenkt hat. Dies war aber so auch im Vorfeld schon erwartet worden. Allerdings ist sie zugleich auch pessimistischer geworden, was die Wachstumsaussichten angeht.

In Hongkong (-0,8%) uns Schanghai (-0,2%) liegen die Indizes zumindest weniger tief im Minus als zu Beginn des Handels. An beiden Märkten dominiert weiter das Warten auf die jährliche Plenarsitzung des Nationalen Volkskongresses und auf die Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes - jeweils Anfang März - das Geschehen. Von den Tagungen erhoffen sich Anleger Aufschluss über den Wachstumsplan Pekings für die heimische Wirtschaft. Dazu steht bereits am Mittwoch die Vorlage des Haushaltsplans für Hongkong auf dem Kalender.

Wer­bung Wer­bung

In Sydney ist der Handel bereits beendet, dort büßte das Börsenbarometer 0,7 Prozent ein und folgte - wie oft - stärker der US-Vorgabe.

Bei den Einzelwerten geht es in Tokio für Mitsubishi Corp. um 8,8 und für Itochu um 6,8 Prozent nach oben. Treiber ist, dass laut Investorenlegende Warren Buffett dessen Beteiligungsunternehmen Berkshire Hathaway die Anteile an den beiden japanischen Handelshäusern wohl erhöhen wird.

Wer­bung Wer­bung

In Sydney knickte der Kurs von Domino's Pizza Enterprises nach einem Verlust im ersten Halbjahr um rund 10 Prozent ein.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.251,90 -0,7% +1,1% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.277,08 -1,3% -2,8% 07:00

Kospi (Seoul) 2.635,15 -0,4% +9,8% 07:00

Schanghai-Comp. 3.364,95 -0,2% +0,4% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.165,62 -0,8% +17,0% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.923,94 -0,1% +3,8% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.567,17 -1,1% -3,1% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:41 % YTD

EUR/USD 1,0474 +0,0% 1,0469 1,0492 +1,1%

EUR/JPY 156,70 -0,0% 156,77 156,73 -3,8%

EUR/GBP 0,8289 -0,0% 0,8290 0,8298 +0,2%

GBP/USD 1,2636 +0,0% 1,2631 1,2644 +1,0%

USD/JPY 149,60 -0,1% 149,73 149,41 -4,9%

USD/KRW 1.430,85 +0,1% 1.429,65 1.427,09 -3,0%

USD/CNY 7,1738 +0,1% 7,1672 7,1627 -0,5%

USD/CNH 7,2576 +0,1% 7,2535 7,2460 +2,0%

USD/HKD 7,7752 +0,0% 7,7739 7,7728 +0,1%

AUD/USD 0,6354 +0,1% 0,6347 0,6367 +2,7%

NZD/USD 0,5736 +0,1% 0,5732 0,5749 +2,5%

Bitcoin

BTC/USD 91.963,40 -0,6% 92.484,55 95.878,30 -2,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,17 70,70 +0,7% +0,47 +0,4%

Brent/ICE 75,20 74,78 +0,6% +0,42 +1,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.940,06 2.950,43 -0,4% -10,37 +12,0%

Silber (Spot) 32,34 32,33 +0,0% +0,01 +12,0%

Platin (Spot) 966,80 970,38 -0,4% -3,58 +6,6%

Kupfer-Future 4,49 4,52 -0,5% -0,02 +11,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/err

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2025 00:43 ET (05:43 GMT)