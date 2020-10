MÄRKTE ASIEN/Leichter - Kurssprung bei australischer Coca-Cola Amatil

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte sind leichter in die neue Woche gestartet. Die weltweit weiter steigenden Corona-Infektionszahlen und damit verbundenen Teil-Lockdowns sorgten ebenso für Zurückhaltung wie die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl und das weiter nicht zustande kommende finanzielle Hilfspaket in den USA.

Der Nikkei-Index in Tokio gab um 0,1 Prozent nach auf 23.494 Punkte, etwas gestützt von einem leicht nachgebenden Yen. In Sydney war die Tendenz ebenfalls knapp behauptet. Schanghai und Seoul wiesen mit bis zu 0,8 Prozent die höchsten Minuszeichen auf. In Hongkong wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

In Schanghai setzte sich der jüngste Abwärtstrend damit zwar fort, Marktbeobachter gehen aber davon aus, dass der Druck nach unten zumindest abebben wird, weil die politische Führung des Landes gerade die Prioritäten des nächsten Fünfjahresplans bespreche. Die Veröffentlichung des Plans dürfte potenziell die aktuelle Risikoscheu mindern und für kurzfristigen Optimismus sorgen, so die Experten von Huaxi Securities.

In Seoul richteten sich viele Blicke auf das Samsung-Konglomerat, nachdem der Vorsitzende des Elektronikriesen Samsung Electronics, Lee Kun Hee, im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Lee hatte Samsung zu einem der weltweit führenden Konzerne für Technologieprodukte fortentwickelt. 2014 erlitt er jedoch eine Herzattacke und hatte seither gesundheitliche Probleme. Sein Sohn Lee Jae Yong übernahm deshalb in der Praxis die Leitung der Geschäfte und wurde de facto zum Konzernchef.

Die Samsung-Aktie schloss 0,3 Prozent im Plus. Samsung C&T machten jedoch einen Satz um 13,5 Prozent nach oben. Bei dem Unternehmen handelt es sich um die de-facto-Holding, die von Lee Jae Yong kontrolliert wird. Samsung Life Insurance legten um 3,8 Prozent zu. Marktteilnehmer sprachen von Erwartungen höherer Dividenden, weil dies dem Erben Lee Jae Yong helfen würde, die auf ihn nun zukommende Erbschaftssteuer zu bezahlen.

Ebenfalls in Seoul profitierte die Aktie des Pharmaherstellers Celltrion Pharm mit einem Plus von 1,4 Prozent nur moderat davon, dass ein Coronavirus-Testkit von der US-Regulierungsbehörde FDA eine Notfallzulassung erhalten hat. Laut Celltrion liefert das Kit innerhalb von zehn Minuten Coronavirus-Testergebnisse mit einer Zuverlässigkeit von etwa 94 Prozent.

Übernahmegebot treibt Coca-Cola Amatil

In Sydney schossen Coca-Cola Amatil um 16,3 Prozent nach oben auf 12,50 Austral-Dollar. Der Abfüller hat ein Übernahmeangebot in Höhe von 9,28 Milliarden Austral-Dollar (ca. 5,58 Milliarden Euro) bzw 12,75 Austral-Dollar je Aktie von Coca-Cola European Partners erhalten.

Westpac gaben um 0,4 Prozent nach, nachdem die Bank Abschreibungen und Einmalbelastungen in Höhe von 1,22 Milliarden Austral-Dollar angekündigt hatte.

Murata Manufacturing verbesserten sich in Tokio um 2,4 Prozent und bewegten sich im Bereich eines 20-Jahreshochs, nachdem der Hersteller elektronischer Bauteile seinen Gewinnausblick für das erste Halbjahr seines Geschäftsjahres angehoben hatte. Nidec stiegen im unmittelbaren Vorfeld der Zahlenvorlage um ein halbes Prozent. Analysten erwarten beim weltgrößten Hersteller von Elektromotoren einen 9,1-prozentigen Anstieg des Nettogewinns.

In Schanghai verloren Kweichow Moutai 4,2 Prozent. Der Spirituosenhersteller hatte mit seinen Geschäftszahlen trotz einer Gewinnsteigerung die Erwartungen verfehlt.

Gesucht waren in Schanghai dagegen Aktien von Unternehmen, die von der Einführung eines digitalen Yuan profitieren würden, darunter Feitian Technologies, Shenzhen Forms Syntron Information und Guangdong Homa. Am Wochenende hatte die chinesische Notenbank Unterstützung für die Einführung eines digitalen Yuan signalisiert.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.155,60 -0,18% -7,91% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 23.494,34 -0,09% -0,59% 07:00

Kospi (Seoul) 2.343,91 -0,72% +6,65% 07:00

Schanghai-Comp. 3.251,12 -0,82% +6,59% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.918,78 +0,62% -11,53% 09:00

Taiex (Taiwan) 12.909,03 +0,04% +7,60% 06:30

Straits-Times (Sing.) 2.527,19 -0,40% -21,27% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.483,18 -0,77% -5,92% 10:00

BSE (Mumbai) 40.319,84 -0,90% -2,39% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1842 -0,0% 1,1843 1,1834 +5,6%

EUR/JPY 124,17 +0,1% 124,00 123,77 +1,9%

EUR/GBP 0,9102 +0,2% 0,9080 0,9032 +7,6%

GBP/USD 1,3010 -0,3% 1,3044 1,3101 -1,8%

USD/JPY 104,86 +0,1% 104,71 104,59 -3,5%

USD/KRW 1128,54 +0,0% 1128,45 1128,15 -2,3%

USD/CNY 6,6909 +0,1% 6,6868 6,6695 -3,9%

USD/CNH 6,6821 +0,3% 6,6651 6,6558 -4,1%

USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7501 7,7500 -0,5%

AUD/USD 0,7112 -0,1% 0,7117 0,7139 +1,5%

NZD/USD 0,6681 +0,1% 0,6676 0,6687 -0,8%

Bitcoin

BTC/USD 13.060,25 +0,3% 13.021,50 12.924,50 +81,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 38,71 39,85 -2,9% -1,14 -31,4%

Brent/ICE 40,66 41,77 -2,7% -1,11 -33,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.900,86 1.893,36 +0,4% +7,51 +25,3%

Silber (Spot) 24,25 24,25 +0,0% +0,01 +35,9%

Platin (Spot) 889,50 906,20 -1,8% -16,70 -7,8%

Kupfer-Future 3,11 3,13 -0,5% -0,02 +10,2%

