MÄRKTE ASIEN/Leichter - Nvidia sorgt für keine größeren Impulse

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Verluste überwiegen am Donnerstag an den Börsen in Ostasien. Während der japanische Nikke-225-Index nur ganz leicht nachgibt auf 38.130 Punkte, fällt das Minus in Hongkong mit 1,3 Prozent deutlich größer aus. Dabei dürften Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen, nachdem der Hang-Seng-Index am Vortag um über 3 Prozent nach oben geschossen war, angeführt von Technologieaktien. In Schanghai gibt der Composite-Index um 0,7 Prozent nach. In Seoul büßt der Kospi die Vortagsgewinne mit einem Minus von 1,0 Prozent wieder ein. In Sydney endete der Handel bereit mit einem Plus von 0,2 Prozent. Dort folgte der Markt stärker der US-Vorgabe, wo kleine Aufschläge überwogen.

Die weltweit mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia sorgen für keinen stärkeren Impuls, zumal auch die Nvidia-Aktie nachbörslich darauf nur moderat reagierte. Sie büßte 1,5 Prozent ein. Das KI-Flaggschiff hatte gute Zahlen präsentiert und einen Ausblick abgegeben, der die Erwartungen des Marktes übertraf.

Derweil dürften Sorgen vor globalen Handelshemmnissen schon eher auf die Stimmung drücken. Auf der ersten Kabinettssitzung seiner Regierung sagte US-Präsident Donald Trump, US-Zölle auf die EU sollten "generell" 25 Prozent betragen und würden "sehr bald" angekündigt. Ein Sprecher der EU-Kommission, sagte darauf, die EU werde "entschlossen und unverzüglich gegen ungerechtfertigte Hindernisse für den freien und fairen Handel reagieren....".

An den chinesischen Aktienmärkten hieß es, die Marktteilnehmer warteten auf die jährliche Plenarsitzung des Nationalen Volkskongresses und auf die Politische Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes, die in der kommenden Woche beginnen. Dann dürfte die Wachstumsziele Pekings für das laufende Jahr bekannt gegeben werden und weitere wirtschaftliche Rahmendaten.

Chipaktien zeigen sich in der Region nach den Nvidia-Zahlen durchwachsen. In Seoul geht es für SK Hynix um 1,7 Prozent nach unten. Die Aktie hatte positiv eröffnet, drehte aber mit der Ausgabe von Gratisakten ins Minus. Samsung Electronics tendieren knapp behauptet. In Tokio verlieren Advantest 2,5 Prozent, Toyko Electron steigen dagegen um 0,8 und Renesas um 2,4 Prozent.

Ebenfalls in Tokio rutschen Seven & i Holdings um gut 11 Prozent ab, nachdem die Gründerfamilie mit der Finanzierung einer geplanten Übernahme des Unternehmens gescheitert ist.

In Sydney ging es für Coles um gut 3 Prozent nach oben, nachdem die Supermarktkette besser als erwartete Halbjahreszahlen vorgelegt hatte. Qantas legten sogar um 5,6 Prozent zu. Auch die Fluglinie hatte starke Zahlen präsentiert und will wieder eine Dividende zahlen.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.261,20 +0,2% +1,3% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.130,10 -0,0% -4,2% 07:00

Kospi (Seoul) 2.613,53 -1,0% +8,9% 07:00

Schanghai-Comp. 3.357,08 -0,7% +0,2% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.486,52 -1,3% +14,8% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.900,22 -0,2% +3,4% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.583,76 -0,3% -4,5% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:15 % YTD

EUR/USD 1,0463 -0,2% 1,0488 1,0499 +1,0%

EUR/JPY 156,21 -0,0% 156,29 156,88 -4,1%

EUR/GBP 0,8269 -0,0% 0,8273 0,8296 -0,1%

GBP/USD 1,2654 -0,2% 1,2678 1,2655 +1,1%

USD/JPY 149,30 +0,2% 149,02 149,42 -5,1%

USD/KRW 1.443,50 +0,7% 1.433,45 1.433,11 -2,2%

USD/CNY 7,1790 -0,0% 7,1801 7,1748 -0,4%

USD/CNH 7,2742 +0,1% 7,2664 7,2618 +2,0%

USD/HKD 7,7757 +0,0% 7,7733 7,7711 +0,1%

AUD/USD 0,6289 -0,3% 0,6307 0,6334 +1,6%

NZD/USD 0,5675 -0,4% 0,5695 0,5715 +1,4%

Bitcoin

BTC/USD 85.311,70 +1,2% 84.341,60 88.998,10 -9,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,76 68,62 +0,2% +0,14 -3,0%

Brent/ICE 72,77 72,53 +0,3% +0,24 -2,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.891,29 2.916,21 -0,9% -24,92 +10,2%

Silber (Spot) 31,60 31,87 -0,8% -0,27 +9,4%

Platin (Spot) 963,38 967,98 -0,5% -4,60 +6,2%

Kupfer-Future 4,51 4,54 -0,7% -0,03 +12,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

