MÄRKTE ASIEN/Leichter - Omikron und Chinas Immobilienbranche lasten

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Die Anleger an den Märkten in Asien und Australien sehen am Freitag wenig Gründe zum Kauf von Aktien. Die Lage um die Omikron-Variante des Corona-Virus bleibt von widersprüchlichen Meldungen geprägt, und die Investoren agieren vorsichtig. Der Verkaufsdruck bleibt aber verhalten.

Auf Chinas Börsen lasten die Nachrichten um die verschuldeten Immobilienkonzerne Evergrande und Kaisa, die Dollarzahlungen nicht bedienen konnten. Die Ratingagentur Fitch hat beide Unternehmen als teilweise zahlungsunfähig eingestuft.

In Japan verliert der Nikkei 0,5 Prozent. Finanzwerte halten sich dabei besser mit der Erwartung, dass die US-Notenbank rascher ihre Geldpolitik straffen könnte. Dai-ichi Life Holdings gewinnen 1,8 und Resona Holdings 0,9 Prozent.

In Hongkong (-0,5%) verlieren Evergrande 1,7 Prozent, Kaisa sind weiter vom Handel ausgesetzt. Konsumwerte, die an den vergangenen Tagen noch zugelegt hatten, führen die Abwärtsbewegung an. So fallen die Aktien des Restaurantbetreibers Haidilao um 3,5 und China Resources Beer um 0,8 Prozent.

Am festlandschinesischen Markt geht es ebenfalls abwärts, wenn auch nur leicht. Energiewerte leiden unter der Sorge, dass es in einigen Ländern zu Beschränkungen wegen Covid-19 kommen könnte.

Der australische Markt schluss 0,4 Prozent im Minus, verzeichnete in der Wochenbilanz aber ein Plus. Die Ölwerte Santos und Oil Search verloren zum Tag ihrer Fusion 2,1 bzw 2,4 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.356,70 -0,4% +11,7% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.551,44 -0,6% +5,2% 07:00

Kospi (Seoul) 3.007,88 -0,7% +4,7% 07:00

Schanghai-Comp. 3.665,46 -0,2% +5,5% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.108,14 -0,6% -12,0% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.133,93 -0,3% +10,2% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.499,94 -0,1% -8,2% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:55 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1299 +0,1% 1,1293 1,1322 -7,5%

EUR/JPY 128,23 +0,1% 128,13 128,49 +1,7%

EUR/GBP 0,8548 +0,1% 0,8541 0,8574 -4,3%

GBP/USD 1,3219 -0,0% 1,3222 1,3206 -3,3%

USD/JPY 113,50 +0,0% 113,47 113,48 +9,9%

USD/KRW 1.179,32 +0,1% 1.178,27 1.175,20 +8,6%

USD/CNY 6,3648 -0,2% 6,3776 6,3446 -2,5%

USD/CNH 6,3698 -0,1% 6,3783 6,3422 -2,0%

USD/HKD 7,7989 +0,0% 7,7968 7,7979 +0,6%

AUD/USD 0,7148 +0,0% 0,7145 0,7172 -7,2%

NZD/USD 0,6793 +0,0% 0,6793 0,6816 -5,4%

Bitcoin

BTC/USD 48.224,50 +0,6% 47.914,11 49.647,68 +66,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,78 70,94 -0,2% -0,16 +49,0%

Brent/ICE 74,21 74,42 -0,3% -0,21 +50,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.778,10 1.775,44 +0,1% +2,66 -6,3%

Silber (Spot) 22,01 21,94 +0,3% +0,07 -16,6%

Platin (Spot) 945,01 939,79 +0,6% +5,22 -11,7%

Kupfer-Future 4,31 4,33 -0,5% -0,02 +22,5%

===

