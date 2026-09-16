MÄRKTE ASIEN/Leichter Rendite- und Ölpreisrückgang stützt Börsen

16.09.26 09:15 Uhr

DOW JONES--Zur Wochenmitte haben an den Börsen in Ostasien und Australien positive Vorzeichen dominiert. Marktteilnehmer sprachen von einer Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste. Unterstützung komme von positiven US-Futures und wieder leicht gesunkenen US-Anleiherenditen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stand mit 4,99 Prozent wieder knapp unter der Marke von 5,00 Prozent, die sie am Montag überwunden hatte. Mit Erleichterung sei auch zur Kenntnis genommen worden, dass der Anstieg der Ölpreise zunächst beendet zu sein scheine, hieß es. Beim Übergang vom asiatisch dominierten zum europäischen Handel ermäßigte sich das Barrel Brentöl um 1,1 Prozent auf 107,54 Dollar. Händler verwiesen auf Daten des US-Branchenverbands American Petroleum Institute vom späten Dienstag, denen zufolge die US-Ölvorräte gestiegen sind. Die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration dazu werden im späteren Tagesverlauf veröffentlicht. Furcht vor Versorgungsengpässen aufgrund des Nahostkonflikts dürfte die Preise aber auf hohem Niveau halten.

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Im Blick stand die Zinsentscheidungen der US-Notenbank am späten Mittwoch, der Bank of England (BoE) am Donnerstag und der Bank of Japan (BoJ) am Freitag. Am Markt wird davon ausgegangen, dass die Federal Reserve den Leitzins um 25 Basispunkte anheben wird. Bei der BoE rechnen Marktbeobachter mit einem Beibehalten des aktuellen Zinsniveaus. Von der BoJ wird eine Zinserhöhung erwartet

An der Börse in Tokio stieg der Nikkei-225-Index um 0,7 Prozent, der breiter gefasste Topix legte um 0,6 Prozent zu. Die - notorisch volatilien - japanischen Maschinenbauaufträge gingen im Juli in der Kernrate auf Monatssicht stärker zurück als erwartet. Daneben hat sich das japanische Handelsbilanzdefizit im August infolge der gestiegenen Ölpreise ausgeweitet.

Im südkoreanischen Seoul ging es mit dem Kospi um 1,4 Prozent aufwärts. In Hongkong tendierte der Hang-Seng-Index im späten Handel gut behauptet, während der Composite-Index in Shanghai um 0,7 Prozent vorrückte. Etwas fester war die Tendenz in Sydney.

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In Seoul verbesserten sich SK Hynix um 4,1 Prozent. Der Chiphersteller hat sich im Streit um Erfolgsprämien mit den Gewerkschaften geeinigt. Samsung Electronics legten um 2 Prozent zu. Unter den Einzelwerten in Tokio gewannen Nippon Steel 0,7 Prozent. Der Stahlkonzern plant Investitionen von 900 Millionen Euro in der Slowakei.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.696,50 +0,3 -0,2 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.171,33 +0,6 +19,2 08:00

Kospi (Seoul) 6.717,97 +1,4 +59,4 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 24.703,05 +0,2 -3,6 10:00

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Shanghai-Composite 3.892,10 +0,7 -1,9 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.634,37 -0,1 +21,3 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.493,60 +0,5 -24,9 10:00

KLCI (Malaysia) 1.679,21 -1,1 -0,1 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1548 +0,0 1,1543 1,1538 -1,7

EUR/JPY 179,03 +0,0 178,98 178,68 -2,7

EUR/GBP 0,8566 +0,1 0,8561 0,8561 -1,7

USD/JPY 155,01 -0,1 155,08 154,85 -1,1

USD/KRW 1.367,19 +0,4 1.362,11 1.358,65 -5,1

USD/CNY 6,7075 -0,1 6,7112 6,7121 -4,1

USD/CNH 6,7080 -0,1 6,7111 6,7134 -3,8

USD/HKD 7,8440 -0,0 7,8444 7,8437 +0,8

AUD/USD 0,7130 +0,0 0,7129 0,7123 +6,9

NZD/USD 0,5755 -0,1 0,5758 0,5760 -0,0

BTC/USD 75.992,11 +0,1 75.899,03 77.279,06 -13,3

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 104,03 -1,7 -1,80 105,83

Brent/ICE 107,54 -1,1 -1,21 108,75

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.333,18 +0,9 40,49 4.292,69

Silber 64,83 +1,9 1,18 63,65

Platin 1.794,55 +1,1 18,73 1.775,82

(Angaben ohne Gewähr)

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September 16, 2026 03:16 ET (07:16 GMT)