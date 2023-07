MÄRKTE ASIEN/Leichter - Schanghai von BIP-Enttäuschung unbeeindruckt

Von Steffen Gosenheimer

SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien ist es zum Wochenstart nach unten gegangen, wobei die Bewegungen von -0,1 Prozent in Sydney bis -1,1 Prozent in Schanghai reichten. In Tokio wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt, in Hongkong wurde die Börse kurzfristig geschlossen wegen einer Taifunwarnung.

Tagesthema insbesondere in Schanghai war das BIP-Wachstum in China im zweiten Quartal. Zwar wuchs die chinesische Wirtschaft gegenüber dem Vorjahresquartal um 6,3 Prozent, allerdings hatten Ökonomen mehr erwartet. Für einen gewissen stimmungsmäßigen Ausgleich sorgte die Industrieproduktion, die im Juni deutlich stärker als erwartet legte. Etwa im Rahmen der Erwartungen bewegt sich das Wachstum der Einzelhandelsumsätze, es lag im Juni bei 3,1 Prozent zum Vorjahr.

PBoC lässt Zinsen bei Liquiditätszufuhr unverändert

Die chinesische Notenbank (PBoC) hat derweil Liquidität zu unveränderten Zinsen in den Markt gepumpt. Konstante Zinsen waren mehrheitlich erwartet worden, nachdem die PBoC im Juni die Zinsen leicht gesenkt hatte. Laut den Ökonomen der Commerzbank dürfte es die PBoC auch deswegen nicht eilig haben mit einer weiteren Zinssenkung , weil jüngst die Neuvergabe von Bankkrediten angezogen und die Markterwartungen übertroffen hatte. Die Zentralbank dürfte die Geldpolitik wahrscheinlich nach der Sitzung des Politbüros im Juli weiter lockern, wenn die Regierung voraussichtlich ein umfassenderes Konjunkturprogramm ankündigen werde, so die Commerzbank.

Marktstratege Marcella Chow von J.P. Morgan Asset Management erwartet weitere Senkungen der Einlagen- und Kreditzinsen, die dem öffentlichen und dem privaten Sektor mit niedrigeren Finanzierungskosten helfen würden. Möglicherweise werde auch die Immobilienpolitik geringfügig gelockert, um vor allem Erstkäufer von Wohneigentum zu unterstützen.

Der Aktienmarkt in Schanghai hatte bereits vor den diversen Konjunkturdaten des Tages rund 1 Prozent im Minus gelegen, zeigte also auf die Zahlen keine größere Reaktion. Anders am Devisenmarkt, wo der Yuan um rund 0,3 Prozent gegenüber dem Dollar abwertete.

In Seoul (-0,4%) sprachen Marktteilnehmer nach vier Tagen mit Aufschlägen von Gewinnmitnahmen und auch Enttäuschung über die BIP-Daten aus China. Der Kurs des Batterieherstellers Samsung SDI büßte 3,1 Prozent ein. Für den Rüstungswert Hanwha Systems ging es sogar um 9,8 Prozent abwärts, nachdem er an sieben der vergangenen zehn Handelstage zugelegt hatte.

In Sydney tat sich nach vier Gewinntagen wenig. Während Bankaktien zulegten, ging es für Papiere aus dem Rohstoffsektor meist etwas nach unten.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.298,50 -0,1% +3,7% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag

Kospi (Seoul) 2.619,00 -0,4% +17,1% 08:00

Schanghai-Comp. 3.209,63 -0,9% +3,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) Handel wegen Taifunwarnung abgesagt

Taiex (Taiwan) 17.283,71 0% +22,3% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.245,88 -0,1% -0,1% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.405,19 -0,5% -5,6% 11:00

BSE (Mumbai) 66.060,90 0% +8,6% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:52 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1233 +0,0% 1,1229 1,1215 +4,9%

EUR/JPY 155,77 +0,0% 155,77 155,12 +11,0%

EUR/GBP 0,8588 +0,1% 0,8577 0,8555 -3,0%

GBP/USD 1,3084 -0,1% 1,3093 1,3108 +8,2%

USD/JPY 138,44 -0,2% 138,73 138,32 +5,6%

USD/KRW 1.266,69 -0,2% 1.269,31 1.266,27 +0,4%

USD/CNY 7,1743 +0,5% 7,1413 7,1378 +4,0%

USD/CNH 7,1820 +0,3% 7,1585 7,1418 +3,7%

USD/HKD 7,8138 -0,0% 7,8145 7,8177 +0,1%

AUD/USD 0,6811 -0,4% 0,6838 0,6870 -0,1%

NZD/USD 0,6348 -0,3% 0,6367 0,6376 -0,0%

Bitcoin

BTC/USD 30.284,42 -0,1% 30.299,97 31.161,37 +82,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,39 75,42 -1,4% -1,03 -6,3%

Brent/ICE 78,75 79,87 -1,4% -1,12 -5,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 24,27 25,96 -6,5% -1,69 -68,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.953,86 1.955,13 -0,1% -1,28 +7,1%

Silber (Spot) 24,83 24,95 -0,5% -0,12 +3,6%

Platin (Spot) 970,80 978,20 -0,8% -7,40 -9,1%

Kupfer-Future 3,87 3,93 -1,5% -0,06 +1,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

