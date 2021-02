MÄRKTE ASIEN/Leichter - Schanghai zum Wiederstart fester

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Weiter nach unten geht es an den Börsen in Ostasien. Dabei fallen die neuerlichen Einbußen am Donnerstag aber meist moderat aus. Eine Ausnahme macht Schanghai, wo nach einwöchiger Handelspause nach den Neujahrsfeierlichkeiten erstmals wieder gehandelt wird und der Leitindex um 0,9 Prozent zulegt. Hier hatte sich Nachholbedarf aufgebaut, weil es an den Nachbarbörsen der Region in dieser Zeit unter dem Strich deutlich nach oben ging.

In Tokio büßt der Nikkei-Index 0,1 Prozent ein auf 30.248 Punkte, in Sydney schloss der Index marginal im Plus. Um rund 1 Prozent deutlicher nach unten geht es in Seoul und in Hongkong. Allen Indizes ist gemein, dass sie im Verlauf des Handels nach unten tendieren. So lag der Index in Tokio zwischenzeitlich schon deutlicher im Plus.

Teilnehmer in Seoul, wo sich der Kospi zunächst noch knapp behauptet gezeigt hatte, sprechen von Gewinnmitnahmen, die auch schon für den Rücksetzer am Vortag der Hauptgrund gewesen sein dürften.

Westpac und Fortescue nach Quartalsergebnissen gesucht

Ein spektakuläres Debüt erlebt die Aktie von New Horizon Health in Honkong. Ausgegeben zu 26,66 Hongkong-Dollar stieg der Kurs des auf Krebs-Screening spezialisierten Unternehmens im Tageshoch schon auf 80 Hongkong-Dollar. Zuletzt lag er bei knapp 79.

In Sydney schlossen Westpac nach der Vorlage der Erstquartalszahlen 3,1 Prozent fester. In ihrem Sog verbesserten sich ANZ um 2,8 Prozent. Die beiden anderen Bankaktien im S&P/ASX-200 gingen dagegen etwas leichter aus dem Tag.

Treasury Wine schossen nach einer Kaufempfehlung durch JP Morgan um rund 17 Prozent nach oben. Für die Aktie des Eisenerzspezialisten Fortescue ging es nach einem 66-prozentigen Gewinnanstieg im ersten Halbjahr und einer Anhebung der Dividende um 1,9 Prozent nach oben.

Ölpreise steigen weiter

Die Ölpreise steigen um über 1 Prozent. Getrieben werden sie weiter von der extrem kalten Witterung in Teilen der USA, wo es deswegen auch zu Produktionsausfällen kommt. Außerdem hatte am Vorabend ein US-Branchenverband erneut deutlich niedrigere Ölvorräte für die Vorwoche gemeldet.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.885,90 +0,01% +4,54% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 30.248,72 -0,14% +10,38% 07:00

Kospi (Seoul) 3.100,48 -1,06% +7,90% 07:00

Schanghai-Comp. 3.688,81 +0,92% +6,21% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 30.786,58 -0,96% +12,85% 09:00

Straits-Times (Sing.) 2.908,42 -0,41% +3,22% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.591,77 -0,22% -1,96% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:23 % YTD

EUR/USD 1,2044 -0,0% 1,2045 1,2076 -1,4%

EUR/JPY 127,51 -0,0% 127,53 128,06 +1,1%

EUR/GBP 0,8692 +0,0% 0,8690 0,8700 -2,7%

GBP/USD 1,3856 -0,0% 1,3861 1,3881 +1,3%

USD/JPY 105,87 -0,0% 105,88 106,05 +2,6%

USD/KRW 1106,30 +0,0% 1106,15 1107,34 +1,9%

USD/CNH 6,4392 +0,0% 6,4388 6,4456 -1,0%

USD/HKD 7,7524 -0,0% 7,7530 7,7526 0%

AUD/USD 0,7757 +0,0% 0,7754 0,7749 +0,7%

NZD/USD 0,7189 -0,0% 0,7191 0,7186 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 52.240,50 +0,2% 52.145,50 50.955,75 +79,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,79 61,14 +1,1% 0,65 +27,1%

Brent/ICE 65,20 64,34 +1,3% 0,86 +26,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.783,60 1.776,35 +0,4% +7,25 -6,0%

Silber (Spot) 27,33 27,43 -0,4% -0,10 +3,5%

Platin (Spot) 1.279,25 1.256,30 +1,8% +22,95 +19,5%

Kupfer-Future 3,89 3,82 +1,9% +0,07 +10,6%

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2021 00:42 ET (05:42 GMT)