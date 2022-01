MÄRKTE ASIEN/Leichter - Schwacher Dollar bremst Nikkei-Index

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / HONGKONG (Dow Jones)--Überwiegend mit Verlusten zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte am Donnerstag. Die Indizes konsolidieren die teils kräftigen Gewinne vom Vortag. Die Vorgabe der Wall Street gibt wenig her, dort hatte sich insgesamt wenig getan, bei einer leicht positiven Grundtendenz. Der starke Anstieg der US-Verbraucherpreise im Dezember um 7 Prozent im Jahresvergleich war dort gut weggesteckt worden, auch die Zinsen am Anleihemarkt hatten darauf kaum reagiert. Der Anstieg in dieser Höhe war erwartet worden und gilt als eingepreist. Weiter wird allgemein 2022 von drei oder vier Zinserhöhungen in den USA zur Eindämmung der Inflation ausgegangen.

Ausgeprägte Schwäche zeigt seitdem aber der Dollar, was als Bremser an der japanischen Börse wirkt. Der Dollar kostet 114,51 Yen, verglichen mit 115,37 zur gleichen Vortageszeit. Das verschlechtert die Exportaussichten japanischer Unternehmen. Der Nikkei-Index gibt um 0,9 Prozent nach auf 28.498 Punkte. Daneben verweisen Marktteilnehmer auf die Corona-Pandemie als Belastungsfaktor. In Schanghai gibt der Index um 0,8 Prozent nach. Hier sprechen Händler von Zurückhaltung im Hinblick auf das nahende chinesische Neujahrsfest. Bereits beendet ist der Handel in Sydney. Dort folgte der Markt wie so oft stärker der US-Vorgabe und legte um 0,4 Prozent zu.

Energie- und Ölwerte weiter auf dem Weg nach oben

Für die Aktien von Fast Retailing und Seven & I Holdings geht es in Tokio im unmittelbaren Vorfeld der Bekanntgabe von Geschäftszahlen um 1,3 bzw 3,4 Prozent nach unten.

In der gesamten Region sind erneut Energie-und Ölwerte gesucht nach dem jüngsten Anstieg der Energie- und Ölpreise. in Tokio verteuern sich Inpex um 1,5 Prozent, in Hongkong legen ENN Energy um 3,0 und CNOOC und Petrochina um je rund 1,5 Prozent zu. Petrochina kündigte zudem für 2021 einen starken Gewinnanstieg an. In Seoul steigen SK Innovation um 1,7 Prozent, in Sydney haben die Ölwerte Santos und Woodside 1,6 bzw. 2,3 Prozent fester geschlossen.

In Hongkong werden Aktien aus dem Immobiliensektor verkauft, nachdem zuletzt diverse Unternehmen Zinszahlungen nicht leisten konnten und nun Geschäftsbereiche verkaufen müssen. China Evergrande geben um 2,4 Prozent nach, China Vanke um 2,6 Prozent, Country Garden um 6,6 und Country Garden Services um 3,3 Prozent.

In Seoul geht es für Posco um 2,0 Prozent nach oben. Der Stahlhersteller sagt für 2021 ein Rekordergebnis für den operativen Gewinn voraus.

Zum Plus an der australischen Börse trugen maßgeblich die Rohstoffaktien bei. Rio Tinto gewannen mit den robusten Konjunkturaussichten 4,1 und BHP 3,8 Prozent. Der Kurs des Eisenerzspezialisten Fortescue stieg um 2,5 Prozent. Crown Resorts (+8,8%) profitierten von einem nachgebesserten Übernahmeangebot durch Blackstone.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.474,40 +0,5% +0,4% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.498,34 -0,9% -2,0% 07:00

Kospi (Seoul) 2.966,65 -0,2% +1,3% 07:00

Schanghai-Comp. 3.573,49 -0,7% -1,8% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.362,08 -0,2% +1,3% 09:00

Taiex (Taiwan) 0,00 0% +0,9% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.252,98 -0,1% +3,8% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.566,65 +0,2% -0,2% 10:00

BSE (Mumbai) 0,00 0% +5,0% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:26 % YTD

EUR/USD 1,1445 +0,0% 1,1442 1,1360 +0,7%

EUR/JPY 131,11 -0,0% 131,17 131,06 +0,2%

EUR/GBP 0,8345 -0,0% 0,8347 0,8335 -0,7%

GBP/USD 1,3716 +0,1% 1,3707 1,3631 +1,4%

USD/JPY 114,56 -0,1% 114,66 115,38 -0,5%

USD/KRW 1.188,02 +0,2% 1.185,97 1.190,96 -0,1%

USD/CNY 6,3613 +0,0% 6,3584 6,3642 +0,1%

USD/CNH 6,3666 +0,1% 6,3627 6,3695 +0,2%

USD/HKD 7,7917 +0,0% 7,7910 7,7963 -0,1%

AUD/USD 0,7286 +0,0% 0,7285 0,7213 +0,3%

NZD/USD 0,6858 +0,1% 0,6848 0,6787 +0,5%

Bitcoin

BTC/USD 43.711,80 -0,4% 43.877,53 42.574,40 -5,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,31 82,64 -0,4% -0,33 +9,4%

Brent/ICE 84,32 84,67 -0,4% -0,35 +7,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.827,56 1.825,97 +0,1% +1,60 -0,1%

Silber (Spot) 23,21 23,16 +0,2% +0,05 -0,4%

Platin (Spot) 980,37 981,88 -0,2% -1,51 +1,0%

Kupfer-Future 4,53 4,58 -1,0% -0,04 +1,6%

January 13, 2022