MÄRKTE ASIEN/Leichter - Seoul reißt nach oben aus

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Zurückhaltung prägt zum Start in die neue Woche mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch das Geschehen an den asiatischen Börsen. Allgemein wird erwartet, dass die US-Notenbank die Leitzinsen um weitere 75 Basispunkte anhebt, nachdem vor kurzem auch 100 Basispunkte noch für wahrscheinlicher gehalten wurden. Dazu kommen Kursverluste der Wall Street zum Ausklang der Vorwoche als Bremser.

Entsprechend geht es an den Börsen der Region nach unten, in Tokio um 0,7 Prozent auf 27.719 Punkte. Die Anleger warteten auf weitere Unternehmensergebnisse, um die Auswirkungen der höheren Finanzierungskosten besser einschätzen zu können, heißt es.

An den chinesischen Börsen geht es in ähnlichem Ausmaß nach unten. Dort lassen steigende Covid-19-Infektionen und die anhaltenden Probleme im Immobiliensektor keine Kaufstimmung aufkommen. Sydney zeigt sich knapp behauptet, während sich der Aktienmarkt in Seoul mit einem Plus von 0,7 Prozent der Abwärtstendenz entzieht.

In Seoul kommt Unterstützung von den Autoaktien Hyundai Motors (+2,1%) und Kia (+1,6%). Auch im Zuliefersektor steigen die Kurse, beispielsweise von Hanon Systems (+2,9%) und Hyundai Mobis (+3,4%). Teilnehmer verweisen auf die erfreulichen Geschäftszahlen von Hyundai Motors aus der vergangenen Wochen. LG Energy Solutions gewinnen nach zwischenzeitlichen Einbußen 1,2 Prozent. Bei dem Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge läuft zur Wochenmitte eine Haltefrist nach dem Börsengang aus.

Aluminium Corp. of China (Chalco) verteuern sich in Hongkong um 1,4 Prozent nach der Mitteilung, eine größere Beteiligung an Yunnan Aluminium aufzubauen.

In Sydney verbessern sich South32 um ein halbes Prozent. Das Rohstoffunternehmen hat laut den Analysten von RBC Capital durchwachsene Quartalszahlen vorgelegt, wobei es querbeet bessere Preise habe durchsetzen können.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.789,30 -0,0% -8,8% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.707,74 -0,7% -3,0% 08:00

Kospi (Seoul) 2.408,85 +0,7% -19,1% 08:00

Schanghai-Comp. 3.246,70 -0,7% -10,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.454,69 -0,7% -11,9% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.191,59 +0,3% +1,7% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.464,89 -0,1% -6,5% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:27 % YTD

EUR/USD 1,0209 -0,1% 1,0219 1,0189 -10,2%

EUR/JPY 139,01 -0,1% 139,12 140,21 +6,2%

EUR/GBP 0,8517 +0,1% 0,8512 0,8515 +1,4%

GBP/USD 1,1987 -0,1% 1,2004 1,1965 -11,4%

USD/JPY 136,16 +0,0% 136,16 137,62 +18,3%

USD/KRW 1.310,79 0% 1.310,79 1.313,23 +10,3%

USD/CNY 6,7515 +0,0% 6,7515 6,7664 +6,2%

USD/CNH 6,7588 -0,0% 6,7604 6,7775 +6,4%

USD/HKD 7,8488 +0,0% 7,8486 7,8496 +0,7%

AUD/USD 0,6908 -0,3% 0,6927 0,6919 -4,9%

NZD/USD 0,6237 -0,3% 0,6254 0,6236 -8,6%

Bitcoin

BTC/USD 21.828,64 -4,3% 22.818,93 23.280,42 -52,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 93,99 94,70 -0,7% -0,71 +31,3%

Brent/ICE 102,61 103,20 -0,6% -0,59 +37,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.727,21 1.727,40 -0,0% -0,19 -5,6%

Silber (Spot) 18,62 18,59 +0,1% +0,02 -20,1%

Platin (Spot) 876,69 874,44 +0,3% +2,25 -9,7%

Kupfer-Future 3,34 3,35 -0,2% -0,01 -24,7%

YTD zu Vortagsschluss

