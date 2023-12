MÄRKTE ASIEN/Leichter - Tokio gibt fast alle Vortagsgewinne wieder ab

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Börsen in Ostasien und in Australien schließen sich am Donnerstag der leichteren Tendenz der Wall Street vom Vortag an. Börsianer berichten von Zurückhaltung vor den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Dazu sorgten die am Vortag kräftig gesunkenen Ölpreise für Verunsicherung im Hinblick auf die Konjunktur. Auch von Gewinnmitnahmen ist die Rede.

In Tokio geht es für den Nikkei-Index besonders kräftig nach unten um 1,8 Prozent auf 32.850 Punkte. Hatte am Vortag vor allem noch Konjunkturzuversicht den Index um gut 2 Prozent nach oben gehievt, sorgt nun unter anderem der festere Yen für Gegenwind.

Der Dollar wird mit 146,74 Yen gehandelt, zur gleichen Vortageszeit waren es 147,30 gewesen. Für Unterstützung für den Yen sorgen Aussagen des Vize-Notenbankchefs. Er hatte gesagt, dass die japanische Notenbank einen reibungslosen Ausstieg aus der geldpolitischen Lockerung vollziehen könne, sobald eine nachhaltige Inflation von 2 Prozent erreicht sei. Der Kommentar deute darauf hin, dass der Markt auf einen möglichen Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik vorbereitet werden soll, kommentiert UOB Global Economics & Markets Research

Neben Tokio zeigt sich die Börse in Hongkong mit einem Minus von 1,5 Prozent sehr schwach, während in Schanghai, Seoul und auch in Sydney das Minus deutlich geringer ausfällt. Als Belastungsfaktor an den chinesischen Börsen machen Teilnehmer die Abstufung des Ausblicks für 8 Banken des Landes und 18 weitere Gesellschaften aus. Auf der Moody's-Liste stehen unter anderem China Mobile (-1%)

Durchwachsen sind derweil die Export- und Importdaten Chinas für November ausgefallen. Die Exporte übertrafen die Erwartung mit einem kleinen Anstieg leicht, die Importe sanken dagegen wider Erwarten.

Unter den kräftig gesunkenen Ölpreisen leiden in der gesamten Region die Kurse von Ölaktien. In Hongkong verbilligen sich PetroChina um 3,2 und CNOOC um 2,7 Prozent, in Tokio Inpex um 2,8 Prozent.

