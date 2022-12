MÄRKTE ASIEN/Leichter - Tokio sehr schwach

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Freitag überwiegend mit Abschlägen. Belastet wird die Stimmung von den kräftigen Verlusten an der Wall Street, gleichwohl halten sich die Verluste in der Region zumeist sehr im Rahmen. Die Börse in Tokio gibt allerdings deutlich um 2 Prozent auf 27.504 Punkte nach.

Im US-Handel hatte die Angst den Handel dominiert, dass der aggressive Zinserhöhungskurs der US-Notenbank gegen die Inflation die Wirtschaft in einen Abschwung treiben könnte. Verstärkt wurde dies durch die ebenfalls rigide Zinspolitik der EZB und der Bank of England. Die Ängste vor einem Abgleiten in die Rezession nähmen zu, heißt es am Markt.

In Tokio heben Markteilnehmer die kräftigen Verluste der als besonders zinsempfindlich geltenden Technikwerte im US-Handel hervor. Toshiba steigen dennoch um 2,5 Prozent, nach Berichten, dass eine von der Kapitalbeteiligungsgesellschaft Japan Industrial Partners geführte Gruppe die Finanzierung für die Übernahme des Industrieunternehmens gesichert hat.

In Hongkong hat sich HSI von anfänglichen Verlusten erholt und liegt nahezu unverändert. In Schanghai gibt der Composite-Index um 0,3 Prozent nach. Nachdem die Behörden in China die strikten Corona-Maßnahmen gelockert haben, ist Peking nun bestrebt, die rapide steigenden Corona-Infektionszahlen in den Griff zu bekommen.

Immobilienwerte profitierten von Aussagen des chinesischen Vizepremier Liu He, heißt es. Dieser bezeichnete den Sektor als tragende Säule der Wirtschaft und kündigte neue Stützungsmaßnahmen an. In Hongkong gewinnen Country Garden 2,9 Prozent, China Resources Land rücken um 3,0 Prozent vor. In Schanghai machen Gree Real Estate einen Kurssprung um das Tageslimit von 10 Prozent. CCCG Real Estate gewinnen 7,4 Prozent.

Der Kospi in Südkorea gibt um 0,4 Prozent nach. Kakao Corp. büßen nach den Vortagesverlusten weitere 1,3 Prozent ein. Hintergrund ist, dass die staatliche Kartellbehörde eine Beschwerde gegen eine Investmentfirma eingereicht hat, die dem Gründer des Unternehmens gehört. Die Aktie des Gebrauchtwagenhändler K Car steigt um 3,5 Prozent, nach Berichten, wonach das Unternehmen einen Käufer sucht.

Die Börse in Sydney schloss 0,8 Prozent im Minus. Elf der im Leitindex enthaltenen Technologiewerte verbuchten Abschläge. Verluste bei Gold- und Lithiumminenwerten zogen den Rohstoffsektor um 0,8 Prozent nach unten.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.148,70 -0,8% -4,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.504,40 -2,0% -2,2% 07:00

Kospi (Seoul) 2.351,34 -0,4% -21,0% 07:00

Schanghai-Comp. 3.158,70 -0,3% -13,2% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.364,18 -0,0% -15,9% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.250,36 -0,7% +4,9% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.465,07 -0,1% -5,4% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:09 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0644 +0,1% 1,0631 1,0642 -6,4%

EUR/JPY 146,17 -0,2% 146,44 144,55 +11,7%

EUR/GBP 0,8718 -0,1% 0,8723 0,8599 +3,8%

GBP/USD 1,2208 +0,2% 1,2187 1,2375 -9,8%

USD/JPY 137,34 -0,3% 137,75 135,83 +19,3%

USD/KRW 1.318,44 +1,7% 1.318,44 1.307,69 +10,9%

USD/CNY 6,9738 +0,3% 6,9738 6,9640 +9,7%

USD/CNH 6,9817 -0,1% 6,9914 6,9687 +9,9%

USD/HKD 7,7774 +0,0% 7,7749 7,7734 -0,2%

AUD/USD 0,6703 -0,0% 0,6704 0,6815 -7,7%

NZD/USD 0,6357 +0,3% 0,6340 0,6425 -6,9%

Bitcoin

BTC/USD 17.390,25 +0,3% 17.338,73 17.705,58 -62,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,77 76,11 -0,4% -0,34 +9,4%

Brent/ICE 80,92 81,21 -0,4% -0,29 +11,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.778,32 1.776,90 +0,1% +1,42 -2,8%

Silber (Spot) 22,92 23,18 -1,1% -0,26 -1,7%

Platin (Spot) 1.005,90 1.006,00 -0,0% -0,10 +3,7%

Kupfer-Future 3,80 3,76 +0,9% +0,03 -13,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

