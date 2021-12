MÄRKTE ASIEN/Leichter - Tokio und Hongkong führen Verlierer an

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Die Anleger an den Märkten in Asien und Australien haben am Freitag wenig Gründe zum Kauf von Aktien gesehen. Die Lage um die Omikron-Variante des Corona-Virus bleibt von widersprüchlichen Meldungen geprägt, weshalb die Investoren zumal auch vor dem Wochenende vorsichtig agierten. Der Verkaufsdruck blieb aber verhalten.

Auf Chinas Börsen lasteten die Nachrichten um die verschuldeten Immobilienkonzerne Evergrande und Kaisa auf der Stimmung. Nachdem beide Unternehmen Dollarzahlungen nicht bedienen konnten, hat die Ratingagentur Fitch sie als teilweise zahlungsunfähig eingestuft. Nomura ist der Ansicht, dass das Schlimmste für die Immobilienbranche noch bevorsteht. Es werde in den kommenden Quartalen zu noch größerem Rückzahlungsdruck kommen. Die fälligen Zahlungen summierten sich im ersten Quartal 2022 auf 19,8 Milliarden Dollar nach "nur" 10,2 Milliarden im vierten Quartal 2021.

In Japan verlor der Nikkei 1 Prozent. Finanzwerte hielten sich dabei besser mit der Erwartung, dass die US-Notenbank rascher ihre Geldpolitik straffen könnte. Am Nachmittag könnten dafür die Verbraucherpreise für November einen Impuls liefern. Dai-ichi Life Holdings gewannen 1,8 und Resona Holdings 0,9 Prozent.

In Hongkong (-1,1%) verloren Evergrande 2,2 Prozent, Kaisa waren weiter vom Handel ausgesetzt. Konsumwerte, die an den vergangenen Tagen noch zugelegt hatten, führten die Abwärtsbewegung an. So fielen die Aktien des Restaurantbetreibers Haidilao um 3,9 Prozent.

Nomura vorsichtig zu Immobilienbranche

Am festlandschinesischen Markt ging es ebenfalls abwärts, wenn auch nur leicht. Energiewerte litten unter der Sorge, dass es in einigen Ländern zu Beschränkungen wegen Covid-19 kommen könnte.

Nach sieben Tagen mit Gewinnen gab der Kospi in Südkorea 0,6 Prozent nach. Teilnehmer beobachteten Gewinnmitnahmen mit der Sorge wegen einer rascher als bisher erwarteten Straffung der US-Geldpolitik. Posco verloren 4,6 Prozent, nachdem das Board über die Ausgliederung des Stahlgeschäfts entschieden hat, Posco mithin eine Holdinggesellschaft wird.

Der australische Markt schloss 0,4 Prozent im Minus, verzeichnete in der Wochenbilanz aber ein Plus. Die Ölwerte Santos und Oil Search verloren zum Tag ihrer Fusion 2,1 bzw 2,4 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.353,50 -0,4% +11,6% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.437,77 -1,0% +4,7% 07:00

Kospi (Seoul) 3.010,23 -0,6% +4,8% 07:00

Schanghai-Comp. 3.666,35 -0,2% +5,6% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.981,49 -1,1% -10,9% 09:00

Taiex (Taiwan) 17.826,26 -0,5% +21,0% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.136,04 -0,2% +10,5% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.493,68 -0,5% -7,7% 10:00

BSE (Mumbai) 58.491,67 -0,5% +22,2% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:55 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1288 -0,0% 1,1293 1,1322 -7,6%

EUR/JPY 128,22 +0,1% 128,13 128,49 +1,7%

EUR/GBP 0,8542 +0,0% 0,8541 0,8574 -4,4%

GBP/USD 1,3215 -0,0% 1,3222 1,3206 -3,4%

USD/JPY 113,60 +0,1% 113,47 113,48 +10,0%

USD/KRW 1.180,76 +0,2% 1.178,27 1.175,20 +8,8%

USD/CNY 6,3660 -0,2% 6,3776 6,3446 -2,5%

USD/CNH 6,3710 -0,1% 6,3783 6,3422 -2,0%

USD/HKD 7,8004 +0,0% 7,7968 7,7979 +0,6%

AUD/USD 0,7148 +0,0% 0,7145 0,7172 -7,2%

NZD/USD 0,6784 -0,1% 0,6793 0,6816 -5,6%

Bitcoin

BTC/USD 47.881,46 -0,1% 47.914,11 49.647,68 +64,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,78 70,94 -0,2% -0,16 +49,0%

Brent/ICE 74,16 74,42 -0,3% -0,26 +46,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.772,98 1.775,44 -0,1% -2,46 -6,6%

Silber (Spot) 21,85 21,94 -0,4% -0,09 -17,2%

Platin (Spot) 943,51 939,79 +0,4% +3,72 -11,9%

Kupfer-Future 4,33 4,33 -0,1% -0,01 +22,9%

===

