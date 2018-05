MÄRKTE ASIEN/Leichtes Minus - Zurückhaltung vor US-Arbeitsmarkt

Von Thomas Rossmann

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Mit leichten Abgaben zeigen sich zum Wochenausklang die Börsen in Asien. Teilnehmer berichten allerdings von einem überwiegend ruhigen Handelsverlauf. Die Augen der Investoren seien vor allem auf den im Tagesverlauf anstehenden US-Arbeitsmarktbericht gerichtet. "Im Vorfeld dürfte sich nur wenig tun", so Tareck Horchani, Leiter des Asia-Pazifik-Handels bei Saxo Markets. Sollten die Daten etwas schwächer als erwartet ausfallen, dann könnte es zu einer leichten Gegenbewegung an den Aktienmärkten kommen, so der Marktteilnehmer weiter. Dies könnte die Sorgen bezüglich eines strafferen Tempos bei den Zinserhöhungen in den USA vorübergehend etwas zerstreuen.

In Sydney geht es nach den Gewinnen der vergangenen Tage für den S&P/ASX-200 um 0,5 Prozent nach unten. Die australische Zentralbank hat ihren Ausblick für die Inflation angehoben und angedeutet, dass im Falle einer anhaltend guten wirtschaftlichen Entwicklung eine Zinsanhebung nötig werden könnte. Allerdings stehe eine mögliche Leitzinserhöhung nicht kurzfristig im Raum, fügte die Reserve Bank of Australia (RBA) in ihrer vierteljährlichen Stellungnahme zur Geldpolitik hinzu. Die Kerninflation sieht die RBA bis Mitte des Jahres nun bei 2,0 Prozent nach bislang 1,75 Prozent. Der australische Dollar zieht an.

Der Schanghai-Composite büßt 0,1 Prozent auf 3.097 Punkte ein und der Hang-Seng-Index verliert 0,4 Prozent. In Tokio bleibt die Börse erneut aufgrund eines Feiertages geschlossen. Der nächste Handelstag ist am Montag. Für Zurückhaltung sorgen auch die laufenden Gespräche zwischen den USA und China mit Blick auf eine Beilegung des Handelsstreits.

Nur begrenzten Einfluss auf das Handelsgeschehen haben neue Konjunkturdaten aus China. Bei den Dienstleistern hat die Geschäftsaktivität im April stärker angezogen als im Vormonat. Der privat erhobene Caixin-Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor stieg im vergangenen Monat auf 52,9 (März: 52,3) Punkte. Auch der am Mittwoch berichtete Index für die chinesische Industrie hatte sich im April leicht erhöht, allerdings sanken die Exportorders erstmals seit 17 Monaten.

Aktie von Samsung Electronics wird nach Split wieder gehandelt

Für den Kospi geht es in Seoul 0,6 Prozent nach unten. Im Fokus steht hier die Wiederaufnahme des Handels mit der Aktie von Samsung Electronics nach dem vollzogenen Aktiensplit im Verhältnis 50 neue Aktien für eine alte. Mit dem durch die Maßnahme sinkenden Preis je Aktie soll sie handelbarer gemacht werden. Zuletzt waren die Titel am vergangen Freitag gehandelt worden. Für die Aktie geht es um 1,7 Prozent auf 52.000 Won nach unten. Der letzte Kurs vor der Aussetzung hatte bei 2.650.000 Won gelegen. Die Zahl der Stammaktien hat sich von 6,41 Millionen auf jetzt 128,3 Millionen erhöht.

Zudem setzt sich in Seoul die Talfahrt der Aktie von Samsung Biologics fort, für die es erneut mit einem Abschlag von 7,4 Prozent deutlich nach unten geht. An den vergangenen beiden Handelstagen haben die Papiere bereits rund 20 Prozent eingebüßt. Hintergrund sind angebliche Untersuchungen der südkoreanischen Regierung, wonach das Unternehmen gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen haben soll. Dies hatte die Nachrichtenagentur Yonhap berichtet. Das Unternehmen weist den Vorwurf zurück.

HSBC mit Abgaben nach Zahlen

Mit einem Minus von 0,8 Prozent zeigen sich die Aktien der HSBC in Hongkong nach Bekanntgabe von Ergebnissen für das erste Quartal. Die Einnahmen erhöhten sich im Auftaktquartal auf 13,71 Milliarden US-Dollar, nach 12,99 Milliarden Dollar im Vorjahr. Das Nettoergebnis lag bei 3,09 Milliarden US-Dollar. Zudem kündigte das Finanzinstitut einen Aktienrückkauf im Volumen von 2 Milliarden US-Dollar an.

Ruhiger Handel am Devisenmarkt

Nach dem volatilen Handel am Vortag geht es zum Wochenausklang am Devisenmarkt wieder etwas ruhiger zu. Der Euro pendelt knapp unter der Marke von 1,20 Dollar seitwärts. Gegenüber dem Yen verliert der Greenback allerdings an Boden. Dieser geht aktuell mit 109,11 Yen um, nach rund 109,70 Yen am Vortag. Eine erhöhte Unsicherheit mit Blick auf die künftige Geldpolitik der US-Notenbank hatte am Vortag für deutlichere Bewegungen am Devisenmarkt gesorgt. Der nächste Impuls dürfte nun von den US-Arbeitsmarktdaten ausgehen, so ein Teilnehmer.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.066,40 -0,52% +0,02% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) FEIERTAG

Kospi (Seoul) 2.473,17 -0,57% +0,23% 08:00

Schanghai-Comp. 3.097,02 -0,12% -6,38% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 30.208,41 -0,35% +2,56% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.552,53 -0,65% +5,08% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.844,78 -0,38% +3,06% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1987 -0,0% 1,1987 1,1999 -0,2%

EUR/JPY 130,79 -0,1% 130,88 131,59 -3,3%

EUR/GBP 0,8828 -0,0% 0,8831 0,8808 -0,7%

GBP/USD 1,3579 +0,0% 1,3574 1,3622 +0,4%

USD/JPY 109,11 -0,1% 109,18 109,66 -3,1%

USD/KRW 1076,27 +0,1% 1075,33 1074,94 +0,8%

USD/CNY 6,3458 -0,1% 6,3537 6,3555 -2,5%

USD/CNH 6,3457 +0,0% 6,3452 6,3557 -2,6%

USD/HKD 7,8498 +0,0% 7,8494 7,8492 +0,5%

AUD/USD 0,7546 +0,2% 0,7531 0,7527 -3,5%

NZD/USD 0,7024 -0,3% 0,7042 0,7020 -1,1%

Bitcoin

BTC/USD 9.635,43 -0,4% 9.677,63 9.248,16 -29,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,39 68,43 -0,1% -0,04 +13,9%

Brent/ICE 73,58 73,62 -0,1% -0,04 +12,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.312,83 1.312,14 +0,1% +0,69 +0,8%

Silber (Spot) 16,45 16,44 +0,0% +0,01 -2,9%

Platin (Spot) 901,85 905,50 -0,4% -3,65 -3,0%

Kupfer-Future 3,08 3,06 +0,7% +0,02 -7,1%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2018 01:18 ET (05:18 GMT)