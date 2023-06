MÄRKTE ASIEN/Li-Zuversicht sorgt für feste Aktienkurse in China

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Uneinheitlich ist es am Dienstag an den Börsen in Ostasien und Australien zugegangen. Während Tokio der leichteren Tendenz der US-Börsen folgte, ging es an den chinesischen Börsen kräftiger nach oben. Der japanische Nikkei-Index schloss nach zwischenzeitlich größeren Verlusten 0,5 Prozent im Minus mit 32.583 Punkten, auch der Kospi in Südkorea gab nach, aber nur minimal. Marktteilnehmer in Tokio führten als Belastungsfaktor weiter Konjunktursorgen an, die von den jüngsten falkenhaften Auftritten der Notenbanken noch befeuert worden seien.

Für Kauflaune an den chinesischen Börsen sorgte Ministerpräsident Li Qiang. Er zeigte sich zuversichtlich für die wirtschaftliche Entwicklung seines Landes und erwartet, dass das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quartal den Anstieg in den ersten drei Monaten voraussichtlich übertreffen wird. Zudem sei das Land auf Kurs, sein 2023er-Wachstumsziel von rund 5 Prozent zu erreichen.

Positiv kam auch an, dass die chinesische Notenbank den Renminbi deutlich höher fixte als am Vortag, laut Marktteilnehmern unterstützt von Dollarverkäufen staatlicher Banken. Der Yuan wertete um rund 0,4 Prozent auf. "Ich denke, die Menschen erwarten, dass im Juli weitere politische Maßnahmen bekannt gegeben werden - spezifischere Maßnahmen, wie sie die Wirtschaft stabilisieren und im dritten Quartal ankurbeln werden", sagte Marktexperte Steven Leung von UOB Kay Hian. An den jüngsten Feiertagen um das Drachenbootfest seien die Konsumausgaben geringer ausgefallen als zu Zeiten vor der Pandemie, wurde an anderer Stelle als weitere Begründung dafür angeführt.

Der HSI in Hongkong erholte sich nach zuletzt teils deutlicheren Ausreißern nach unten um 2,0 Prozent (Späthandel), in Schanghai ging es um 1,2 Prozent nach oben. Auch die Börse in Sydney zeigte sich erholt, nach einer viertägigen Verlustserie legte das Marktbarometer um 0,6 Prozent zu.

Der Kurs des finanziell angeschlagenen Immobilienkonglomerats New World Development stieg um 1,3 Prozent. Treiber war die Ankündigung, die Beteiligung an NWS Holdings (+10,6%) zu verkaufen. Laut Jefferies gewinnt New World dadurch finanzielle Flexibilität. Laut Citi wird der Zufluss von umgerechnet 2,3 Milliarden Dollar dem Unternehmen zwar erlauben, länger im aktuell schwierigen Umfeld zu agieren, dennoch müssten die Ausgaben verringert und dem negativen Cashflow entgegengesteuert werden.

Einen Satz um 7,0 Prozent machten Japan Synthetic Rubber (JSR), nachdem Japan Investment Corp Übernahmepläne mitgeteilt hatte. Sosei knickten dagegen um 22 Prozent ein, nachdem der Partner Pfizer beschlossen hatte, die gemeinsame Entwicklung eines potenziellen Medikaments gegen Fettleibigkeit und Diabetes einzustellen.

In Seoul verbilligten sich SK Innovation um 2,5 Prozent, weiter belastet von Kapitalerhöhungsplänen. In Sydney legten Sonic Healthcare um 2,4 Prozent zu. Gut kam die Nachricht an, dass der deutsche Labordienstleister Synlab sein gesamtes Geschäft in der Schweiz an Sonic Healthcare verkauft. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Collins Foods machten einen Satz um fast 18 Prozent, angetrieben von Plänen zum Bau von bis zu 12 KFC Australia-Filialen 2024. Die Aktie des Gesundheitsversicherers Medibank büßte 3,9 Prozent ein, weil die Aufsichtsbehörde dem Unternehmen nach einer Cyberattacke zusätzliche Kapitalanforderungen auferlegen will.

Yen unbeeindruckt von verbaler Intervention

Wenig verändert zeigte sich der Yen, nachdem sich Japans Finanzminister Shunichi Suzuki zur Yen Schwäche geäußert hatte. Der Dollar wurde zuletzt mit 143,57 Yen gehandelt. Die derzeitige Entwicklung des Yen-Dollar-Kurses verläuft laut Suzuki "einseitig und schnell". Auf die Frage, ob die japanische Regierung ein Eingreifen in den Markt durch Yen-Käufe in Erwägung ziehe, antwortete er, dass die Regierung im Falle einer übermäßigen Bewegung "angemessen reagieren" werde. Die Regierung beobachte die Entwicklung des Devisenmarktes aufmerksam.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.118,20 +0,6% +1,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.538,33 -0,5% +25,3% 08:00

Kospi (Seoul) 2.581,39 -0,0% +15,4% 08:00

Schanghai-Comp. 3.189,44 +1,2% +3,3% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.173,16 +2,0% -4,7% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.206,84 +0,5% -1,9% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.386,91 -0,2% -7,1% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:43 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0935 +0,3% 1,0907 1,0899 +2,2%

EUR/JPY 156,87 +0,2% 156,49 155,91 +11,8%

EUR/GBP 0,8578 -0,0% 0,8581 0,8554 -3,1%

GBP/USD 1,2748 +0,3% 1,2712 1,2738 +5,4%

USD/JPY 143,46 -0,0% 143,47 143,03 +9,4%

USD/KRW 1.300,09 -0,4% 1.304,72 1.308,81 +3,0%

USD/CNY 7,2102 -0,4% 7,2376 7,2362 +4,5%

USD/CNH 7,2136 -0,4% 7,2435 7,2396 +4,1%

USD/HKD 7,8310 +0,0% 7,8299 7,8292 +0,3%

AUD/USD 0,6718 +0,7% 0,6674 0,6673 -1,4%

NZD/USD 0,6195 +0,5% 0,6161 0,6156 -2,5%

Bitcoin

BTC/USD 30.322,05 +0,5% 30.168,70 30.355,07 +82,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,82 69,37 +0,6% +0,45 -12,0%

Brent/ICE 74,60 74,18 +0,6% +0,42 -10,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 32,26 31,98 +0,9% +0,28 -67,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.928,20 1.923,31 +0,3% +4,89 +5,7%

Silber (Spot) 22,98 22,83 +0,7% +0,16 -4,1%

Platin (Spot) 935,18 929,00 +0,7% +6,18 -12,4%

Kupfer-Future 3,81 3,78 +0,6% +0,02 -0,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2023 03:11 ET (07:11 GMT)