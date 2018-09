MÄRKTE ASIEN/Märkte legen weiter zu - Technologiewerte mit Erholung

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den ostasiatischen Aktienmärkten geht es auch zur Wochenmitte weiter nach oben, womit sich die positive Vortagestendenz fortsetzt. Dabei sticht erneut die Börse in Tokio mit einem deutlichen Plus hervor. Hier klettert der Nikkei-225 um 1,3 Prozent auf 23.732 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit siebeneinhalb Jahren. Auch in Schanghai und Hongkong geht es kräftiger nach oben. Aus den USA kommen erneut positive Vorgaben, insbesondere von der technologielastigen Nasdaq.

US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag China mit zusätzlichen Zöllen im Volumen von 257 Milliarden US-Dollar gedroht, sollte Peking Vergeltungsmaßnahmen ergreifen. Erst zu Wochenbeginn hatte Trump, wie vom Markt erwartet, Sonderzölle auf chinesische Importe im Gesamtwert von rund 200 Milliarden Dollar bekannt gegeben. China hatte daraufhin seinerseits Vergeltungsmaßnahmen im Gesamtwert von 60 Milliarden Dollar angekündigt.

Gestützt werden die Kurse in Tokio neben dem erneut schwachen Yen auch von den Aussagen der Bank of Japan (BoJ). Diese hat am Mittwoch bekräftigt, dass sie ihre Zinsen "für einen längeren Zeitraum" extrem niedrig halten wird. Die japanische Notenbank bestätigt damit ihre Geldpolitik , nachdem sie im Juli einige Änderungen vorgenommen hatte, um sich für einen länger als erwarten Kampf zur Erhöhung der Inflation zu rüsten. Zudem wiederholte die BoJ die im Juli gemachte Zusage, die Anleiherendite flexibler zu gestalten, um den Staatsanleihenmarkt wieder in Schwung zu bringen.

Gestützt wird die Börse in Tokio auch von positiven Konjunkturdaten. So legten die Exporte im August mit plus 6,6 Prozent deutlicher zu als von den Analysten mit einer Zunahme von 5,3 Prozent erwartet. Dabei sank der Handelsüberschuss mit den USA im Jahresvergleich um 14,5 Prozent, da die Importe um 21,5 Prozent stiegen, unterstützt durch die japanische Nachfrage nach amerikanischen Flugzeugteilen, Flüssiggas und Kohle.

Börsen in China legen weiter zu

Auch für die chinesischen Börsen geht es nach den teilweise kräftigen Kursgewinnen am Vortag weiterhin nach oben. Der Hang-Seng-Index in Hongkong steigt um 1,2 Prozent, der Schanghai-Composite klettert um 1,2 Prozent auf 2.732 Punkte nach oben. Die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und Chinas treten etwas in den Hintergrund denn immerhin sprechen beide Länder noch miteinander, so ein Teilnehmer. Daneben herrsche Aufatmen, weil Chinas Ministerpräsident Li Keqiang Befürchtungen um weitere Abwertungen des Yuan entgegengetreten sei.

Gesucht sind erneut die Versicherungswerte. Die Aktien von Ping An steigen um 3,0 Prozent. Teilnehmer verweisen zur Begründung auf die weiter gestiegene Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen, die aktuell bei 3,05 Prozent liegt. Die Aktie des Index-Schwergewichts Tencent erholen sich von Vortagesverlusten und steigen um 1,5 Prozent. Von den im US-Handel kräftig gestiegen Ölpreisen profitierten CNOOC. Die Aktien klettern um 2,3 Prozent auf ein neues Vierjahreshoch. Aktuell zeigen sich die Ölpreise wenig verändert und können damit die Vortagesgewinne behaupten.

Mit dem schwachen Yen legen die Exportwerte in Japan weiter zu. Der Dollar klettert in der Spitze auf 112,43 Yen, nach Ständen von rund 112 Yen am Vortag. Die Aktien der Automobilhersteller Toyota Motor und Honda Motor steigen um 1,1 bzw. 2,8 Prozent. Sony legen um 0,4 Prozent zu und Fanuc um 2 Prozent. Nach den bereits kräftigen Zugewinnen am Vortag legen die Aktien des Versicherers Dai-ichi um 4,4 Prozent zu.

Technologiewerte mit Erholung

Nach den jüngsten deutlichen Abgaben legen die Technologiewerte mit den positiven Vorgaben aus den USA zu. In Taiwan steigen die Aktien von Apple-Zulieferern, nachdem die von Apple in China gefertigten Smartwatches und kabellosen Kopfhörer von den verhängten US-Strafzöllen auf chinesische Importe ausgenommen wurden. Taiwan Semiconductor gewinnen 1,7 Prozent, Foxconn liegen mit 0,5 im Plus, Largan steigen um 0,3 Prozent nach einem Absturz um 9,9 Prozent am Vortag.

An der Börse in Sydney erholt sich der S&P/ASX 200 von den jüngsten Abgaben und steigt um 0,5 Prozent. Zu den Gewinnern gehören hier vor allem die Rohstoffwerte. BHP Billiton und Rio Tinto legen um bis zu 3,0 Prozent zu, Fortescue steigen um 5,3 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.192,40 +0,50% +2,10% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 23.731,55 +1,33% +4,25% 08:00

Kospi (Seoul) 2.306,99 -0,09% -6,50% 08:00

Schanghai-Comp. 2.732,20 +1,19% -17,41% 09:00

Shenzhen A-Aktien 0,00 0% -26,10% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 27.405,83 +1,19% -9,45% 10:00

Taiex (Taiwan) 0,00 0% +1,10% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.169,14 +0,95% -7,75% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.802,62 +0,54% -0,22% 11:00

BSE (Mumbai) 0,00 0% +10,29% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10:58 % YTD

EUR/USD 1,1683 +0,1% 1,1671 1,1689 -2,8%

EUR/JPY 131,20 +0,0% 131,15 130,89 -3,0%

EUR/GBP 0,8883 +0,1% 0,8877 0,8896 -0,1%

GBP/USD 1,3154 +0,0% 1,3149 1,3139 -2,7%

USD/JPY 112,29 -0,1% 112,37 111,97 -0,3%

USD/KRW 1120,80 -0,1% 1121,63 1124,36 +5,0%

USD/CNY 6,8474 -0,2% 6,8616 6,8678 +5,2%

USD/CNH 6,8433 -0,3% 6,8607 6,8746 +5,1%

USD/HKD 7,8460 +0,0% 7,8433 7,8441 +0,4%

AUD/USD 0,7247 +0,3% 0,7223 0,7206 -7,3%

NZD/USD 0,6605 +0,3% 0,6588 0,6594 -7,0%

Bitcoin

BTC/USD 6.355,97 +0,1% 6.348,98 6.292,65 -53,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,95 69,85 +0,1% 0,10 +19,1%

Brent/ICE 79,02 79,03 -0,0% -0,01 +23,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.203,76 1.198,37 +0,5% +5,40 -7,6%

Silber (Spot) 14,24 14,16 +0,6% +0,08 -15,9%

Platin (Spot) 819,50 813,50 +0,7% +6,00 -11,8%

Kupfer-Future 2,73 2,71 +0,6% +0,02 -18,4%

===

