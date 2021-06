MÄRKTE ASIEN/Mehrheitlich fester - Gewinnmitnahmen in Hongkong

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Überwiegend mit Gewinnen haben sich zur Wochenmitte die Börsen in Ostasien und Australien gezeigt. Positiv wirkten neue Rekorde der Wall Street, wo S&P-500 und Nasdaq-Composite wiederum Allzeithochs markiert hatten. Daneben stützte auch die Hoffnung auf eine rasche konjunkturelle Erholung nach der Coronavirus-Pandemie. Doch die schnelle Ausbreitung der Delta-Variante und die in vielen Ländern immer noch stockenden Impfkampagnen bereiteten Anlegern weiter Sorgen.

Der Nikkei-225 rutschte gegen Handelsende noch ins Minus und verlor 0,1 Prozent auf 28.792 Punkte. Anfängliche Aufschläge konnten damit nicht behauptet werden - auch wegen enttäuschender Konjunkturdaten. So war im Mai die Industrieproduktion stärker gefallen als erwartet. Abgaben bei Pharma- und Lebensmittelwerten standen Gewinne im Technologiesektor gegenüber. Für die Aktien von Chugai Pharmaceutical ging es 2,4 Prozent nach oben, nachdem die Zulassung eines Covid-19-Antikörper-Cocktails in Japan beantragt worden war.

Schanghai erholt sich von Vortagesverlusten

Zu einer Erholung von den Vortagesverlusten kam es in Schanghai. Die Analysten von Central China Securities rechnen kurzfristig mit einer Konsolidierung des Marktes auf dem aktuellen Niveau. So hätten sich die Umsätze in den vergangenen Tagen reduziert, was für Zurückhaltung der Investoren spreche. Die im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes für den Juni setzten keine Impulse.

In Seoul sorgten Kursgewinne bei Technologiewerten und Batterieherstellern für ein Plus des Kospi von 0,3 Prozent. Hier hätten die Hoffnungen auf gute Ergebnisse für das zweite Quartal gestützt, so ein Teilnehmer. Die Aktien des Internetkonzerns Kakao stiegen um 3,2 Prozent und die Titel des Batterieherstellers LG Chem legten um 1,3 Prozent zu.

In Sydney erholte sich der S&P/ASX-200 von den jüngsten Abgaben - ausgelöst durch die wieder verschärften Corona-Maßnahmen. Hier wurde der Lockdown zur Eindämmung eines neuen Ausbruchs des Virus zuletzt vom Großraum Sydney auf Perth ausgeweitet. Gestützt wurde der Markt von Rohstoffwerten: Für Fortescue, BHP und Rio Tinto ging es zwischen 0,9 und 1,3 Prozent nach oben. Telstra (+4,4%) hatte nach dem Verkauf eines Anteils ihres Mobilfunkturmbereichs angekündigt, 1,4 Milliarden australische Dollar an die Aktionäre auszuschütten.

Gegen den Trend ging es für den Hang-Seng-Index in Hongkong im späten Handel um 0,4 Prozent nach unten. Im Vorfeld des Feiertages am Donnerstag und nach der jüngsten Aufwärtsbewegung komme es zu Gewinnmitnahmen, hieß es.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.313,00 +0,16% +11,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.791,53 -0,07% +5,0% 08:00

Kospi (Seoul) 3.296,68 +0,30% +14,7% 08:00

Schanghai-Comp. 3.591,20 +0,50% +3,4% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 28.877,52 -0,40% +6,4% 10:00

Taiex (Taiwan) 17.755,46 +0,89% +20,5% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.144,23 +1,77% +8,6% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.540,88 -0,48% -4,8% 11:00

BSE (Mumbai) 52.861,07 +0,59% +10,4% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:18 % YTD

EUR/USD 1,1905 +0,0% 1,1901 1,1911 -2,5%

EUR/JPY 131,55 +0,0% 131,53 131,82 +4,3%

EUR/GBP 0,8598 -0,0% 0,8598 0,8592 -3,7%

GBP/USD 1,3846 +0,0% 1,3841 1,3863 +1,2%

USD/JPY 110,51 -0,0% 110,55 110,67 +7,0%

USD/KRW 1126,66 -0,5% 1131,80 1128,89 +3,8%

USD/CNY 6,4547 -0,1% 6,4638 6,4587 -1,1%

USD/CNH 6,4595 -0,1% 6,4656 6,4625 -0,7%

USD/HKD 7,7655 +0,0% 7,7637 7,7625 +0,2%

AUD/USD 0,7524 +0,1% 0,7516 0,7550 -2,3%

NZD/USD 0,7005 +0,1% 0,6997 0,7018 -2,5%

Bitcoin

BTC/USD 34.989,95 -3,5% 36.258,51 35.220,76 +20,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,38 72,98 +0,5% 0,40 +51,7%

Brent/ICE 75,04 74,76 +0,4% 0,28 +46,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.759,69 1.761,35 -0,1% -1,70 -7,3%

Silber (Spot) 25,84 25,78 +0,2% +0,06 -2,1%

Platin (Spot) 1.069,45 1.074,63 -0,5% -5,18 -0,1%

Kupfer-Future 4,27 4,28 -0,1% -0,01 +21,1%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2021 03:29 ET (07:29 GMT)