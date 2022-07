MÄRKTE ASIEN/Meist freundlich - Attentat auf Abe bremst Nikkei

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend im Plus haben sich die Aktienkurse in Ostasien und Australien am Freitag gezeigt, nachdem es am Vortag an der Wall Street kräftig nach oben gegangen war. Äußerungen eines US-Notenbank-Vertreters hatten die Rezessions- und Zinserhöhungssorgen der US-Anleger gelindert. James Bullard, Präsident der Federal Reserve of St. Louis, hält zwar weitere Zinserhöhungen zur Bekämpfung der hohen Inflation für notwendig, sieht aber keine Rezession. Unter US-Anlegern weckte dies die Hoffnung, dass die Fed die Zinsen vielleicht doch nicht so aggressiv anheben müsse wie bislang erwartet.

Ob die Datenlage dem Notenbanker recht gibt, wird der US-Arbeitsmarktbericht für Juni zeigen. Er wird am Freitag lange nach Börsenschluss in Asien veröffentlicht, weshalb Anleger in der Region eher vorsichtig agierten und die Kursgewinne weniger deutlich ausfielen als am Donnerstag in den USA.

In Tokio kamen die Kurse von ihren Tageshochs zurück mit der Nachricht, dass der ehemalige japanische Ministerpräsident Shinzo Abe während eines Wahlkampfauftritts durch Schüsse lebensgefährlich verletzt wurde. In Japan steht am Wochenende die Wahl zum Oberhaus an. Der Nikkei-225-Index schloss 0,1 Prozent höher. Angeführt wurde der japanische Aktienmarkt von Energie- und Finanzwerten. Unter anderem gewannen Inpex 2,7 und Resona Holdings 2,3 Prozent.

Auch der australische Aktienmarkt reduzierte nach Bekanntwerden des Attentats auf Abe seine Gewinne. Der S&P/ASX-200 rettete ein Plus von 0,5 Prozent ins Ziel. Rohstoffwerte gehörten zu den führenden Gewinnern. Unter anderem verteuerten sich St. Barbara um 9,6 Prozent, nachdem der Goldminenbetreiber seine Produktionsziele erreicht hatte.

Neue Stimuli stützen chinesische Infrastrukturwerte

Die Aussicht auf Wirtschaftsstimuli stützte den Aktienmarkt in Schanghai nicht nachhaltig. Der Composite-Index ging 0,2 Prozent niedriger aus dem Handel. Die chinesische Regierung will Infrastrukturprojekte unterstützen und Kaufanreize für Elektroautos gewähren, was die Aktien der betreffenden Sektoren stützte. Unter anderem gewannen China Railway Group 2,6 Prozent, China Communications Construction 0,8 Prozent und Shanghai Construction 0,3 Prozent.

Unter den Herstellern von Elektroautos rückten Saic in Schanghai um 5,6 Prozent vor. Nio stiegen in Hongkong im späten Handel um 6,3 Prozent und Xpeng um 0,3 Prozent. Der Hang-Seng-Index tendierte im Späthandel gut behauptet.

In Seoul ging es mit dem Kospi um 0,7 Prozent nach oben. Gesucht waren Aktien von Autoherstellern und -zulieferern. Mando und Hyundai Mobis stiegen um 4,1 und 5,7 Prozent, während Hyundai Motor um 1,7 Prozent vorrückten. Der Kurs des Batterieherstellers LG Energy Solution gwann 3,9 Prozent, getrieben von der Hoffnung auf bessere Drittquartalszahlen. Die Aktie der Muttergesellschaft LG Chem verbuchte ein Plus von 3,1 Prozent. Korea Shipbuilding & Offshore Engineering reagierten mit einem Anstieg von 0,6 Prozent auf einen neuen Auftrag. Indexschwergewicht Samsung Electronics legte um 0,9 Prozent zu.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.678,00 +0,5% -10,3% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.517,19 +0,1% -8,0% 08:00

Kospi (Seoul) 2.350,61 +0,7% -21,1% 08:00

Schanghai-Comp. 3.356,08 -0,2% -7,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.713,18 +0,3% -7,6% 10:00

Taiex (Taiwan) 14.464,53 +0,9% -20,6% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.127,12 -0,1% +0,1% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.424,85 +0,4% -9,5% 11:00

BSE (Mumbai) 54.434,38 +0,5% -6,6% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0149 -0,1% 1,0163 1,0193 -10,7%

EUR/JPY 137,80 -0,3% 138,23 138,44 +5,3%

EUR/GBP 0,8463 +0,1% 0,8453 0,8531 +0,7%

GBP/USD 1,1992 -0,3% 1,2023 1,1948 -11,4%

USD/JPY 135,79 -0,2% 136,03 135,79 +18,0%

USD/KRW 1.300,86 +0,2% 1.297,65 1.301,33 +9,4%

USD/CNY 6,7029 +0,0% 6,7020 6,7057 +5,5%

USD/CNH 6,7040 +0,2% 6,6922 6,7081 +5,5%

USD/HKD 7,8490 +0,0% 7,8476 7,8482 +0,7%

AUD/USD 0,6825 -0,2% 0,6840 0,6810 -6,0%

NZD/USD 0,6165 -0,2% 0,6176 0,6174 -9,7%

Bitcoin

BTC/USD 21.774,39 +0,5% 21.657,15 20.333,97 -52,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 102,11 102,73 -0,6% -0,62 +41,5%

Brent/ICE 104,70 104,65 +0,0% 0,05 +39,8%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 173,11 184,50 -5,5% -10,08 +41,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.742,46 1.740,06 +0,1% +2,40 -4,8%

Silber (Spot) 19,22 19,22 -0,0% -0,00 -17,6%

Platin (Spot) 881,08 876,73 +0,5% +4,35 -9,2%

Kupfer-Future 3,50 3,58 -2,4% -0,08 -21,3%

YTD zu Vortagsschluss

===

