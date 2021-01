MÄRKTE ASIEN/Meist kleinere Abgaben vor dem Wochenende

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach den Aufschlägen an den Vortagen kommen die Indizes an den ostasiatischen Aktienmärkten und in Australien am Freitag überwiegend etwas zurück. Dabei dürfte die oft vor Wochenenden zu beobachtende Vorsicht vieler Anleger eine Rolle spielen, ebenso wie Gewinnmitnahmen, sagen Beobachter. Dass der neue US-Präsident Joe Biden mittels einiger Verordnungen umstrittene Maßnahmen seines Vorgängers Donald Trump bereits aufgehoben hat, stützt zunächst nicht mehr, nachdem die Finanzmärkte zuletzt bereits stark die Erwartung eines weiteren großen Stimuluspakets gespielt hatten.

In Tokio geht es für den Nikkei-Index um 0,3 Prozent nach unten auf 28.684 Punkte, nachdem das Marktbarometer am Vortag ein 30-Jahreshoch erreicht hatte. Hier sprechen Händler auch von Zurückhaltung vor der in der kommenden Woche startenden Berichtssaison der Unternehmen.

In Schanghai und insbesondere in Hongkong fallen die Abgaben stärker aus um bis zu 1,4 Prozent. Seoul zeigt sich kaum verändert, während Die Börse in Sydney den Tag mit einem Minus von 0,3 Prozent schon beendet hat.

Alibaba schwach - Tencent fester

In Hongkong berichtet KGI Securities, dass der Netto-Liquiditätszufluss aus Festlandchina, der zuletzt eine maßgebliche Stütze gewesen sei, am Donnerstag nachgelassen habe. Kurzfristig dürfte das das Momentum begrenzen. Sehr uneinheitlich zeigen sich Technologieaktien. Alibaba verlieren nach der Erholung vom Vortag wieder rund 3,5 Prozent, das Schwergewicht Tencent steigt um gut 1 Prozent.

Für Samsung Electronics ging es zwischenzeitlich in Seoul leicht nach oben mit einem Bericht, Intel könnte einen Teil seiner Chipproduktion vergeben. Mittlerweile liegen Samsung rund ein halbes Prozent im Minus. Die am Vortag haussierenden LG Display verbessern sich um weitere 1,5 Prozent, während bei LG Electronics Gewinne mitgenommen werden. Der Kurs kommt um knapp 2 Prozent zurück.

Nach unten um 1,5 Prozent geht es auch für LG Innotek. Dass die Analysten von Daiwa das Kursziel deutlich erhöht hat, stützt zumindest aktuell nicht. Daiwa glaubt, dass LG Innotek im laufenden Jahr von einer steigenden Nachfrage nach immer neuen Kameramodulen für iPhones profitieren dürfte. Außerdem dürfte ein Gewinnschub vom geplanten Ausstieg aus dem unprofitablen Geschäft mit Leuchtdioden kommen.

Fortescue Metals gaben in Sydney um 2,2 Prozent nach. Der Eisenerzförderer hatte einen Rückgang des Nettogewinns im laufenden Fiskaljahr angekündigt. Auch die Kurse der beiden Rohstoffschwergewichte BHP und Rio Tinto gaben deutlicher nach.

Ölpreise geben nach

Die Ölpreise fallen um rund 1 Prozent, Brentöl wird mit 55,48 Dollar je Fass gehandelt. Laut Marktkenner Stephen Innes von Axi sorgen sich die Akteure um negative Folgen für die Ölnachfrage angesichts bevorstehender Mobilitätsbeschränkungen in China zu den dortigen bevorstehenden Neujahrsfeierlichkeiten wegen der weiter schwelenden Covid-19-Pandemie. Gewöhnlich sind zu dieser Zeit des Jahres Millionen von Chinesen wie beispielsweise Wanderarbeiter unterwegs zu ihren Familien.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.800,40 -0,34% +3,24% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.684,66 -0,25% +4,78% 07:00

Kospi (Seoul) 3.162,88 +0,06% +0,06% 07:00

Schanghai-Comp. 3.599,22 -0,61% +3,63% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 29.503,01 -1,42% +9,99% 09:00

Straits-Times (Sing.) 2.995,59 -0,71% +5,35% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.602,70 +0,50% -1,99% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:40 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2172 +0,0% 1,2169 1,2132 -0,3%

EUR/JPY 126,06 +0,1% 125,94 125,54 -0,0%

EUR/GBP 0,8877 +0,2% 0,8860 0,8854 -0,6%

GBP/USD 1,3711 -0,2% 1,3733 1,3703 +0,3%

USD/JPY 103,57 +0,1% 103,51 103,48 +0,3%

USD/KRW 1102,85 +0,3% 1100,00 1099,77 +1,6%

USD/CNY 6,4699 +0,1% 6,4620 6,4626 -0,9%

USD/CNH 6,4750 +0,2% 6,4646 6,4621 -0,4%

USD/HKD 7,7521 +0,0% 7,7517 7,7517 0%

AUD/USD 0,7745 -0,2% 0,7762 0,7760 +0,6%

NZD/USD 0,7192 -0,3% 0,7217 0,7199 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 31.744,25 +2,9% 30.861,50 34.865,75 +9,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 52,49 53,13 -1,2% -0,64 +7,9%

Brent/ICE 55,47 56,10 -1,1% -0,63 +7,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.862,44 1.869,60 -0,4% -7,16 -1,9%

Silber (Spot) 25,52 25,98 -1,8% -0,46 -3,3%

Platin (Spot) 1.114,80 1.129,83 -1,3% -15,03 +4,2%

Kupfer-Future 3,62 3,65 -0,8% -0,03 +3,0%

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/err

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2021 00:47 ET (05:47 GMT)