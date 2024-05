MÄRKTE ASIEN/Meist knapp behauptet - Technologiewerte belasten HSI

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Kleinere Verluste dominieren am Dienstag an den Börsen in Ostasien und Australien. Nachdem die Märkte zuletzt von der Ankündigung weiterer Wirtschaftstimuli Chinas für die heimische Wirtschaft profitiert hatten, treten nun wieder Zinssorgen in den Vordergrund. Denn am späten Mittwoch wird die US-Notenbank das Protokoll ihrer jüngsten Zinssitzung veröffentlichen. Am Montag hatte die Präsidentin der US-Notenbankfiliale von Cleveland, Loretta Mester, Zinssenkungserwartungen gedämpft. Mester war noch im April von drei Zinssenkungen im laufenden Jahr ausgegangen, äußerte nun aber Zweifel, weil sich seither die Inflationsrisiken erhöht hätten.

Ebenfalls am späten Mittwoch wird Chipkonzern und KI-Wette Nvidia Quartalszahlen veröffentlichen, die richtungsweisend für den Technologiesektor sein könnten. Das sei ein Grund dafür, dass Anleger sich besonders bei Technologieaktien zurückhielten, heißt es am Markt.

Bemerkbar macht sich dies vor allem in Hongkong. Dort gibt der Leitindex Hang Seng um 2 Prozent nach, der Subindex der Technologiewerte fällt derweil um gut 3 Prozent. Unter den Einzelwerten verbilligt sich Schwergewicht Tencent um 3 Prozent. Das Unternehmen hat die neue Version des beliebten Spiels "Dungeon and Fighter" schon kurz nach dem Start am Dienstag wieder offline genommen und dies mit Server-Problemen begründet, wie Bloomberg berichtet. Im übrigen Sektor büßen Baidu 3,1 Prozent ein und Alibaba 5,7 Prozent.

Der Kurs von Li Auto sackt um 19 Prozent ab, nachdem der Hersteller von Elektroautos einen Gewinnrückgang im ersten Quartal ausgewiesen hat. Ursächlich seien höhere Betriebskosten. BYD fallen im Sog von Li Auto um 4,2 Prozent und Great Wall Motor um 4,4 Prozent. Im späteren Tagesverlauf wird Xpeng (-8,5%) Zahlen vorlegen.

Mit minus 0,4 Prozent verzeichnet der Composite-Index in Schanghai deutlich moderatere Verluste. Anleger trennen sich an den festlandchinesischen Börsen von Immobilienaktien, die zuletzt von den Unterstützungsmaßnahmen der chinesischen Regierung für die angeschlagene Branche profitiert hatten. Unter anderem sinken China Vanke um 0,9 Prozent.

In Tokio tendiert der Nikkei-225-Index kaum verändert. Ein positiver Ausblick in Verbindung mit einem Aktienrückkauf hievt dort Tokio Marine Holdings gut 4 Prozent ins Plus. Der Kospi in Seoul verliert 0,6 Prozent, belastet unter anderem auch vom enttäuschenden Ergebnis einer Umfrage zur Verbraucherstimmung in Südkorea.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.858,90 -0,1% +3,5% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.062,31 -0,0% +15,9% 08:00

Kospi (Seoul) 2.724,53 -0,6% +2,6% 08:00

Schanghai-Comp. 3.158,03 -0,4% +6,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.234,33 -2,0% +14,9% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.301,53 -0,4% +2,3% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.624,47 -0,2% +11,1% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0859 +0,0% 1,0859 1,0876 -1,7%

EUR/JPY 169,88 +0,1% 169,64 169,31 +9,2%

EUR/GBP 0,8543 -0,0% 0,8546 0,8562 -1,5%

GBP/USD 1,2710 +0,0% 1,2706 1,2703 -0,2%

USD/JPY 156,45 +0,1% 156,23 155,65 +11,0%

USD/KRW 1.364,58 +0,3% 1.360,79 1.357,35 +5,1%

USD/CNY 7,0914 -0,0% 7,0927 7,0914 -0,1%

USD/CNH 7,2431 -0,0% 7,2457 7,2368 +2,0%

USD/HKD 7,8001 +0,0% 7,7979 7,7991 -0,1%

AUD/USD 0,6658 -0,1% 0,6668 0,6697 -2,2%

NZD/USD 0,6101 -0,1% 0,6107 0,6125 -3,5%

Bitcoin

BTC/USD 70.989,60 +1,9% 69.686,40 66.616,47 +63,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,32 79,8 -0,6% -0,48 +9,4%

Brent/ICE 83,25 83,71 -0,5% -0,46 +8,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.413,93 2.426,22 -0,5% -12,29 +17,1%

Silber (Spot) 31,40 31,83 -1,3% -0,43 +32,1%

Platin (Spot) 1.036,00 1.051,65 -1,5% -15,65 +4,4%

Kupfer-Future 5,06 5,09 -0,6% -0,03 +29,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

