MÄRKTE ASIEN/Moderate Abgaben - Kospi mit Korrektur nach Freitagsrally

03.08.26 09:31 Uhr

DOW JONES--Mit leichten Abgaben haben sich die asiatischen Aktienmärkte mehrheitlich zu Wochenbeginn gezeigt. Dagegen ging es an der Börse in Südkorea deutlicher nach unten. Hier kam es nach der Hausse am Freitag, die den Kospi um 18 Prozent nach oben getrieben hatte, zu einer Korrektur. Der Index reduzierte sich um 5,1 Prozent, womit die Volatilität weiterhin hoch blieb. Zum Wochenausklang hatte der Kospi den höchsten Tagessprung seit Oktober 2008 verbucht. Die Aktien der beiden Index-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix knickten um jeweils 8,8 Prozent ein, nachdem sie am Freitag um 26,8 bzw. 30 Prozent nach oben geschossen waren.

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Deutlich moderater fielen die Abgaben beim Shanghai-Composite (-0,6%) aus. Der Hang-Seng-Index in Hongkong zeigte sich im späten Handel sogar 0,4 Prozent im Plus. Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe Chinas ist laut einem privaten Indikator im Juli langsamer gewachsen. Der Index blieb aber im Expansionsbereich. So fiel der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe von RatingDog im vergangenen Monat auf 50,9, nach 51,7 im Juni. Das Ergebnis war damit besser als der offizielle Einkaufsmanagerindex, der im Juli auf 49,2 von 50,3 im Juni abgerutscht war. Die 50-Punkte-Marke trennt Expansion von Kontraktion.

Für den Nikkei-225 in Tokio ging es um 0,9 Prozent nach unten. Japanische Aktien dürften weiterhin in einer recht engen Handelsspanne bleiben, da die Unsicherheit über den Iran-Konflikt anhält, hieß es. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass es ab Montag erneute Gespräche mit dem Iran geben soll. Eine Reaktion zeigte sich aber lediglich am Ölmarkt, wo der Preis für ein Barrel der Sorte Brent um 5,3 Prozent auf 83,31 Dollar nachgab. Dies schürte wieder einmal die Hoffnung auf eine Lösung im Krieg zwischen den USA und dem Iran, hieß es.

Der Yen legte weiter zu. Der Dollar notierte bei 156,63 Yen und damit deutlich unter dem Niveau zum Börsenschluss in Tokio am Freitag bei 160,33 Yen. Das japanische Finanzministerium hat in Abstimmung mit dem US-Finanzministerium am Freitag (US-Ortszeit) am Devisenmarkt interveniert, um den Yen zu kaufen. Dies gab die japanische Finanzministerin Satsuki Katayama bekannt. Das japanische Finanzministerium stehe in engem Kontakt mit dem US-Finanzministerium und werde nicht zögern, gemeinsam mit diesem erneut zu intervenieren, sagte sie.

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Nach Ansicht von Paul Mackel von HSBC Global Investment Research könnte es zu weiteren koordinierten Interventionen kommen. Es sei die erste koordinierte Aktion der USA und Japans zur Stützung des Yen seit Juni 1998 gewesen. "Es ist auch möglich, dass sich andere Zentralbanken anschließen", so der globale Leiter des Devisen-Research. "Die EZB hat sich bisher in dieser Angelegenheit zurückgehalten, aber wenn sie ebenfalls intervenieren würde, würde dies wie ein stillschweigendes Währungsabkommen zur Stärkung des Yen aussehen", meint Mackel. Allerdings "würden Zweifel an der Nachhaltigkeit einer Yen-Erholung bestehen bleiben, wenn die BoJ die Zinsen nur maßvoll anhebt", fügte Mackel hinzu.

Bei den Einzelwerten stiegen die Aktien von Alibaba in Hongkong um 7,1 Prozent. Der Konzern hat ein neues Modell für Künstliche Intelligenz (KI) veröffentlicht und beteiligt sich damit an dem Wettlauf der Tech-Giganten um den Bau immer leistungsfähigere Systeme. Alibaba teilte mit, dass das Modell Qwen 3.8-Max das "bislang leistungsfähigste Modell der Qwen-Serie" sei. Es verfügt über 2,4 Billionen Parameter und wird in der kommenden Woche vollständig als Open Source zur Verfügung gestellt.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.019,30 +0,5 +3,5 8:00

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Topix 500 (Tokio) 3.095,65 -1,2 +16,4 8:00

Kospi (Seoul) 6.257,45 -5,1 +48,5 8:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.976,68 +0,4 +1,3 10:00

Shanghai-Composite 3.809,66 -0,6 -4,1 9:00

Straits-Times (Singapur) 5.599,33 -0,5 +20,5 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.238,38 +0,0 -27,8 10:00

KLCI (Malaysia) 1.722,77 -0,1 +2,5 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 9:38 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1523 -0,0 1,1527 1,1515 -1,9

EUR/JPY 180,51 -0,9 182,05 184,91 -1,9

EUR/GBP 0,8562 +0,2 0,8547 0,8560 -1,8

USD/JPY 156,63 -0,6 157,57 160,56 -0,0

USD/KRW 1.430,67 -0,8 1.442,09 1.432,56 -0,7

USD/CNY 6,7537 +0,0 6,7509 6,7466 -3,4

USD/CNH 6,7550 +0,0 6,7525 6,7454 -3,2

USD/HKD 7,8429 +0,0 7,8420 7,8405 +0,8

AUD/USD 0,7021 0,0 0,7021 0,7032 +5,2

NZD/USD 0,5873 0,0 0,5873 0,5871 +2,0

BTC/USD 62.512,02 -1,5 63.437,66 63.941,98 -28,7

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 80,01 -5,5 -4,66 84,67

Brent/ICE 83,31 -5,3 -4,62 87,93

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.056,60 +0,4 15,66 4.040,94

Silber 57,87 +0,4 0,24 57,63

Platin 1.642,84 +0,0 0,82 1.642,02

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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August 03, 2026 03:32 ET (07:32 GMT)