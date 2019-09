MÄRKTE ASIEN/Moderate Abgaben - Toyota will bei Subaru aufstocken

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit einem leichten Minus zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte am letzten Handelstag der Woche. Die Hoffnungen auf eine Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China sind schon wieder etwas verflogen. Dafür rücken die innenpolitischen Entwicklungen in den USA in den Fokus. Für die Börse in Tokio geht es am deutlichsten nach unten, der Nikkei-225 verliert 1,3 Prozent auf 21.769 Punkte. Hier hatte am Vortag die Unterzeichnung eines Handelsabkommens zwischen den USA und Japan die Stimmung noch etwas aufgehellt. Allerdings sei das Minus des Index wohl vor allem auf eine ganze Reihe von Aktien zurückzuführen, die ex-Dividende gehandelt würden, so ein Teilnehmer.

Weiter in das Zentrum des Interesses rückt die "Ukraine-Affäre" von US-Präsident Donald Trump . Der US-Kongress hatte zuletzt eine interne Beschwerde eines Geheimdienstmitarbeiters über ein Telefonat Trumps mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj öffentlich gemacht. Demnach hat der US-Präsident nach Einschätzung des Mitarbeiters eine "Einmischung" aus dem Ausland bei der Wahl 2020 angestrebt. Aus diesem Grund wollen die Demokraten eine Untersuchung zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen Trump auf den Weg bringen.

Der Schanghai-Composite zeigt sich wenig verändert bei 2.929 Punkten. Im Vorfeld der der kommenden anstehenden Feiertage halten sich die Investoren zurück, so ein Beobachter. Vom 1. bis zum 7. Oktober findet auf dem chinesischen Festland kein Handel statt. Keine Belastung sind dagegen schwache Daten zu den Industriegewinnen im August. Diese reduzierten sich um 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nachdem im Juli noch ein Plus von 2,6 Prozent verzeichnet worden war.

Für den Kospi geht es in Seoul um 1,2 Prozent nach unten. Es gebe zwar weiterhin Hoffnungen auf eine Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China, doch könnten die innenpolitischen Entwicklungen in den USA mit einem möglichen Amtsenthebungsverfahren für Präsident Trump einen negativen Einfluss haben, so KB Securities. Die Investoren würden daher verstärkt Gewinne mitnehmen, vor allem bei den zuletzt gut gelaufenen Technologie-Werten. So verlieren die Papiere von Index-Schwergewicht Samsung Electronics 1,6 Prozent und für SK Hynix geht es um 2,8 Prozent nach unten.

In Hongkong fällt der Hang-Seng-Index um 0,3 Prozent, belastet von Abgaben bei den Immobilienwerten. Die Aktien von Country Garden verlieren 1,5 Prozent und für China Resources Land geht es um 1,2 Prozent abwärts. Der S&P/ASX-200 in Sydney steigt nach zuletzt drei Handelstagen in Folge mit Abgaben um 0,5 Prozent. Teilnehmer sprechen hier von einer technischen Erholung.

Subaru grenzen Verluste mit möglicher Toyota-Aufstockung ein

Die Aktien des japanischen Autoherstellers Subaru erholen sich von ihren Tagestiefs und verlieren nur noch 1,3 Prozent. Zuvor war es schon um bis zu 3,5 Prozent nach unten gegangen. Auslöser ist ein Bericht der Zeitung Nikkei, wonach Toyota seinen Anteil an dem Unternehmen auf über 20 Prozent aufstocken könnte. Aktuell liegt die Beteiligung bei rund 17 Prozent. Auf Basis der Marktkapitalisierung von Subaru müsste Toyota dafür rund 70 Milliarden Yen, umgerechnet rund 650 Millionen Dollar, aufwenden. Im Gegenzug wolle sich Subaru mit 1 Prozent an Toyota beteiligen, heißt es in dem Bericht weiter. Die Toyota-Papiere fallen um 1,2 Prozent.

In Sydney geht es für die Aktien des Telekom-Infrastrukturbetreibers Superloop um 3,0 Prozent aufwärts, nach einem positiven Analysten-Kommentar von Morgan Stanley. Die Aktie habe seit dem Jahreshoch im Mai um rund 50 Prozent nachgegeben, könnte in den kommenden zwei Monaten aber wieder deutlicher zulegen. Laut den Analysten habe sich Risiko in der Aktie reduziert, seit das Unternehmen im August die Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr reduziert habe.

