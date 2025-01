MÄRKTE ASIEN/Moderate Gewinne in Tokio und Sydney

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Leicht nach oben gegangen ist es am Donnerstag an den wenigen Aktienmärkten in Ostasien und Australien, an denen gehandelt wurde. Der Nikkei-225 in Tokio verbesserte sich um 0,3 Prozent auf 39.514 Punkte, in Sydney schloss der S&P/ASX-200 rund 0,6 höher. An den anderen Plätzen pausierte das Geschäft aus Anlass der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr. In Seoul wird am Freitag wieder gearbeitet, in Hongkong am Montag und in Schanghai erst am Mittwoch.

Etwas bremsend wirkte in Tokio der festere Yen. Der Dollar kostete zuletzt 154,30 Yen, verglichen mit gut 155 zur gleichen Vortageszeit. Marktteilnehmer erklärten, in einer später am Tag anberaumten Rede des stellvertretenden japanischen Notenbankchefs könnte dieser einen restriktiveren geldpolitischen Kurs signalisieren.

Für keine spürbaren Impulse sorgte die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Vorabend. Sie ließ wie fest erwartet die Zinsen unverändert. Dazu lassen unter anderem die zuletzt soliden US-Beschäftigungszahlen erwarten, dass die Zentralbank die Zinsen noch eine Weile auf ihrem aktuellen Niveau belassen wird. Zwar bleibt eine Zinssenkung im März oder Mai im Bereich des Möglichen, erwartet wird das vom Markt aber nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit.

Bei den Einzelwerten zeigten sich Softbank nach den jüngsten Erholungsgewinnen nach dem Deepseek-Schock zu Wochenbeginn wieder leichter, die Aktie gab um 1,1 Prozent nach. Der Technologieinvestor ist laut Informanten in Gesprächen, 15 bis 25 Milliarden Dollar in OpenAI zu investieren und würde damit Microsoft überholen, das bisher fast 14 Milliarden Dollar investierte.

Honda gaben um 1,4 Prozent nach. Der Autobauer hat angekündigt, wegen Software-Problemen in den USA knapp 300.000 Autos zurückzurufen. Toyota stiegen dagegen um 0,9 Prozent. Toyota hat im vergangenen Jahr weltweit 10,8 Millionen Fahrzeuge verkauft und damit seine Position als größter Automobilhersteller der Welt behauptet. Verglichen mit 2023 ging der globale Absatz allerdings um 3,7 Prozent zurück.

Für Enttäuschung sorgten die im Handelsverlauf präsentierten Quartalszahlen von Japan Exchange, der Kurs gab um 3,2 Prozent nach. Auch bei Sumitomo Mitsui Financial (-0,4%) fiel die Reaktion auf den Neunmonats-Geschäftsbericht negativ aus. Advantest steigen dagegen nach der Zahlenvorlage vom Vortag nach dem Handelsende in Tokio um 3,2 Prozent. Das Papier des Chipherstellers war zu Wochenbeginn mit den Deepseek-Nachrichten, wie andere Branchenwerte auch, stark unter Druck geraten, hatte sich zuletzt aber wieder etwas erholt.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.493,70 +0,6% +4,1% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.513,97 +0,3% -1,2% 07:00

Kospi (Seoul) Feiertag +5,7%

Schanghai-Comp. Feiertag -3,0%

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag +0,8%

Taiex (Taiwan) Feiertag +2,1%

Straits-Times (Sing.) Feiertag +0,4%

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 7:56 % YTD

EUR/USD 1,0411 -0,1% 1,0422 1,0440 +0,5%

EUR/JPY 160,80 -0,6% 161,73 162,06 -1,3%

EUR/GBP 0,8373 +0,0% 0,8372 0,8381 +1,2%

GBP/USD 1,2434 -0,1% 1,2449 1,2456 -0,6%

USD/JPY 154,46 -0,5% 155,19 155,22 -1,8%

USD/KRW 1.442,34 -0,1% 1.443,86 1.445,15 -2,2%

USD/CNY 7,1685 -0,0% 7,1695 7,1643 -0,6%

USD/CNH 7,2653 +0,0% 7,2646 7,2604 +2,0%

USD/HKD 7,7915 -0,0% 7,7919 7,7891 +0,3%

AUD/USD 0,6216 -0,3% 0,6234 0,6247 +0,5%

NZD/USD 0,5641 -0,4% 0,5662 0,5667 +0,8%

Bitcoin

BTC/USD 105.090,00 +1,5% 103.552,45 102.727,10 +11,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,69 72,62 +0,1% +0,07 +2,0%

Brent/ICE 76,55 76,58 -0,0% -0,03 +2,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.765,84 2.759,68 +0,2% +6,17 +5,4%

Silber (Spot) 30,93 30,84 +0,3% +0,08 +7,1%

Platin (Spot) 960,90 951,75 +1,0% +9,15 +5,9%

Kupfer-Future 4,26 4,28 -0,5% -0,02 +5,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

