MÄRKTE ASIEN/Moderate Kursbewegungen nach beiden Seiten

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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Aktienmärkte in Ostasien stecken am Donnerstag die jüngste Eskalation im Iran-Krieg relativ gut weg. nachdem US-Präsident Trump den Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran als aus seiner Sicht beendet bezeichnet hatte. Dazu griffen die USA, wie von Trump angekündigt, erneut Ziele in Iran an. Mit ihnen solle die Fähigkeit Teherans eingeschränkt werden, den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus zu beeinträchtigen, teilte das zuständige US-Regionalkommando mit.

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Die Indizes geben zwar überwiegend nach, allerdings nur moderat. Stützend dürften die Vorgaben der Wall Street sorgen, wo die Tendenz insgesamt behauptet war. Dazu kommt, dass die Ölpreise nach dem Aufwärtsschub am Vortag im Bereich um 79 Dollar erst einmal zum Stillstand gekommen sind. Und schließlich brachte das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung keine wesentlichen neuen Erkenntnisse, und somit auch kein Störfeuer. Die Geldpolitiker waren sich weitgehend einig, die Zinsen zunächst auf dem aktuellen Niveau zu belassen und sie senken zu können, falls der Inflationsdruck nachlasse.

In Tokio steigt der Topix um 0,4 Prozent, in Seoul, wo es am Vortag steil nach unten gegangen war, gibt der Kospi minimal nach. In Hongkong, am Vortag noch sehr fest, gibt der HSI dagegen um 0,8 Prozent nach, der Shanghai-Composite verliert 0,5 Prozent. Im australischen Sydney gibt der S&P/ASX-200 um ein halbes Prozent nach.

Neue Preisdaten aus China sind wie erwartet ausgefallen und dürften somit kaum für Bewegung sorgen. Der Erzeugerpreisindex stieg im Juni um 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr und beschleunigte sich damit gegenüber dem Anstieg von 3,9 Prozent im Mai. Der Verbraucherpreisindex legte im Juni um 1,0 Prozent zu, nach 1,2 Prozent im Mai. "Ich denke, die politischen Entscheidungsträger in Peking sind mit der moderaten Inflation zufrieden. Der Fokus des Marktes liegt auf den Handelsdaten, weil Chinas Wirtschaft stark vom Exportwachstum abhängt", sagt Zhiwei Zhang, Ökonom bei Pinpoint Asset Management. Der Markt warte auf politische Signale von der Sitzung des Politbüros am Ende des Monats bezüglich möglicher politischer Maßnahmen zur Stabilisierung der Binnennachfrage, ergänzt er.

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Bei den seit Wochen im Fokus stehenden Halbleiteraktien berichten Marktteilnehmer von einer zuletzt selektiveren Vorgehensweise angesichts verbreiteter Bedenken über vielfach zu hohe Bewertungen. In Seoul geben Samsung Electronics um weitere 0,5 Prozent nach, nachdem am Vortag eine Verneunzehnfachung des operativen Gewinns Zweifel an der Nachhaltigkeit der KI-Gewinne nicht ausräumen konnte. Für SK Hynix geht es dagegen um 3,9 Prozent nach oben. Wie Reuters berichtet übersteigt die Nachfrage nach den Aktien des Unternehmens für das Zweitlisting in den USA im Wert von 28 Milliarden Dollar das verfügbare Angebot um mehr als das Siebenfache.

In Hongkong steigen Hua Hong um weitere rund 6 Prozent, während andere am Vortag sehr feste Branchenwerte Gewinnmitnahmen sehen. Chinesische Speicherchipaktien hatten am Mittwoch stark zugelegt, angetrieben von einem Bericht, wonach Apple Speicherchips eines führenden heimischen Anbieters für in China verkaufte Geräte testet. Das schürte trotz US-Technologiebeschränkungen die Hoffnung auf die Lieferkette der chinesischen Halbleiterindustrie.

In Tokio geben Softbank Group leicht nach, während Renesas um gut 3 und Advantest um 6,2 Prozent zulegen. Der Kurs des Chipzulieferers Murata erholt sich um knapp 4 Prozent. Für Kioxia geht es um 7,4 Prozent nach oben, nachdem Bain Capital bestätigte, seine Beteiligung an dem Flash-Speicher-Hersteller verkauft zu haben.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.744,10 -0,5 +0,3 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.143,22 +0,3 +18,2 08:00

Kospi (Seoul) 7.210,37 -0,5 +71,1 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 24.011,03 -0,8 -6,3 10:00

Shanghai-Composite 3.952,49 -0,5 -0,4 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.409,51 +0,7 +16,4 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.894,20 +0,4 -31,8 10:00

KLCI (Malaysia) 1.678,77 -0,3 -0,1 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:16 % YTD

EUR/USD 1,1425 +0,1 1,1414 1,1412 -2,7

EUR/JPY 185,59 -0,0 185,61 185,30 +0,9

EUR/GBP 0,8526 NULL 0,8526 0,8544 -2,2

USD/JPY 162,42 -0,1 162,58 162,36 +3,7

USD/KRW 1.503,70 -0,1 1.504,85 1.509,00 +4,4

USD/CNY 6,7983 -0,1 6,8025 6,7965 -2,8

USD/CNH 6,8017 -0,1 6,8062 6,8027 -2,5

USD/HKD 7,8388 -0,0 7,8392 7,8404 +0,7

AUD/USD 0,6933 +0,1 0,6928 0,6918 +3,9

NZD/USD 0,5722 +0,4 0,5699 0,5702 -0,6

BTC/USD 62.270,24 +0,3 62.073,73 62.672,08 -29,0

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 74,29 +1,1 0,77 73,52

Brent/ICE 78,89 +1,1 0,87 78,02

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.061,24 -0,4 -15,08 4.076,32

Silber 57,92 -0,6 -0,37 58,30

Platin 1.596,13 +1,1 17,88 1.578,25

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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July 09, 2026 01:07 ET (05:07 GMT)