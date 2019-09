MÄRKTE ASIEN/Moderate Kursgewinne nach kleiner Zinssenkung in China

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / SCHANGHAI /Dow Jones)--Die Pluszeichen überwiegen am Freitag im Aktienhandel an den ostasiatischen Börsen und in Australien. Die Vorgaben der Wall Street sind zwar eher mau, für Zuversicht unter den Anlegern sorgen aber ein kleiner Zinssschritt der chinesischen Notenbank (PBoC) und Gespräche auf mittlerer Ebene zwischen den USA und China im Handelsstreit. Es sind die ersten seit rund zwei Monaten. Sie dienen der Vorbereitung hochrangiger Treffen im Oktober.

In Tokio legt der Nikkei-Index um 0,3 Prozent zu auf 22.120 Punkte. Neue Preisdaten aus Japan sind wie erwartet ausgefallen und zeigen einen Preisauftrieb weiter klar unter dem angestrebten Zielwert der japanischen Notenbank. Diese hatte am Vortag ihre Geldpolitik unverändert gelassen, aber für das nächste Treffen im Oktober angekündigt, Wachstums- und Preisdaten neu zu bewerten. Die Börse in Sydney zieht um 0,6 Prozent an, Seoul um 0,4 Prozent.

Schanghai und Hongkong liegen nur knapp über den Vortagesniveaus. Für etwas Zurückhaltung in Hongkong sorgt laut Marktteilnehmern die Frage, ob es vor den chinesischen Nationalfeiertagen, die am 1. Oktober beginnen, möglicherweise Maßnahmen seitens Pekings geben wird, die Proteste in Hongkong einzudämmen.

Zinsschritt in China weithin bereits erwartet

Nachdem gerade erst die EZB und die US-Notenbank die Zinsen gesenkt haben, vornehmlich um Risiken für die Konjunktur zu begegnen, hat nun auch die PBoC gehandelt. Sie senkte wie mehrheitlich erwartet die erst vor wenigen Wochen neu aufgelegte einjährige Loan Prime Rate (LPR) von 4,25 auf 4,20 Prozent. Es ist die zweite Senkung in Folge. Damit verbilligen sich die Refinanzierungskosten der Banken, nachdem die Notenbank früher in der Woche dem Bankensystem bereits frische Liquidität zugeführt.

Peking wolle auf diesem Weg die Finanzierungskosten außerhalb des Bankensektors behutsam senken, so Citi-Ökonomin Johanna Chua. Dass zugleich die entsprechende Fünfjahresrate unverändert gelassen wurde, sei ein Zeichen der Vorsicht gegenüber dem zu überhitzen drohenden Immobiliensektor.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Yuan von der Zinssenkung unbelastet. Der frei handelbare Offshore-Yuan legt sogar zu von 7,1005 je Dollar auf 7,0827.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.752,70 +0,52% +19,59% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 22.119,97 +0,34% +10,14% 08:00

Kospi (Seoul) 2.088,20 +0,38% +2,31% 08:00

Schanghai-Comp. 3.004,48 +0,17% +20,47% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.477,11 +0,03% +3,48% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.160,20 +0,04% +3,20% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.591,12 -0,32% -5,58% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:24 % YTD

EUR/USD 1,1059 +0,1% 1,1044 1,1040 -3,5%

EUR/JPY 119,26 -0,0% 119,31 119,31 -5,2%

EUR/GBP 0,8813 -0,0% 0,8815 0,8854 -2,1%

GBP/USD 1,2549 +0,2% 1,2528 1,2469 -1,5%

USD/JPY 107,84 -0,2% 108,04 108,06 -1,7%

USD/KRW 1190,40 -0,3% 1194,26 1194,76 +6,8%

USD/CNY 7,0870 -0,1% 7,0966 7,1033 +3,0%

USD/CNH 7,0827 -0,3% 7,1009 7,0995 +3,1%

USD/HKD 7,8349 +0,0% 7,8312 7,8281 +0,0%

AUD/USD 0,6794 -0,0% 0,6796 0,6783 -3,6%

NZD/USD 0,6296 -0,1% 0,6302 0,6305 -6,2%

Bitcoin

BTC/USD 10.222,25 -0,3% 10.257,75 9.851,75 +174,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,62 58,13 +0,8% 0,49 +22,0%

Brent/ICE 64,66 64,40 +0,4% 0,26 +16,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.504,92 1.499,60 +0,4% +5,32 +17,3%

Silber (Spot) 17,91 17,79 +0,7% +0,12 +15,6%

Platin (Spot) 943,34 938,00 +0,6% +5,34 +18,4%

Kupfer-Future 2,61 2,60 +0,4% +0,01 -1,7%

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 20, 2019 00:50 ET (04:50 GMT)