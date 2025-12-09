DAX24.046 +0,1%Est505.726 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,96 +0,2%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.737 -0,2%Euro1,1642 ±0,0%Öl62,43 -0,1%Gold4.183 -0,2%
MÄRKTE ASIEN/Moderate Verluste - Chinesische Chipwerte unter Druck

09.12.25 08:41 Uhr
DOW JONES--Mit negativen Vorzeichen haben sich die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag gezeigt. Teilnehmer verwiesen auf erneute Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Zwar galt eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte als sicher, wichtiger wurden die begleitenden Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell gewertet. Denn der weitere geldpolitische Kurs der Fed sei angesichts fehlender neuer US-Konjunkturdaten alles andere als sicher, hieß es.

Am deutlichsten fielen die Abgaben erneut in Hongkong aus, wo es für den Hang-Seng-Index im späten Handel um 1,3 Prozent nach unten ging. Der Shanghai-Composite verlor 0,4 Prozent und der Kospi in Seoul büßte 0,3 Prozent ein. Vor allem die Chipwerte verzeichneten in Hongkong Verluste.

Die US-Regierung plant, Nvidia den Export ihres H200-Chips nach China zu genehmigen. Dies ist die jüngste Wendung in den Bemühungen des Entwicklers von Chips für künstliche Intelligenz, den Zugang zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu erhalten, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten. Demnach plane das Handelsministerium, Lizenzen für China zu genehmigen, damit Nvidia ihren H200 verkaufen könne. In Hongkong gaben die Aktien von Hua Hong Semiconductor um 5,6 Prozent nach und Semiconductor Manufacturing International verloren 4,5 Prozent.

Die H200-Chips von Nvidia seien wahrscheinlich technologisch fortgeschrittener als die in China hergestellten KI-Chips, sagte Morningstar-Analyst Phelix Lee. Allerdings dürften chinesische Chip-Aktien wahrscheinlich nicht sehr stark reagieren, da die Nachrichten Chinas Streben nach einer Selbstversorgung mit Chips nicht verändern würden, ergänzte Lee.

In Sydney schloss der S&P/ASX-200 mit einem Minus von 0,4 Prozent, nachdem die Reserve Bank of Australia (RBA) die Zinsen wie erwartet unverändert gelassen hatte. Jedoch warnte die RBA vor wachsenden Inflationsrisiken, denn einige der jüngsten Daten deuteten auf Anzeichen eines breiter angelegten Inflationsanstiegs hin, der zum Teil hartnäckig sein könnte und genau beobachtet werden müsse.

Stephen Smith von Deloitte Access Economics meinte, dass nach der RBA-Entscheidung, den Leitzins bei 3,60 Prozent zu belassen, "alle Augen auf die Verbraucherpreisdaten für November und Dezember gerichtet sein werden". Smith erwartet, dass die Zentralbank in den nächsten Monaten einen datengesteuerten, abwartenden geldpolitischen Ansatz verfolgen wird. Das Problem für die RBA bestehe darin, dass die australische Wirtschaft auf der Stelle trete, ein schnelleres Wachstum aber die Inflation wieder anfachen könnte.

Bei den Einzelwerten verloren die Aktien von BHP 0,4 Prozent. Der Konzern verkauft für 2 Milliarden Dollar nach eigenen Angaben einen Teil am westaustralischen Binnenstromnetz, das von ihrem Eisenerzgeschäft genutzt wird, an Global Infrastructure Partners (GIO). GIO gehört zum Vermögensverwalter Blackrock. Der Schritt von BHP zielt darauf ab, Kapital freizusetzen, damit der nach Marktwert größte Bergbaukonzern der Welt mehr in neue Projekte investieren kann, um seine Kupferproduktion zu steigern und in den Kalimarkt einzusteigen.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.585,90 -0,4% +5,8% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 50.655,10 +0,1% +26,6% 07:00

Kospi (Seoul) 4.143,55 -0,3% +72,7% 07:30

Shanghai-Comp. 3.909,52 -0,4% +16,4% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.425,42 -1,3% +29,9% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:43 % YTD

EUR/USD 1,1639 0,0 1,1636 1,1661 +12,4%

EUR/JPY 181,68 0,1 181,42 181,05 +10,9%

EUR/GBP 0,8734 -0,0 0,8735 0,8749 +5,5%

GBP/USD 1,3326 0,0 1,3320 1,3328 +6,5%

USD/JPY 156,09 0,1 155,92 155,25 -1,3%

USD/KRW 1.468,78 -0,1 1.469,52 1.467,86 -0,1%

USD/CNY 7,0792 -0,0 7,0802 7,0788 -1,8%

USD/CNH 7,0702 -0,0 7,0708 7,0685 -3,6%

USD/HKD 7,7804 -0,0 7,7808 7,7811 +0,2%

AUD/USD 0,6636 0,2 0,6621 0,6640 +7,2%

NZD/USD 0,5778 0,1 0,5772 0,5781 +3,1%

BTC/USD 90.370,50 -0,5 90.857,15 91.706,60 -4,9%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,78 58,88 -0,2% -0,10 -16,4%

Brent/ICE 62,41 62,49 -0,1% -0,08 -14,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.177,95 4.188,70 -0,3% -10,76 +60,0%

Silber 57,97 58,162 -0,3% -0,19 +102,0%

Platin 1.410,10 1.419,30 -0,6% -9,20 +61,1%

Kupfer 5,27 5,36 -1,8% -0,10 +28,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2025 02:42 ET (07:42 GMT)

