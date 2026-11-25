DOW JONES--Nach der Rally des Vortages kommen die asiatischen Börsen am Mittwoch zurück. Vor allem bei Technologiewerten werden nun Gewinne eingestrichen, denn die hatten am Vortag besonders unter der Wiedereinsetzung von Jensen Huang zum CEO von Nvidia profitiert. Bereits da war aber ersichtlich, dass die Sorgen über die Renditen von Investitionen in künstliche Intelligenz keineswegs ausgeräumt waren. In den USA sind Nvidia nach dem Kurssprung von 31 Prozent am Montag nun um 5,9 Prozent im Sektor gesunken, Anthropic rutschten unter ihren IPO-Preis - die Kursbewegungen geben die Richtung auch in Asien vor. Nachbörslich in den USA positiv aufgenommene Geschäftszahlen und optimistische Ausblicke von Dell und HP stützen in Asien nicht.

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"Ich würde die Bewegung vom Vortag lieber über einen Zeitraum von zwei oder drei Tagen sehen als an einem einzigen Tag, da dies eher nachhaltig wäre. Wenn es zu einer heftigen Abwärtsbewegung und danach zu einer heftigen Aufwärtsbewegung kommt, bedeutet das in der Regel, dass man noch nicht über den Berg ist", analysiert Marktstratege Eric Marshall von Hodges Capital.

Stattdessen belasten zur Wochenmitte neue US-Zolldrohungen. Die US-Regierung argumentiert mit Untersuchungen zu angeblichen Überkapazitäten bei 16 wichtigen Handelspartnern - darunter China und die EU. Die Untersuchung könnte den Weg für zusätzliche Zölle ebnen, nachdem der Oberste US-Gerichtshof viele zuvor erlassene aufgehoben hatte.

Die technologielastigen Börsen in Taiwan und Südkorea führen die Liste der Verlierer an. Der Taiex in Taipeh sinkt um 4,4 Prozent, der Kospi in Seoul um 6,1 Prozent. Halbleiterwerte tragen die Hauptlast der Abgaben. In Taiwan geben Taiwan Semiconductor Manufacturing 4 Prozent ab, in Südkorea brechen SK Hynix um 10 Prozent ein, Samsung Electronics um 9,5 Prozent. Aber auch der mit vielen Technologiewerten versehene Leitindex in Japan lässt Federn: der Nikkei-225 ermäßigt sich um 3 Prozent auf 56.911 Punkte - Kioxia stürzen um 13,8 Prozent ab, Advantest um 13,1 Prozent und Murata gar um 14,8 Prozent.

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Wie schon an Tagen zuvor vollgehen die chinesischen Börsen den überregionalen Trends deutlich abgeschwächst - nach oben und nun nach unten. Der HSI in Hongkong büßt 0,2 Prozent ein, der Shanghai-Composite 1,3 Prozent. Allerdings zeigen sich auch hier Technologietitel schwächer: Cambricon Technologies verlieren 4,1 Prozent, Semiconductor Manufacturing International ebenfalls 4,1 Prozent. Bilibili ziehen um 6,4 Prozent an. Die chinesische Video-Streaming-Plattform legte überzeugende Geschäftszahlen vor.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.692,40 -0,4 -0,3 06:00

Nikkei-225 56.911,00 -3,0 - 07:30

Topix 500 (Tokio) 2.925,68 -0,6 +10,0 07:30

Kospi (Seoul) 4.699,65 -6,1 +11,5 07:30

Hang-Seng (Hongkong) 22.180,85 -0,2 -13,5 09:00

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Shanghai-Composite 3.501,49 -1,3 -11,8 08:00

Straits-Times (Singapur) 4.950,10 -0,2 +6,6 10:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.216,14 -0,5 -39,7 10:00

KLCI (Malaysia) 1.563,27 +0,1 -7,0 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:27 % YTD

EUR/USD 1,0945 -0,2 1,0964 1,0904 -6,8

EUR/JPY 174,52 -0,1 174,62 173,71 -5,2

EUR/GBP 0,8360 +0,1 0,8356 0,8361 -4,1

USD/JPY 159,45 +0,1 159,25 159,32 +1,8

USD/KRW 1.341,60 +0,1 1.340,34 1.344,23 -6,9

USD/CNY 6,6702 +0,1 6,6640 6,6642 -4,6

USD/CNH 6,6714 +0,1 6,6648 6,6643 -4,4

USD/HKD 7,8400 -0,0 7,8415 7,8429 +0,7

AUD/USD 0,6591 -0,7 0,6638 0,6629 -1,2

NZD/USD 0,5466 -0,3 0,5482 0,5450 -5,0

BTC/USD 59.093,11 -1,3 59.850,28 60.370,16 -32,6

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 80,58 -1,8 -1,47 82,05

Brent/ICE 90,02 -1,5 -1,38 91,40

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.542,28 -0,3 -11,38 3.553,66

Silber 40,56 -0,8 -0,31 40,87

Platin 1.254,42 -1,7 -21,75 1.276,17

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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November 25, 2026 00:54 ET (05:54 GMT)