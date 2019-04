MÄRKTE ASIEN/Negative Vorgaben lassen Anleger Gewinne mitnehmen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach negativen Vorgaben aus den USA und Europa geht es zur Wochenmitte an den Börsen in Ostasien nach unten. Die gesenkten Wachstumsprognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF) dämpfen auch dort die Stimmung. Allerdings haben sich die Indizes im Tagesverlauf von ihren Tiefs etwas erholt. Sydney hat sich sogar knapp ins Plus vorgearbeitet, getragen von einer Erholung der Finanzwerte. Auch im südkoreanischen Seoul liegt der Leitindex Kospi geringfügig in positivem Terrain.

Ansonsten dominieren aber Gewinnmitnahmen das Geschehen, wie Händler sagen. Da in den kommenden Tagen wichtige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung anstünden und außerdem noch nicht klar sei, wie die Handelsgesprächen zwischen den USA und China ausgingen, sei es vernünftig, sich nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen, heißt es.

Japanische Maschinenbauaufträge verfehlen Erwartungen

In Tokio verliert der Nikkei-225-Index 0,7 Prozent auf 21.655 Punkte. Die Daten zu den japanischen Maschinenbauaufträgen stützen nicht, obwohl im Februar der erste Anstieg seit fünf Monaten verzeichnet wurde. Das japanische Kabinettsbüro meldete auf Monatssicht ein Plus von 1,8 Prozent, nachdem die Aufträge im Januar um 5,4 Prozent zurückgegangen waren. Allerdings hatten von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte einen Anstieg um 2,5 Prozent vorhergesagt. Zudem gelten die Daten als notorisch volatil. Unter den japanischen Maschinenbauaktien fallen Komatsu um 1,1 Prozent und Hitachi um 1,7 Prozent.

Die Aktienmärkte in Hongkong und Schanghai geben um je 0,4 Prozent nach. Die Aktie von Gree Electric Appliances, einem Hersteller von Haushaltsgeräten, steigt in Schanghai um 7,8 Prozent. Für Fantasie sorgt hier nach Angaben aus dem Markt weiter ein geplanter Aktienverkauf des Hauptaktionärs.

Aktien der Ölbranche geben derweil in der ganzen Region nach. Jedoch waren sie in den vergangenen Tagen im Windschatten der Ölpreise nach oben gelaufen, so dass nun Gewinne mitgenommen werden. In Hongkong verlieren Sinopec 1,6 Prozent und CNOOC 0,4 Prozent. In Tokio büßen Inpex 2,4 Prozent und Japan Petroleum Exploration 1,1 Prozent ein. An der Börse in Sydney verbilligen sich Oil Search um 1 Prozent und Santos um 0,7 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.226,10 +0,07% +10,27% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 21.654,70 -0,68% +8,19% 08:00

Kospi (Seoul) 2.214,67 +0,05% +8,51% 08:00

Schanghai-Comp. 3.226,93 -0,39% +29,39% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 30.031,55 -0,42% +16,30% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.327,54 +0,06% +8,04% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.637,25 -0,29% -2,88% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:52 % YTD

EUR/USD 1,1261 -0,0% 1,1265 1,1266 -1,8%

EUR/JPY 125,14 -0,1% 125,21 125,34 -0,5%

EUR/GBP 0,8622 -0,1% 0,8630 0,8616 -4,2%

GBP/USD 1,3060 +0,0% 1,3054 1,3076 +2,5%

USD/JPY 111,13 -0,0% 111,15 111,24 +1,3%

USD/KRW 1140,65 -0,0% 1140,98 1140,31 +2,4%

USD/CNY 6,7152 +0,0% 6,7119 6,7126 -2,4%

USD/CNH 6,7208 +0,0% 6,7205 6,7173 -2,2%

USD/HKD 7,8341 -0,1% 7,8410 7,8429 +0,0%

AUD/USD 0,7133 +0,1% 0,7123 0,7148 +1,3%

NZD/USD 0,6746 +0,0% 0,6744 0,6754 +0,5%

Bitcoin

BTC/USD 5.234,67 +0,3% 5.217,88 5.216,75 +40,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,08 63,98 +0,2% 0,10 +37,8%

Brent/ICE 70,58 70,61 -0,0% -0,03 +28,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.302,65 1.304,14 -0,1% -1,49 +1,6%

Silber (Spot) 15,19 15,23 -0,3% -0,04 -2,0%

Platin (Spot) 890,16 892,00 -0,2% -1,84 +11,8%

Kupfer-Future 2,93 2,93 +0,0% +0,00 +11,2%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2019 00:49 ET (04:49 GMT)