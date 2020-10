MÄRKTE ASIEN/Neue Lockdown-Maßnahmen schüren Konjunktursorgen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien herrscht am Freitag überwiegend gedämpfte Stimmung. Beobachter verweisen auf die gestiegenen Corona-Fallzahlen und die deshalb in vielen Ländern wieder verschärften Kontakt- und Reisebeschränkungen. Dazu hätten die überraschend stark gestiegenen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA Konjunktursorgen befeuert. Die gerade anlaufende Bilanzsaison überrascht bislang vorwiegend positiv, stützt aber meist nur die Kurse der betreffenden Unternehmen.

In Tokio sinkt der Nikkei-225-Index um 0,4 Prozent auf 23.411 Punkte, belastet vom festen Yen, der die japanischen Exporte verteuert. Die japanische Devise ist als Fluchtwährung in Krisenzeiten beliebt.

An der Börse in Schanghai fällt der Composite-Index um 0,3 Prozent. In Hongkong geht es dagegen mit dem Hang-Seng-Index (HSI) um 0,8 Prozent nach oben. Allerdings hatte der HSI am Donnerstag deutlicher nachgegeben. Vor allem Technologiewerte waren verkauft worden nach einem Vorstoß des US-Außenministeriums, im Handelsstreit zwischen Washington und Peking die Alibaba-Beteiligung Ant auf die schwarze Liste zu setzen.

Im südkoreanischen Seoul fällt der Kospi um 1,5 Prozent. In Australien liegt der S&P/ASX-200 um 0,6 Prozent im Minus.

In Neuseeland, wo der Handel schon beendet ist, verbuchten die Kurse Abschläge von durchschnittlich 0,4 Prozent. Umfragen deuten darauf hin, dass sich bei der Wahl am Samstag die linksgerichtete Koalition unter Ministerpräsidentin Jacinda Ardern durchsetzen wird. Der Wahlsieg Arderns sei weitgehend eingepreist, meint dazu Brad Gordon, Anlageberater bei Hobson Wealth Partners. Marktteilnehmer würden jedoch eine Regierung unter Beteiligung einer eher zentristischen Partei wie der New Zealand First Party vorziehen, die aber in den Umfragen derzeit schlecht abschneide.

Positive Ausblicke beflügeln SMIC und Fast Retailing

Abgesehen von der Corona-Pandemie steht der Handel an den Börsen im Zeichen der Bilanzsaison. In Hongkong geht es mit der Aktie von Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) um 0,8 Prozent aufwärts, nachdem der Chiphersteller seine Umsatzprognose für das dritte Quartal erhöht hat.

In Tokio springen Fast Retailing um 4,4 Prozent nach oben. Die Mutter der Bekleidungskette Uniqlo stellt für das laufende Geschäftsjahr eine Gewinnsteigerung um 83 Prozent in Aussicht.

Überraschend gut verdient hat auch Taiwan Semiconductor Manufacturing, die ihre Zahlen zum dritten Quartal schon am Donnerstag nach Börsenschluss in Taiwan vorlegte. Dass die Aktie trotz der guten Zahlen und eines überzeugenden Ausblicks dennoch um 0,2 Prozent nachgibt, erklären Analysten mit den hohen Lagerbeständen von Kunden des Halbleiterkonzerns. Diese hätten wegen der Pandemie Lieferunterbrechungen befürchtet und sich deshalb vorsorglich eingedeckt.

Rio Tinto geben derweil in Sydney nach Vorlage des Produktionsberichts um 1,2 Prozent nach. Der Bergbaukonzern geht davon aus, dass sich die Erholung der Weltwirtschaft wieder verlangsamt. Nachholeffekte, von denen Rio Tinto einige Zeit profitiert hatte, ließen nach.

Am Devisenmarkt gibt der australische Dollar zu seinem US-Pendant nach, nachdem der Gouverneur der australischen Notenbank, Philip Lowe, am Donnerstag die Möglichkeit einer kurzfristigen Zinssenkung signalisiert hat. Belastend wirken auch Medienberichte, wonach die chinesische Regierung Importzölle von 40 Prozent auf australische Baumwolle erheben könnte. Der "Aussie" fällt um 0,3 Prozent auf 0,7073. Die Aussicht auf sinkende Zinsen dürfte die australische Währung in den kommenden Wochen belasten, meint die Commonwealth Bank of Australia (CBA). Sie sieht den "Aussie" kurzfristig auf 0,6850 US-Dollar fallen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.171,60 -0,62% -7,67% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 23.411,09 -0,41% -0,63% 08:00

Kospi (Seoul) 2.326,79 -1,48% +5,88% 08:00

Schanghai-Comp. 3.322,85 -0,28% +8,94% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.347,65 +0,78% -14,21% 10:00

Straits-Times (Sing.) 2.533,94 +0,41% -21,70% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.511,13 -0,19% -4,71% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:19 % YTD

EUR/USD 1,1704 -0,1% 1,1710 1,1735 +4,4%

EUR/JPY 123,17 -0,2% 123,44 123,51 +1,0%

EUR/GBP 0,9077 +0,0% 0,9073 0,9031 +7,3%

GBP/USD 1,2893 -0,1% 1,2904 1,2995 -2,7%

USD/JPY 105,25 -0,2% 105,43 105,24 -3,2%

USD/KRW 1146,74 +0,1% 1145,33 1144,34 -0,7%

USD/CNY 6,7209 -0,1% 6,7254 6,7265 -3,5%

USD/CNH 6,7130 -0,0% 6,7132 6,7217 -3,6%

USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7501 7,7501 -0,5%

AUD/USD 0,7073 -0,3% 0,7095 0,7103 +0,9%

NZD/USD 0,6589 -0,2% 0,6600 0,6635 -2,1%

Bitcoin

BTC/USD 11.276,82 -2,0% 11.507,30 11.385,27 +56,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,58 40,96 -0,9% -0,38 -28,6%

Brent/ICE 42,73 43,16 -1,0% -0,43 -30,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.906,84 1.907,80 -0,1% -0,97 +25,7%

Silber (Spot) 24,26 24,28 -0,1% -0,01 +35,9%

Platin (Spot) 865,63 868,50 -0,3% -2,88 -10,3%

Kupfer-Future 3,08 3,09 -0,2% -0,01 +9,0%

