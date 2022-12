MÄRKTE ASIEN/Neue Lockerungen treiben Börsen in China

Indizes in diesem Artikel KOSPI 2.434,3

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Während sich an den asiatischen Aktienmärkte am Montag in der Breite keine einheitliche Tendenz durchsetzt, preschen die chinesischen Börsen vor. Bereits sei einiger Zeit geht es dort deutlich volatiler zu. In Schanghai und Hongkong steigen die Leitindizes um 1,6 bzw. 3,5 Prozent. Der Schanghai-Composite klettert erstmals seit über zwei Monaten auf über 3.200 Punkte. Selbst extrem schwache Konjunkturdaten aus China tun der guten Stimmung keinen Abbruch. Der von Caixin Media Co und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor fiel auf den tiefsten Stand seit Mai und liegt nun noch tiefer im Kontraktionsbereich.

Grund für die Gewinn an den Börsen sind neue Lokerungen der strikten Corona-Maßnahmen in China. Nur wenige Tage, nachdem sich die Wut der Bevölkerung in seltenen Protesten gegen die Null-Covid-Politik entladen hat, werden laut Beamten einige Beschränkungen der Bewegungsfreiheit der Einwohner aufgehoben, etwa obligatorische Covid-Tests für Personen, die öffentliche Verkehrsmittel benutzen oder Parks und andere öffentliche Räume betreten wollen.

Null-Covid-Politik gilt weiter

Analysten sehen in den Schritten noch nicht eine Aufgabe der Null-Covid-Politik. "Vielmehr sehen wir sie als klaren Beweis dafür, dass sich die chinesische Regierung auf einen Ausstieg vorbereitet und versucht, die wirtschaftlichen und sozialen Kosten der Covid-Kontrolle in der Zwischenzeit zu minimieren", heißt es bei Goldman Sachs. Die Zahl der Neuinfektionen steigt derweil weiter sprunghaft an.

"Obwohl es auf lokaler Ebene mehrere Änderungen der Covid-Politik gegeben hat, ist China noch nicht offiziell von der Null-Covid-Politik abgerückt", warnt auch Marktstratege Stephen Innes von SPI Asset Management.

Aktienstrategin Laura Wang von Morgan Stanley sieht derweil für chinesische Aktien bessere Zeiten kommen. Die US-Bank erhöhte ihr Jahresendziel 2023 für den HSI von 18.200 auf 21.200 Punkte - aktuell liegt er bei rund 19.300.

Mit den Lockerungen laufen konsumnahe Aktien in China besonders gut - von Titeln der Fluggesellschaften bis zu solchen von Lebensmittelketten.In Hongkong führen Technologie- und Immobilienwerte das Tableau an.

In Südkorea fällt der Kospi um 0,6 Prozent - belastet von Batterie- und Chemietiteln. Händler verweisen auf Zinsängste wegen des stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktberichtes für November. Auch der Nikkei-225 in Tokio wird davon gebremst und stagniert bei 27.780 Zählern. Elektronik-, Automobil- und Finanzwerte würden hier verkauft, heißt es.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.325,60 +0,3% -1,6% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.788,43 +0,0% -3,5% 07:00

Kospi (Seoul) 2.420,46 -0,6% -18,7% 07:00

Schanghai-Comp. 3.207,19 +1,6% -11,9% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.301,33 +3,4% -20,1% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.272,23 +0,4% +4,2% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.472,59 -0,6% -5,5% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:23 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0578 +0,4% 1,0541 1,0527 -7,0%

EUR/JPY 142,21 +0,4% 141,64 141,84 +8,7%

EUR/GBP 0,8575 -0,1% 0,8581 0,8605 +2,1%

GBP/USD 1,2336 +0,4% 1,2282 1,2233 -8,8%

USD/JPY 134,46 +0,1% 134,36 134,70 +16,8%

USD/KRW 1.298,35 0% 1.298,35 1.299,71 +9,2%

USD/CNY 7,0195 0% 7,0195 7,0476 +10,4%

USD/CNH 6,9476 -0,9% 7,0076 7,0440 +9,3%

USD/HKD 7,7664 -0,3% 7,7878 7,7811 -0,4%

AUD/USD 0,6838 +0,7% 0,6788 0,6820 -5,8%

NZD/USD 0,6434 +0,7% 0,6389 0,6390 -5,8%

Bitcoin

BTC/USD 17.308,59 +1,2% 17.103,65 16.930,96 -62,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,91 79,98 +1,2% +0,93 +16,8%

Brent/ICE 86,54 85,57 +1,1% +0,97 +19,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.808,15 1.797,80 +0,6% +10,35 -1,2%

Silber (Spot) 23,26 23,13 +0,6% +0,13 -0,2%

Platin (Spot) 1.025,25 1.018,50 +0,7% +6,75 +5,6%

Kupfer-Future 3,87 3,85 +0,6% +0,02 -12,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

