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MÄRKTE ASIEN/Neue US-Zölle und Iran-Krieg belasten Börsen

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DOW JONES--Mit deutlichen Kursverlusten zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Freitag. Der Handelsstreit der USA mit zahlreichen anderen Ländern verschärft sich wieder. US-Präsident Donald Trump hat neue Importzölle von 10 bis 12 Prozent angekündigt - dieses Mal mit der Begründung, dass die betroffenen Länder nicht entschieden genug gegen Zwangsarbeit vorgingen. Die neuen Zölle sollen temporäre Abgaben von 10 Prozent ablösen, die am Freitag auslaufen und eingeführt worden waren, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA den Großteil anderer von Trump festgelegter Zölle für ungültig erklärt hatte.

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Daneben dämpft der andauernde Iran-Krieg die Stimmung, der sich nun auch ins Rote Meer ausgedehnt hat. Dort haben die vom Iran unterstützten jemenitischen Huthi-Rebellen saudi-arabische Tankschiffe angegriffen. Die Route durch das Rote Meer war ein alternativer Transportweg für Öl, nachdem die Straße von Hormus blockiert worden war. Präsident Trump will den Iran für künftige Huthi-Angriffe zur Verantwortung ziehen.

Die jüngste Entwicklung in diesem Konflikt hat den Preis für das Barrel Brentöl am Donnerstag erstmals seit zwei Monaten über die Marke von 100 Dollar getrieben. Aktuell notiert Brent kaum verändert knapp über dieser Marke.

Unter den Börsen der Region verzeichnet der technologielastige südkoreanische Aktienmarkt die höchsten Verluste. Der Leitindex Kospi fällt um 5,1 Prozent. In die Tiefe gerissen wird er von den Chipschwergewichten Samsung Electronics (-8,1%) und SK Hynix (-7,9%). Grund sind andauernde Zweifel an der Nachhaltigkeit der massiven Investitionen in KI.

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In Tokio verliert der Nikkei-225-Index 3,1 Prozent. Der breiter gefasste Topix gibt um 1,3 Prozent nach. Hier belasten auch Inflations- und Zinserhöhungssorgen, nachdem die japanischen Verbraucherpreise im Juni weiter gestiegen sind, wenn auch im erwarteten Rahmen. Japanische Anleger trennen sich ebenfalls verstärkt von Aktien der Chipbranche. Unter anderem verbilligen sich Advantest um 6,9, Kioxia um 9,6 und Softbank Group um 7 Prozent.

An der Börse in Shanghai fällt der Composite-Index um 1,2 Prozent. In Hongkong gibt der Hang-Seng-Index 1,3 Prozent ab. Technologiewerte gehören auch hier zu den Verlierern. Unter anderem geht es mit Alibaba um 5,2 Prozent nach unten, Tencent fallen um 2,7 Prozent und Baidu um 2,3 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.762,00 -0,9 +0,5 08:00

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Topix 500 (Tokio) 3.131,97 -1,3 +17,7 08:00

Kospi (Seoul) 6.735,38 -5,1 +59,9 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 24.891,84 -1,3 -2,9 10:00

Shanghai-Composite 3.830,19 -1,2 -3,5 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.557,01 -0,4 +19,6 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.201,69 -1,8 -28,2 10:00

KLCI (Malaysia) 1.705,41 -0,5 +1,5 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:45 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1380 +0,0 1,1376 1,1422 -3,1

EUR/JPY 186,44 +0,0 186,39 186,47 +1,3

EUR/GBP 0,8547 +0,1 0,8543 0,8540 -1,9

USD/JPY 163,81 -0,0 163,85 163,23 +4,6

USD/KRW 1.466,50 -0,6 1.474,92 1.471,09 +1,8

USD/CNY 6,7755 +0,1 6,7701 6,7696 -3,1

USD/CNH 6,7769 -0,0 6,7776 6,7703 -2,9

USD/HKD 7,8415 +0,0 7,8408 7,8406 +0,8

AUD/USD 0,6974 +0,1 0,6967 0,6999 +4,5

NZD/USD 0,5776 +0,1 0,5771 0,5799 +0,4

BTC/USD 65.350,45 +0,4 65.110,37 65.364,49 -25,5

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 91,64 -0,6 -0,55 92,19

Brent/ICE 100,50 -0,2 -0,19 100,69

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.029,69 -0,4 -17,46 4.047,15

Silber 57,39 -0,5 -0,29 57,68

Platin 1.582,01 -1,1 -18,24 1.600,25

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/uxd

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2026 00:45 ET (04:45 GMT)

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