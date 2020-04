MÄRKTE ASIEN/Neuerliche Kursgewinne dank Rally an Wall Street

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit Rückenwind aus den USA haben die Börsen in Ostasien am Dienstag erneut zugelegt. An der Wall Street verbuchten die wichtigen Aktienindizes am Vortag Kursgewinne von 7 Prozent und mehr, nachdem sich abgezeichnet hatte, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie in Europa und den USA allmählich Wirkung zeigen.

In Tokio ging es mit dem Nikkei-225-Index um 2 Prozent nach oben auf 18.950 Punkte. Auch die japanische Regierung geht nun entschlossener gegen das Virus vor. Ab Dienstag gilt in Tokio und anderen Großstädten des Landes der Notstand. Damit soll der Kontakt zwischen Menschen verringert und zudem Druck von den Krankenhäusern genommen werden. Dabei soll der Bahnverkehr aufrechterhalten werden, und Supermärkte dürfen öffnen. Zudem legt Japan ein Billionen Yen schweres Wirtschaftsprogramm auf, das zinslose Darlehen an Unternehmen ebenso umfasst wie Zahlungen an Privatpersonen.

Unter den Einzelwerten sprangen Advantest in Tokio um 12,7 Prozent nach oben. Jefferies hatte die Kaufempfehlung für die Aktie bekräftigt. Advantest werde vom Trend zur Heimarbeit profitieren, sagten die Analysten. Der Hersteller von Testgeräten und Systemen für die Halbleiterindustrie werde langfristig eine steigende Nachfrage von Datenzentren verzeichnen, erwartet Jefferies.

Die Börse in Schanghai, die am Montag wegen eines Feiertags geschlossen war, schloss 2,1 Prozent höher. In Hongkong stieg der Hang-Seng-Index im späten Handel um 1,9 Prozent. Gesucht waren in Hongkong Aktien exportorientierter Unternehmen, die von der Aussicht auf eine Belebung der Absatzmärkte in Übersee nach oben getragen werden. Sunny Optical steigen um 4,7 Prozent, Techtronic Industries um 5 Prozent und WH Group um 5,6 Prozent.

Optimistische Ausblick von Samsung und LG

Im südkoreanischen Seoul rückte der Kospi um 1,8 Prozent vor. Indexschwergewicht Samsung gewann 1,9 Prozent. Der Ausblick des Unternehmens legt nahe, dass die Coronavirus-Pandemie die Ertragslage nur mäßig beeinträchtigen wird. Der operative Gewinn soll im ersten Quartal um 2,7 Prozent gestiegen sein. LG Electronics verteuerten sich um 6,7 Prozent. Das Unternehmen erwartet im ersten Quartal ein Umsatzplus von 21 Prozent, das deutlich über den Markterwartungen liegt.

An der Börse im australischen Sydney beendete der S&P/ASX-200 eine volatile Sitzung mit einem Minus von 0,7 Prozent. Die australische Zentralbank hat ihren Leitzins unverändert gelassen. Das war allerdings weithin erwartet worden, nachdem die Reserve Bank of Australia im März zweimal die Zinsen gesenkt und eine quantitative Lockerung beschlossen hatte.

Im neuseeländischen Wellington verteuerte sich die am Vortag vom Handel ausgesetzte Aktie des Flughafenbetreibers Auckland International Airport um 6,9 Prozent. Das Unternehmen berichtete von einer regen Nachfrage nach den neuen Aktien, die im Zuge einer Kapitalerhöhung ausgegeben wurden. Weil der Flugverkehr wegen der Coronavirus-Krise weltweit praktisch zum Erliegen gekommen ist, verzeichnet Neuseelands wichtigster Flughafen derzeit kaum Passagiere, wird sich aber nach Ansicht von Marktbeobachter kräftig erholen, sobald wieder Normalität einkehrt. Der Leitindex NZX-50 schloss 0,5 Prozent im Plus.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.252,30 -0,65% -21,42% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 18.950,18 +2,01% -21,48% 08:00

Kospi (Seoul) 1.823,60 +1,77% -17,02% 08:00

Schanghai-Comp. 2.820,76 +2,05% -7,52% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.201,29 +1,90% -15,79% 10:00

Taiex (Taiwan) 9.980,38 +1,65% -16,81% 07:30

Straits-Times (Sing.) 2.552,29 +3,31% -23,34% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.363,08 +1,59% -15,55% 11_00

BSE (Mumbai) 29.011,01 +5,15% -29,77% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0874 +0,7% 1,0812 1,0814 -3,1%

EUR/JPY 118,33 +0,4% 117,91 118,06 -2,9%

EUR/GBP 0,8818 -0,1% 0,8826 0,8814 +4,2%

GBP/USD 1,2335 +0,9% 1,2230 1,2267 -6,9%

USD/JPY 108,85 -0,3% 109,22 109,18 +0,1%

USD/KRW 1217,56 -0,5% 1236,61 1228,71 +5,4%

USD/CNY 7,0611 -0,4% 7,0928 7,0928 +1,4%

USD/CNH 7,0690 -0,6% 7,1124 7,1020 +1,5%

USD/HKD 7,7528 +0,0% 7,7531 7,7531 -0,5%

AUD/USD 0,6182 +1,7% 0,5999 0,6032 -11,8%

NZD/USD 0,6008 +1,3% 0,5860 0,5893 -10,8%

Bitcoin

BTC/USD 7.347,51 +0,7% 7.293,76 7.074,76 +1,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 27,04 26,08 +3,7% 0,96 -54,9%

Brent/ICE 34,03 34,11 +3,0% 0,98 -46,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.654,74 1.663,00 -0,5% -8,26 +9,1%

Silber (Spot) 15,28 15,00 +1,8% +0,28 -14,4%

Platin (Spot) 748,05 721,00 +1,1% +8,05 -22,5%

Kupfer-Future 2,29 2,22 +3,1% +0,07 -18,6%

===

