MÄRKTE ASIEN/Nikkei behauptet - Sydney nach RBA-Entscheid etwas fester

TOKIO/SYDNEY (Dow Jones)--Mit positiven Vorzeichen zeigen sich am Dienstag die Börsen in Tokio und Sydney. Viele andere asiatische Börsen, darunter die in Hongkong, China, Singapur, Seoul und Kuala Lumpur, sind wegen der Feierlichkeiten zum Mondneujahr geschlossen.

Der Nikkei-225-Index gibt anfangs deutlichere Gewinne ab und liegt noch 0,2 Prozent im Plus. Starke Geschäftszahlen und überzeugende Ausblicke stützen in Tokio Aktien des Elektroniksektors. So verteuern sich NEC um 10,6 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht hat. Auch (+12%) TDK hat seine Umsatz- und Gewinnziele angehoben. Ermutigende Daten aus einer Studie zu einem Covid-19-Medikament verhelfen Shionogi zu einem Plus von 8,7 Prozent. Seven & I Holdings rücken um 4,4 Prozent vor nach einem Bericht, wonach das Unternehmen seine Kaufhaussparte verkaufen will.

Sony kaum bewegt von Bungie-Übernahme

Sony tendieren kaum verändert, nachdem das Unternehmen am Montag den Kauf des Videospieleherstellers Bungie für 3,6 Milliarden Dollar bekanntgegeben hat. Damit erleichtere Sony aus kartellrechtlicher Sicht die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft, meint Analyst Mike Hickey von Benchmark Co. Er verweist darauf, dass Bungie die Ego Shooter "Halo" und "Destiny" entwickelt habe. Halo gehöre mittlerweile Microsoft, während Activision mit "Call of Duty" einen Ego Shooter besitze.

Im australischen Sydney schloss der S&P/ASX-200 mit einem Plus von 0,5 Prozent. Einer Studie von ANZ und Roy Morgan zufolge hat sich in Australien die Verbraucherstimmung in der vergangenen Woche deutlich aufgehellt. Technologie- und Finanzwerte führten den Markt an. Vor allem die schwergewichteten Banken im Index erholten sich von den Verlusten, die sie zu Wochenbeginn verzeichnet hatten, nachdem die australische Notenbank (RBA) trotz der Erholung der Wirtschaft an ihrem geldpolitischen Kurs festgehalten und sich eher taubenhaft gezeigt hat. Technologiewerte folgten den starken Vorgaben der Nasdaq und verbesserten sich im Schnitt um 2,4 Prozent. Stärkster Wert war Appen mit einem Anstieg um 7,9 Prozent. Die Analysten der Citi hatten ihre Kaufempfehlung für Appen bekräftigt.

Am übrigen Markt stiegen Nufarm um fast 3 Prozent. Das Unternehmen hat eine auf zehn Jahre angelegte Zusammenarbeit mit BP zur Entwicklung nachhaltiger Biokraftstoffe vereinbart.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.006,00 +0,5% -5,9% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.066,43 +0,2% -7,2% 07:00

Kospi (Seoul) Feiertag 07:00

Schanghai-Comp. Feiertag 08:00

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag 09:00

Taiex (Taiwan) Feiertag 06:30

Straits-Times (Sing.) Feiertag 10:00

KLCI (Malaysia) Feiertag 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1244 +0,1% 1,1232 1,1163 -1,1%

EUR/JPY 129,25 -0,0% 129,31 128,87 -1,3%

EUR/GBP 0,8356 +0,0% 0,8354 0,8318 -0,6%

GBP/USD 1,3456 +0,1% 1,3444 1,3420 -0,6%

USD/JPY 114,95 -0,2% 115,12 115,45 -0,1%

USD/KRW 1.206,08 -0,3% 1.206,08 1.210,74 +1,5%

USD/CNH 6,3681 -0,1% 6,3764 6,3781 +0,2%

USD/HKD 7,7976 +0,0% 7,7972 7,7977 +0,0%

AUD/USD 0,7069 +0,0% 0,7065 0,7034 -2,7%

NZD/USD 0,6593 +0,2% 0,6577 0,6572 -3,4%

Bitcoin

BTC/USD 38.585,13 +0,4% 38.441,42 37.039,71 -16,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,52 88,15 +0,4% 0,37 +18,2%

Brent/ICE 89,65 89,26 +0,4% 0,39 +14,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.801,94 1.798,29 +0,2% +3,65 -1,5%

Silber (Spot) 22,56 22,46 +0,4% +0,10 -3,2%

Platin (Spot) 1.030,45 1.021,43 +0,9% +9,02 +6,2%

Kupfer-Future 4,34 4,32 +0,2% +0,01 -2,9%

===

