MÄRKTE ASIEN/Nikkei fest - China-Börsen hinken hinterher

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Bis auf die chinesischen Börsen präsentieren sich die Aktienmärkte in Asien am Dienstag im späten Verlauf überwiegend mit kleinen Aufschlägen. Auffallend fest zeigt sich die japanische Börse, hier stützt ein deutlich gesunkener Yen-Wechselkurs. Unter Anlegern wächst die Überzeugung, dass zügige Auffrischungsimpfungen und die breitere Verfügbarkeit von Medikamenten zur Behandlung von Covid-Infektionen die Pandemie und ihre Folgen dämpfen dürften.

In China bremsen weitreichende Regeln für den Verkauf von Aktien im Ausland, mit diesen Maßnahmen verschärft China die Kontrolle internationaler Börsengänge. Darüber hinaus steigen in China die bestätigten Neuinfektionen weiter, wenngleich sie sich insgesamt auf niedrigem Níveau bewegen. Die Großstadt Xian ist weiter komplett abgeriegelt. In Australien ruht der Handel erneut feiertagsbedingt.

Evergrande stützt Immobiliensektor

In Hongkong, wo der Handel am Vortag geruht hatte, erholen sich die Kurse im Verlauf. Die Titel von Kasinobetreibern stehen unter Druck, weil China den Grenzübertritt zur Sonderverwaltungszone Macau wegen Corona-Auflagen erschwert. Sands China und Galaxy Entertainment verlieren 3 bzw. 2,6 Prozent. Im kriselnden Immobiliensektor geht es derweil bergauf.

Der angeschlagene Immobilienriese China Evergrande teilte mit, dass an über 90 Prozent der Baustellen die Arbeit wieder aufgenommen worden sei. Allein im Dezember sollen 39.000 Häuser und Wohnungen fertig gestellt werden. Evergrande ziehen um 8,8, Hang Lung Properties um 2,4 und Longfor Group um 2,3 Prozent an. Im chinesischen Kernland zeigt sich der Schanghai-Composite wie der HSI in Hongkong praktisch unverändert.

Gestützt von einem nachgebenden Yen steigt der Nikkei-225 in Tokio um 1,1 Prozent an und erreicht damit das höchste Niveau seit Ende November. Den schwächeren Yen erklären Händler mit nachlassenden Omikron-Sorgen, die den vermeintlich sicheren Yen-Hafen weniger attraktiv erscheinen ließen. Elektronik- und Machinenbauwerte führen das Feld der Gewinner an.

In Südkorea wird der Kospi etwas fester gehandelt. Energie- und Versorgungswerte steigen, Reederei- und Automobilpapiere sinken. Die Ausbreitung der Corona-Infektionen verlangsamt sich lokal, wodurch der Aktienmarkt gestützt wird.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) Feiertag

Nikkei-225 (Tokio) 28.987,48 +1,1% +4,9% 07:00

Kospi (Seoul) 3.007,49 +0,3% +4,7% 07:00

Schanghai-Comp. 3.616,17 +0,0% +4,1% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.217,56 -0,0% -14,7% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.124,03 +0,6% +8,9% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.539,13 +0,3% -6,8% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:02h % YTD

EUR/USD 1,1327 +0,0% 1,1327 1,1328 -7,3%

EUR/JPY 130,11 -0,0% 130,12 129,69 +3,2%

EUR/GBP 0,8428 +0,0% 0,8427 0,8445 -5,6%

GBP/USD 1,3439 -0,0% 1,3441 1,3416 -1,7%

USD/JPY 114,86 -0,0% 114,88 114,50 +11,3%

USD/KRW 1.187,39 +0,1% 1.186,62 1.186,88 +9,4%

USD/CNY 6,3721 +0,0% 6,3713 6,3715 -2,4%

USD/CNH 6,3767 +0,0% 6,3748 6,3745 -1,9%

USD/HKD 7,8004 +0,0% 7,7989 7,8012 +0,6%

AUD/USD 0,7244 +0,1% 0,7235 0,7230 -6,0%

NZD/USD 0,6816 -0,0% 0,6817 0,6817 -5,1%

Bitcoin

BTC/USD 49.177,64 -3,6% 51.033,18 50.774,64 +69,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,89 75,57 +0,4% 0,32 +60,4%

Brent/ICE 78,81 78,60 +0,3% 0,21 +50,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.812,15 1.812,13 +0,0% +0,02 -4,5%

Silber (Spot) 23,07 23,05 +0,1% +0,02 -12,6%

Platin (Spot) 973,58 976,34 -0,3% -2,77 -9,0%

Kupfer-Future 4,44 4,47 -0,6% -0,03 +26,2%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/err

(END) Dow Jones Newswires

December 28, 2021 00:55 ET (05:55 GMT)