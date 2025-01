MÄRKTE ASIEN/Nikkei-Index in Tokio um 1 Prozent erholt

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Im Sog der kräftigen Erholung an der Wall Street vom Deepseek-Schock zu Wochenbeginn, ist es am Mittwoch auch an den Börsen in Tokio und Sydney mit den Kursen nach oben gegangen. Wie bereits in den USA wiesen Aktien aus dem KI-Bereich die stärksten Aufschläge auf, nachdem sie teils massiv verkauft worden waren in Reaktion darauf, dass das chinesische Unternehmen Deepseek eine KI-Technologie entwickelt hat, die deutlich billiger ist als bisherige Modelle und die auch viel energieärmer betrieben werden kann. Abseits der Entwickler teurer Chips sei der Entwicklung auch positives abzugewinnen, heißt es inzwischen.

Wer­bung Wer­bung

In Tokio erholten sich beispielsweise Advantest um 4,3, Renesas um 5,6 und Softbank um 2,5 Prozent. Für Rückenwind sorgte dabei laut Teilnehmern auch, dass der niederländische Ausrüster der Chipindustrie, ASML, im vierten Quartal mehr Aufträge erhielt als erwartet.

Der Nikkei-225-Index kam um 1,0 Prozent voran auf 39.415 Punkte. In Sydney stieg der S&P/ASX-200 um 0,6 Prozent. Hier stützten auch günstig ausgefallene Inflationszahlen die Stimmung. Sie könnten der australischen Notenbank die Tür für eine Zinssenkung im Februar öffnen, so die Analysten von RBC Capital.

Wer­bung Wer­bung

An einigen Nachbarbörsen wie unter anderem Hongkong, Schanghai, Seoul und Singapur wurde wegen des chinesischen bzw. koreanischen Neujahrsfests nicht gehandelt. In Hongkong geht es am Montag weiter, in Schanghai pausiert das Geschäft noch bis Mittwoch, in Seoul startet der Handel am Freitag wieder.

Unter weiteren Einzelwerten gerieten Shin-Etsu Chemical nach Vorlage des Quartalsberichts unter Druck. Der Kurs schloss 3,9 Prozent im Minus. In Sydney schossen Star Entertainment um 13 Prozent nach oben. Der Kasinobetreiber hatte angekündigt, sein Veranstaltungszentrum in Sydney zu verkaufen.

Wer­bung Wer­bung

Der US-Zinsentscheidung am Abend schauen die meisten Teilnehmer eher gelassen entgegen. Allgemein wird davon ausgegangen, dass die Notenbank die Zinsen zunächst nicht weiter senken wird. Auch für das nächste Treffen im März wird mehrheitlich mit unveränderten Zinsen gerechnet angesichts der robusten US-Konjunktur.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.447,00 +0,6% +3,5% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.414,78 +1,0% -2,2% 07:00

Kospi (Seoul) Feiertag +5,7%

Schanghai-Comp. Feiertag -3,0%

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag +0,9%

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:12 % YTD

EUR/USD 1,0440 +0,1% 1,0429 1,0440 +0,8%

EUR/JPY 162,07 -0,1% 162,23 162,57 -0,5%

EUR/GBP 0,8382 -0,0% 0,8384 0,8389 +1,3%

GBP/USD 1,2455 +0,1% 1,2441 1,2445 -0,5%

USD/JPY 155,25 -0,2% 155,54 155,68 -1,3%

USD/KRW 1.445,15 -0,2% 1.448,58 1.446,49 -2,1%

USD/CNY 7,1643 -0,1% 7,1705 7,1768 -0,6%

USD/CNH 7,2603 -0,2% 7,2743 7,2776 +2,0%

USD/HKD 7,7890 -0,0% 7,7898 7,7894 +0,3%

AUD/USD 0,6247 -0,1% 0,6253 0,6255 +1,0%

NZD/USD 0,5666 +0,0% 0,5665 0,5664 +1,2%

Bitcoin

BTC/USD 102.630,00 +1,4% 101.237,65 103.011,10 +8,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,71 73,77 -0,1% -0,06 +3,5%

Brent/ICE 77,39 77,49 -0,1% -0,10 +3,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.760,05 2.763,56 -0,1% -3,51 +5,2%

Silber (Spot) 30,37 30,44 -0,2% -0,07 +5,2%

Platin (Spot) 942,73 943,23 -0,1% -0,50 +3,9%

Kupfer-Future 4,22 4,25 -0,6% -0,03 +4,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/err

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2025 02:00 ET (07:00 GMT)