DAX im Minus erwartet -- Nikkei tiefer -- Hapag-Lloyd mit Milliardenübernahme -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- BHP, Ottobock, Warner Bros., NORMA im Fokus
NORMA-Aktie gibt ab: Schwache Nachfrage und hohe Kosten belasten Geschäfte
MÄRKTE ASIEN/Nikkei mit Konjunktursorgen etwas leichter - BHP gesucht

17.02.26 08:17 Uhr
DOW JONES--Auch am Dienstag ist es an den Börsen in Ostasien und Australien meist ruhig zugegangen. Viele Handelsplätze waren wegen des chinesischen Neujahrsfestes geschlossen, darunter die Börsen in Festlandchina, Hongkong und Seoul. Überdies fehlten Impulse der US-Börsen, denn an der Wall Street ruhte am Montag der Handel wegen eines Feiertags. Auf der Stimmung lastete unverändert die Sorge, dass Künstliche Intelligenz (KI) zu Verwerfungen führen und die bisherigen Geschäftsmodelle vieler Unternehmen gefährden könnte.

Zu den wenigen Börsen, die geöffnet waren, gehörte der Aktienmarkt in Tokio. Dort gab der Nikkei-225-Index um 0,4 Prozent auf 56.566 Punkte nach, erneut belastet von dem am Montag veröffentlichten schwachen Wirtschaftswachstum. Dass die Analysten von Goldman Sachs japanische Aktien auf "Overweight" hochgestuft hatten, vermochte die Stimmung nicht aufzuhellen. Verkauft wurden in Tokio vor allem Aktien von Technologieunternehmen wie Softbank Group (-5,1%).

In Sydney stieg der S&P/ASX-200 um 0,2 Prozent. Gut kam bei den Anlegern an, dass die australische Zentralbank im Protokoll ihrer jüngsten Sitzung, das am Dienstag veröffentlicht wurde, einen weniger aggressiven Zinserhöhungskurs angedeutet hat als von vielen Marktteilnehmern befürchtet, wie Adam Boyton von der Bank ANZ anmerkte. Gestützt wurde der australische Leitindex von den Aktien des Bergbaukonzerns BHP, der überraschend starke Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr vorgelegt hat. Der Kurs stieg um 4,7 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.958,90 +0,2% +2,3% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 56.566,49 -0,4% +13,1% 07:00

Kospi (Seoul) Feiertag 07:30

Shanghai-Comp. Feiertag 08:00

Hang-Seng (Hongkong) Feiertag 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1839 -0,1 1,1852 1,1864 +1,0%

EUR/JPY 181,00 -0,5 181,94 181,87 -1,6%

EUR/GBP 0,8718 0,3 0,8693 0,8697 -0,3%

GBP/USD 1,3580 -0,4 1,3630 1,3641 +1,3%

USD/JPY 152,89 -0,4 153,52 153,30 -2,6%

USD/KRW 1.444,89 0,3 1.441,23 1.439,67 -0,0%

USD/CNY 6,9253 -0,0 6,9255 6,9223 -1,2%

USD/CNH 6,8884 0,1 6,8846 6,8848 -1,1%

USD/HKD 7,8152 -0,0 7,8156 7,8158 +0,4%

AUD/USD 0,7062 -0,2 0,7073 0,7085 +5,9%

NZD/USD 0,6032 -0,0 0,6033 0,6037 +4,7%

BTC/USD 68.284,10 -0,4 68.565,25 68.548,10 -22,3%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,22 63,60 -0,6% -0,38 +10,9%

Brent/ICE 68,21 68,65 -0,6% -0,44 +12,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.906,97 4.992,50 -1,7% -85,54 +16,7%

Silber 74,43 76,625 -2,9% -2,19 +8,5%

Platin 1.697,01 1.726,12 -1,7% -29,11 -0,6%

Kupfer 5,70 5,76 -1,0% -0,06 +2,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/rio

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2026 02:17 ET (07:17 GMT)

