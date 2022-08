MÄRKTE ASIEN/Nikkei nach BIP-Daten fester - Hongkong gibt nach

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich zu Wochenbeginn uneinheitlich gezeigt. Während die Börse in Japan mit einem deutlichen Plus geschlossen hat, gab der Aktienmarkt in Hongkong etwas nach. In Südkorea blieben die Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

Von der Wall Street kamen positive Impulse aus dem Handel am Freitag. Die US-Börsen hatten mit einem kräftigen Plus geschlossen, gestützt unter anderem von Hoffnungen, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben könnte.

In Tokio legte der Nikkei-Index um 1,1 Prozent zu auf 28.872 Punkte. Die japanische Wirtschaft hat sich im zweiten Quartal erholt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,5 Prozent, nachdem es im ersten Quartal stagniert hatte. Volkswirte hatten ein Plus von 0,6 Prozent prognostiziert. Die Wirtschaftsleistung überstieg damit erstmals das vor Beginn der Corona-Pandemie, im vierten Quartal 2019, gemessene Niveau. Aufs Jahr hochgerechnet betrug das Wachstum 2,2 Prozent.

Die Aktien von Pan Pacific International stiegen um 11,5 Prozent. Der Betreiber der Einzelhandelskette Don Quijote erwartet einen Anstieg des Betriebsergebnisses im Geschäftsjahr um 6 Prozent. Daiichi Sankyo machten einen Kurssprung um 14,5 Prozent, nachdem ein Schiedsgericht in einem Rechtsstreit um ein Krebsmedikament zugunsten des Unternehmens entschieden hat.

Wirtschaftswachstum in China strauchelt - PBOC senkt Zinsen

Der Schanghai-Composite auf dem chinesischen Festland ging nahezu unverändert aus dem Handel, nachdem sich das chinesische Wirtschaftswachstum im Juli unerwartet abgeschwächt hatte. Die kleinere Börse in Shenzhen legte indessen um 0,5 Prozent zu. Die Industrieproduktion stieg um 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und lag damit deutlich unter den Markterwartungen von 4,5 Prozent. Auch die Einzelhandelsumsätze blieben hinter den Erwartungen zurück. Die People's Bank of China (PBOC) hat indessen zur Stützung der Wirtschaft die Zinssätze sowohl für die einjährige mittelfristige Kreditfazilität als auch für die siebentägigen Reverse-Repo-Geschäfte um 10 Basispunkte gesenkt, zudem wurde Liquidität zugeführt.

Die chinesische Wirtschaft überrascht negativ, heißt es von den Maybank-Analysten. Die gesenkten Zinsen dürften zudem nur wenig Vertrauen schaffen angesichts des Gegenwinds durch die Null-Covid-Politik und der Krise auf dem Immobilienmarkt.

An der Börse in Hongkong notiert der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,5 Prozent niedriger. Marktteilnehmer verweisen auf Sorgen über eine Verlangsamung der Kreditnachfrage in China, nachdem Daten zu Yuan-Krediten am Freitag hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren. Einige Anleger seien besorgt, dass die Daten eine Verlangsamung der wirtschaftlichen Aktivitäten widerspiegeln könnten, so KGI Research.

Die Börse in Sydney verzeichnete zu Wochenbeginn ein Plus von 0,5 Prozent, gestützt von den guten US-Vorgaben. Die Aktie von Carsales.com stieg um 5,8 Prozent, nachdem der Anbieter von Autoanzeigen einen deutlichen Umsatz- und Gewinnanstieg vermeldet hat. Für die Aktie des Immobilienkonzern GPT ging es um 5,4 Prozent aufwärts. Das Unternehmen hatte seine Gewinnprognose für das laufende Jahr auf das obere Ende der ausgegebenen Spanne konkretisiert.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.064,30 +0,5% -5,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.871,78 +1,1% -0,9% 08:00

Kospi (Seoul) FEIERTAG

Schanghai-Comp. 3.276,09 -0,0% -10,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.068,50 -0,5% -13,9% 10:00

Taiex (Taiwan) 15.417,35 +0,8% -15,4% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.260,25 -0,3% +4,6% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.504,72 -0,1% -3,9% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:23 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0240 -0,2% 1,0259 1,0302 -9,9%

EUR/JPY 136,58 -0,3% 136,97 137,34 +4,4%

EUR/GBP 0,8469 +0,2% 0,8456 0,8450 +0,8%

GBP/USD 1,2091 -0,3% 1,2133 1,2195 -10,7%

USD/JPY 133,36 -0,1% 133,49 133,23 +15,9%

USD/KRW 1.308,54 +0,5% 1.302,32 1.301,42 +10,1%

USD/CNY 6,7623 +0,3% 6,7428 6,7354 +6,4%

USD/CNH 6,7732 +0,5% 6,7393 6,7354 +6,6%

USD/HKD 7,8346 -0,0% 7,8373 7,8365 +0,5%

AUD/USD 0,7073 -0,6% 0,7118 0,7123 -2,6%

NZD/USD 0,6396 -0,8% 0,6449 0,6460 -6,3%

Bitcoin

BTC/USD 24.039,49 -1,2% 24.340,35 23.972,92 -48,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 91,02 92,09 -1,2% -1,07 +27,2%

Brent/ICE 97,01 98,15 -1,2% -1,14 +30,3%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 209,01 205,29 +1,4% 2,90 +234,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.788,98 1.802,30 -0,7% -13,32 -2,2%

Silber (Spot) 20,57 20,83 -1,3% -0,27 -11,8%

Platin (Spot) 952,02 962,53 -1,1% -10,51 -1,9%

Kupfer-Future 3,60 3,67 -1,9% -0,07 -18,8%

