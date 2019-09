MÄRKTE ASIEN/Notenbanken setzen Impulse - Tokio auf Fünfmonatshoch

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach wie erwartet ausgefallenen Entscheidungen der Notenbanken in den USA und Japan haben die ostasiatischen Aktienmärkte am Donnerstag mehrheitlich etwas zugelegt. Die US-Notenbank senkte zwar wie erwartet den Leitzins um einen viertel Punkt, ob bei den nächsten Sitzungen aber weitere Zinssenkungen zu erwarten sind, darüber gehen die Meinungen innerhalb des Gremiums auseinander. Entsprechend fielen an den Finanzmärkten die Bewertungen, was die weiter zu erwartende US- Geldpolitik angeht, gemischt aus.

Die japanische Notenbank ließ derweil wie erwartet ihre Geldpolitik zunächst unverändert. Sie kündigte aber für das nächste Treffen im Oktober an, das Wirtschafts-und Preisumfeld dann neu zu bewerten. Laut Marktstratege Shuichi Ohsaki von der Bank of America-Merrill Lynch ist die Wahrscheinlichkeit geldpolitischer Lockerungsmaßnahmen dann höher.

In Japan stieg der Nikkei-Index um 0,4 Prozent auf 22.044 Punkte, den höchsten Schlussstand seit fast fünf Monaten. Im Tageshoch hatte er nach der Zinsentscheidung in Japan auch schon rund 200 Punkte höher gelegen. Weil der Yen im Tagesverlauf aber kontinuierlich aufwertete - passend zu den jüngsten geldpolitischen Entscheidungen -, war ein Teil der Gewinne wieder abgebröckelt. Von fast 108,50 - dem höchsten Stand seit August - kam der Dollar auf zuletzt 107,92 Yen zurück. Auch zum Euro zog der Yen an, nachdem die EZB in der Vorwoche ebenfalls ihre Geldpolitik gelockert hatte.

Am japanischen Anleihemarkt sank die Zehnjahresrendite mit der laut Marktexperten intakten Lockerungsfantasie um 4 Basispunkte auf minus 0,225 Prozent.

Arbeitsmarktdaten schüren Zinssenkungsfantasie in Australien

In Seoul trieben feste Chipaktien den Index an. Samsung Electronics und SK Hynix gewannen jeweils rund 3 Prozent, was im Markt mit Zeichnen für eine weitere Erholung in der Technologiebranche erklärt wurde.

In Sydney half ein schwächelnder Austral-Dollar, ausgelöst von Zinssenkungsfantasie, den Kursen etwas auf die Beine. Dort ging es um ein halbes Prozent nach oben auf den höchsten Stand seit sieben Wochen für den S&P/ASX-200. Die neuesten Arbeitsmarktdaten in Down Under zeigten einen Anstieg der Arbeitslosenquote, was Spekulationen über weitere geldpolitischer Lockerungen auslöste.

Klares Schlusslicht war die Börse Hongkong, wo es im Späthandel um über 1,3 Prozent nach unten ging. Hier wurden die Signale der US-Notenbank laut Marktteilnehmern eher dahingehend verstanden, dass weitere Zinssenkungen in den USA zunächst unwahrscheinlich sind. Daneben hieß es, die chinesische Notenbank werde zwar möglicherweise am Freitag die Zinsen leicht senken, ihr Spielraum sei aber begrenzt wegen ihres Fokus auf finanzielle Stabilität. Der Yuan wertete im Vorfeld ab.

Unter den Einzelwerten ging es für Tokyo Electric Power um 0,9 Prozent nach oben. Achteinhalb Jahre nach dem Atomunglück von Fukushima hat ein japanisches Gericht drei ehemalige Manager des Kraftwerksbetreibers vom Vorwurf der Fahrlässigkeit mit Todesfolge freigesprochen.

Nippon Steel kamen um 1,4 Prozent zurück, JFE schlossen unverändert, nachdem in den USA mit US Steel ein weiteres Unternehmen einen eher trüben Ausblick abgegebene hatte.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.717,50 +0,54% +18,97% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 22.044,45 +0,38% +9,72% 08:00

Kospi (Seoul) 2.080,35 +0,46% +1,93% 08:00

Schanghai-Comp. 2.999,28 +0,46% +20,26% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.396,25 -1,34% +3,48% 10:00

Taiex (Taiwan) 10.894,70 -0,32% +12,00% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.166,69 -0,00% +3,20% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.594,39 -0,32% -5,39% 11:00

BSE (Mumbai) 36.248,08 -0,86% -0,02% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:29 % YTD

EUR/USD 1,1042 +0,1% 1,1033 1,1058 -3,7%

EUR/JPY 119,34 -0,2% 119,60 119,64 -5,1%

EUR/GBP 0,8852 +0,1% 0,8845 0,8869 -1,6%

GBP/USD 1,2473 -0,0% 1,2474 1,2469 -2,1%

USD/JPY 108,08 -0,3% 108,41 108,19 -1,5%

USD/KRW 1194,76 +0,3% 1191,69 1191,61 +7,2%

USD/CNY 7,1033 +0,2% 7,0860 7,0898 +3,3%

USD/CNH 7,0992 +0,2% 7,0820 7,0858 +3,3%

USD/HKD 7,8281 -0,0% 7,8308 7,8275 -0,1%

AUD/USD 0,6782 -0,7% 0,6830 0,6839 -3,7%

NZD/USD 0,6304 -0,2% 0,6318 0,6337 -6,1%

Bitcoin

BTC/USD 9.852,75 -3,3% 10.185,75 10.195,25 +164,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,20 58,11 +0,2% 0,09 +21,2%

Brent/ICE 63,67 63,60 +0,1% 0,07 +15,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.493,94 1.494,00 -0,0% -0,06 +16,5%

Silber (Spot) 17,68 17,78 -0,6% -0,10 +14,1%

Platin (Spot) 927,12 932,50 -0,6% -5,38 +16,4%

Kupfer-Future 2,60 2,60 +0,1% +0,00 -1,8%

===

