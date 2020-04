MÄRKTE ASIEN/Ölpreisturbulenzen belasten Börsen weiter

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zur Wochenmitte erneut durch die Bank mit Verlusten. Allerdings fallen die Abschläge niedriger aus als am Vortag als die Turbulenzen am Ölmarkt die Aktienmärkte trafen. Die Anleger sind weiter besorgt über die rezessiven Folgen der Corona-Pandemie auf die Weltwirtschaft.

Deutlich wird das weiterhin am Ölmarkt, wo die Preise mangels Nachfrage und Lagermöglichkeiten bei gleichzeitig kaum gedrosselter Förderung weiter auf Talfahrt sind. Der Preis für die US-Sorte WTI im nun marktrelevanten Juni-Kontrakt gibt um 7,9 Prozent nach auf 10,66 Dollar. Die europäische Sorte Brent bricht um 16,1 Prozent ein auf 16,21 Dollar und hat damit zur gleichen Vortageszeit über 30 Prozent verloren.

Der Fall der Ölpreise verdeutliche, wie sehr die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus die Weltwirtschaft geschwächt haben, so die Commerzbank.

Ölwerte weiter unter Abgabedruck

Der Nikkei-Index in Tokio fällt um 1,2 Prozent auf 19.049 Punkte. In Hongkong geht es um 0,6 Prozent nach unten, während auf dem chinesischen Festland in Schanghai die Tendenz knapp behauptet ist. Der Kospi in Südkorea notiert 0,6 Prozent leichter. Der S&P/ASX 200 in Sydney bewegt sich kaum, auch wenn Konjunkturdaten aus Australien auf einen starken Wachstumsrückgang hindeuten. Der Westpac-Melbourne-Index fiel im März auf minus 2,47 von minus 0,97 Prozent im Februar, der stärkste Rückgang seit der globalen Finanzkrise.

Ölwerte in der ganzen Region stehen weiterhin wegen des Debakels bei den Ölpreisen unter Abgabedruck. Oil Search und Woodside verlieren in Sydney 3,8 bzw. 1,9 Prozent. Santos geben 0,8 Prozent nach. Für die Aktien der Rohstoffriesen Rio Tinto und BHP geht es um 1,6 bzw. 3,2 Prozent zurück. In Tokio geben Inpex 2,6 Prozent ab und in Hongkong liegen CNOOC 2,1 Prozent hinten. S-Oil geben in Südkorea 1,3 Prozent nach.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.217,70 -0,07% -21,94% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 19.049,06 -1,20% -16,86% 08:00

Kospi (Seoul) 1.868,28 -0,59% -14,99% 08:00

Schanghai-Comp. 2.822,57 -0,16% -7,46% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.659,61 -0,56% -13,57% 10:00

Straits-Times (Sing.) 2.513,32 -1,51% -19,39% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.371,92 -0,71% -11,06% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:53 % YTD

EUR/USD 1,0846 -0,1% 1,0860 1,0835 -3,3%

EUR/JPY 116,75 -0,2% 117,00 116,34 -4,2%

EUR/GBP 0,8835 +0,1% 0,8830 0,8731 +4,4%

GBP/USD 1,2276 -0,2% 1,2297 1,2410 -7,4%

USD/JPY 107,64 -0,1% 107,75 107,36 -1,0%

USD/KRW 1236,54 +0,4% 1232,20 1230,56 +7,1%

USD/CNY 7,0862 -0,1% 7,0920 7,0870 +1,8%

USD/CNH 7,0994 -0,0% 7,1017 7,0997 +1,9%

USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7502 7,7501 -0,5%

AUD/USD 0,6299 +0,2% 0,6287 0,6303 -10,1%

NZD/USD 0,5959 -0,1% 0,5962 0,5987 -11,5%

Bitcoin

BTC/USD 6.874,51 -0,3% 6.897,26 6.885,26 -4,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 10,66 11,57 -7,9% -0,91 -82,1%

Brent/ICE 16,21 19,33 -16,1% -3,12 -74,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.681,21 1.687,10 -0,3% -5,90 +10,8%

Silber (Spot) 14,74 14,89 -1,0% -0,15 -17,4%

Platin (Spot) 743,90 750,35 -0,9% -6,45 -22,9%

Kupfer-Future 2,22 2,23 -0,5% -0,01 -21,0%

===

