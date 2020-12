MÄRKTE ASIEN/Pandemie-Sorgen belasten - Sydney schwach

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben zum Ende der Woche überwiegend Verluste verzeichnet. Die Anleger waren angesichts der anhaltenden Unsicherheiten aufgrund der grassierenden Corona-Pandemie vorsichtig und trennten sich vor dem Wochenende von Positionen. Das Gezerre um ein neues staatliches Konjunkturpaket in den USA geht unterdessen weiter und dürfte sich hinziehen.

An der Börse in Tokio gab der Nikkei-Index 0,2 Prozent nach auf 26.763 Punkte. Belastet wurde das Sentiment vom anhaltend starken Yen bzw. schwachen Dollar, was schlecht für Exportwerte ist. Am Vortag war der Yen in Reaktion auf die Bestätigung der ultralockeren Geldpolitik der US-Notenbank auf ein Mehrmonatshoch gestiegen. Die Bank of Japan hält derweil wie erwartet an ihrer lockeren Geldpolitik fest und verlängert ihre Corona-Krisenmaßnahmen mit einem verstärkten Ankauf von Wertpapieren.

Sony legten um 2,3 Prozent zu, obwohl der Technologiekonzern sein mit hohem Aufwand produziertes Videospiel "Cyberpunk 2077" wegen technischer Mängel vom Markt zurückziehen musste. In den vergangenen Tagen hatte es zahlreiche Beschwerden von Nutzern gegeben.

In Hongkong verlor der Hang-Seng-Index 0,7 Prozent, belastet von Immobilienwerten. Sun Hung Kai Properties verloren 1,5 Prozent und für Hang Lung Properties ging es um 1,6 Prozent nach unten. Auf dem chinesischen Festland gab der Schanghai-Composite 0,3 Prozent ab, nachdem die USA mehr als 60 chinesische Unternehmen, darunter den Halbleiter-Hersteller SMIC auf eine schwarze Export-Liste gesetzt hat. Die SMIC-Aktie rutschte daraufhin um 1,8 Prozent ab.

In Seoul stieg der Kospi dagegen um 0,1 auf 2.772 Punkte. Korea Electric Power machten einen Satz um 8,9 Prozent, nachdem die Regierung beschlossen hat, ein neues Abrechnungssystem einzuführen, das die Rentabilität des Unternehmens verbessern könnte. Korea Shipbuilding & Offshore Engineering verloren 2,3 Prozent aufgrund von Gewinnmitnahmen nach zwei Tagen mit Gewinnen. Daewoong Pharmaceutical haussierten um 21 Prozent, nach Meldungen über eine milde Entscheidung des US-Handels-Schiedsgerichts in einem Disput über gestohlene Handelsgeheimnisse.

Ängste, dass ein Corona-Hotspot in Sydney, die wirtschaftliche Erholung des Landes gefährden könnte, drückten den S&P/ASX-200 in Sydney 1,2 Prozent ins Minus. Unter Abgabedruck standen Bankenwerte. Commonwealth Bank, NAB, ANZ und Westpac gaben zwischen 1,4 und 2,0 Prozent nach.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.675,50 -1,20% -0,13% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.763,39 -0,16% +13,32% 07:00

Kospi (Seoul) 2.772,18 +0,06% +26,14% 07:00

Schanghai-Comp. 3.394,90 -0,29% +11,30% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.415,45 -0,67% -5,51% 09:00

Taiex (Taiwan) 14.249,96 -0,06% +18,78% 06:30

Straits-Times (Sing.) 2.847,73 -0,36% -11,32% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.648,91 -1,52% +5,39% 10:00

BSE (Mumbai) 46.775,82 -0,24% +13,24% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:00 % YTD

EUR/USD 1,2253 -0,1% 1,2267 1,2227 +9,3%

EUR/JPY 126,90 +0,3% 126,49 126,21 +4,1%

EUR/GBP 0,9058 +0,3% 0,9029 0,9010 +7,0%

GBP/USD 1,3524 -0,5% 1,3587 1,3574 +2,1%

USD/JPY 103,57 +0,4% 103,12 103,22 -4,7%

USD/KRW 1097,11 +0,4% 1093,19 1091,55 -5,0%

USD/CNY 6,5440 +0,2% 6,5332 6,5344 -6,0%

USD/CNH 6,5232 +0,1% 6,5144 6,5073 -6,4%

USD/HKD 7,7532 +0,0% 7,7525 7,7523 -0,5%

AUD/USD 0,7601 -0,3% 0,7622 0,7614 +8,5%

NZD/USD 0,7124 -0,3% 0,7148 0,7142 +5,8%

Bitcoin

BTC/USD 23.021,25 +0,2% 22.973,00 22.316,75 +219,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 48,24 48,36 -0,2% -0,12 -13,9%

Brent/ICE 51,32 51,50 -0,3% -0,18 -15,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.878,09 1.885,60 -0,4% -7,51 +23,8%

Silber (Spot) 25,69 26,13 -1,7% -0,44 +43,9%

Platin (Spot) 1.040,23 1.049,00 -0,8% -8,78 +7,8%

Kupfer-Future 3,62 3,60 +0,7% +0,03 +28,0%

===

