MÄRKTE ASIEN/Positive US-Vorgaben stützen - Kein Handel in China

TOKIO (Dow Jones)--Die Börsen in Ostasien und Australien haben sich am Donnerstag von den Verlusten des Vortags erholt. Rückenwind kam unter anderem von leicht positiven Vorgaben der US-Börsen. Beobachter sprachen von leicht nachlassenden Zinssorgen, nachdem US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Mittwoch gesagt hatte, die etwas stärkere Aktivität der US-Wirtschaft habe die Erwartung der Federal Reserve nicht nennenswert verändert, dass Zinssenkungen noch im laufenden Jahr möglich seien.

Die Börsen in Hongkong und Festlandchina sowie in Taiwan waren am Donnerstag wegen eines Feiertags geschlossen. In Schanghai und Taiwan wird auch am Freitag nicht gehandelt.

In Tokio stieg der Nikkei-225-Index um 0,8 Prozent auf 39.773 Punkte. Der Index hatte zeitweise sehr viel deutlicher zugelegt, kam aber zurück, nachdem ein Erdbeben der Stärke 6,1 in der nordöstlichen Region Fukushima gemeldet worden war - nur einen Tag nach dem heftigen Erdbeben in Taiwan. Gestützt wurde der Index auf der anderen Seite von der andauernden Schwäche des Yen zum Dollar. Der Yen wird nach Angaben aus dem Handel gedrückt von der Annahme, dass die japanische Notenbank die Zinsen nur geringfügig anheben und die US-Notenbank gleichzeitig die Zinsen noch längere Zeit auf dem erhöhten Niveau belassen wird. Unter den Einzelwerten rückten Kao um 5,1 Prozent vor, nachdem der in Hongkong ansässige aktivistische Investor Oasis Management das Unternehmen dazu gedrängt hatte, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, sein volles Potenzial entfalten zu können.

An der Börse in Seoul gewann der Kospi 1,3 Prozent. Anleger griffen dort erneut zu Halbleiteraktien, aber auch Automobilwerte waren gesucht. Indexschwergewicht Samsung Electronics verbesserte sich um 1,4 Prozent. Hier wetteten Anleger darauf, dass der Konzern am Freitag gute vorläufige Quartalszahlen vorlegen wird. SK Hynix verteuerten sich um 4,9 Prozent, nachdem der Chiphersteller angekündigt hatte, 3,87 Milliarden Dollar in den Bau eines Werks zur Herstellung von KI-Chips in den USA zu investieren. Hyundai Motor schlossen 4,6 Prozent höher.

Im australischen Sydney gewann der S&P/ASX-200 nach den kräftigen Abgaben vom Vortag 0,4 Prozent. Angeführt wurde der Markt von Technologiewerten, die ihren US-Pendants nach oben folgten. Die Aktien des Versicherers Suncorp legten um 0,2 Prozent zu. Das Unternehmen verkauft sein neuseeländisches Lebengeschäft für 410 Millionen neuseeländische Dollar (rund 233 Millionen Euro).

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.817,30 +0,4% +3,0% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.773,14 +0,8% +18,3% 08:00

Kospi (Seoul) 2.742,00 +1,3% +3,3% 08:00

Schanghai-Comp. Feiertag 09:00

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag 10:00

Taiex (Taiwan) Feiertag 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.239,57 +0,5% -0,5% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.551,62 +1,0% +5,7% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:10 Uhr

EUR/USD 1,0841 +0,1% 1,0834 1,0765

EUR/JPY 164,44 +0,1% 164,31 163,32

EUR/GBP 0,8567 +0,0% 0,8564 0,8565

GBP/USD 1,2655 +0,0% 1,2651 1,2569

USD/JPY 151,68 +0,0% 151,66 151,73

USD/KRW 1.347,54 +0,1% 1.345,60 1.349,83

USD/CNY 7,1668 +0,0% 7,1664 7,2355

USD/CNH 7,2498 +0,0% 7,2485 7,2570

USD/HKD 7,8284 -0,0% 7,8289 7,8283

AUD/USD 0,6587 +0,4% 0,6562 0,6513

NZD/USD 0,6036 +0,5% 0,6008 0,5971

Bitcoin

BTC/USD 65.740,87 -0,3% 65.942,02 66.302,54

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,48 85,43 +0,1% +0,05 +17,7%

Brent/ICE 89,43 89,35 +0,1% +0,08 +16,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.295,70 2.300,71 -0,2% -5,01 +11,3%

Silber (Spot) 27,00 27,20 -0,7% -0,20 +13,6%

Platin (Spot) 940,60 935,50 +0,5% +5,10 -5,2%

Kupfer-Future 4,23 4,19 +0,9% +0,04 +8,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

