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MÄRKTE ASIEN/Positive Vorzeichen überwiegen - Anleger setzen auf Ende des Iran-Kriegs

29.06.26 09:12 Uhr
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Aktien
Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. Registered Shs -H- Reg S
5,20 EUR 0,68 EUR 15,04%
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CStone Pharmaceuticals Registered Shs Unitary Reg S-144A
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DOW JONES--Zum Start in die neue Woche hat sich an den meisten Börsen in Ostasien und Australien eine positive Tendenz durchgesetzt, nachdem zunächst die teils negativen Vorgaben der US-Börsen belastet hatten, die am Freitag von Zweifeln an der Tragfähigkeit des KI-Booms gebremst worden waren. Letztlich stützte jedoch die Nachricht, dass die USA und der Iran ihre wechselseitigen Angriffe eingestellt haben, die in der vergangenen Woche ungeachtet des vorläufigen Friedensabkommens wieder aufgeflammt waren. Die Ölpreise legten am Montag im asiatischen Handel etwas zu, waren in der vergangenen Woche aber deutlich gefallen und bewegten sich auch zu Wochenbeginn immer noch auf den Niveaus von vor Beginn des Iran-Kriegs.

In Tokio stieg der Nikkei-225-Index um 0,2 Prozent auf 69.468 Punkte. Der breiter gefasste Topix kletterte um 0,4 Prozent. Die Stimmung wurde etwas gedämpft durch die Nachricht, dass China 20 japanische Unternehmen, darunter solche aus der Rüstungsbranche, und Forschungseinrichtungen auf die Exportkontroll-Liste gesetzt hat. Dies bedeutet, dass chinesische Unternehmen eine Genehmigung der heimischen Behörden einholen müssen, ehe sie die betreffenden japanischen Kunden beliefern.

An der Börse in Seoul verringerte der Kospi sein Minus bis zum Handelsschluss auf 0,2 Prozent. Hier belastet unter anderem das Schwergewicht Samsung Electronics mit einem Minus von 4,8 Prozent. SK Hynix verbilligten sich um 1,7 Prozent. Die südkoreanische Regierung und die heimischen Chiphersteller hatten bei einem gemeinsamen Auftritt gewaltige Investitionen in den KI-Ausbau angekündigt.

Der Composite-Index in Shanghai legte um 1,2 Prozent zu, der Hang-Seng-Index (HSI) in Hongkong notierte im späten Handel 2 Prozent höher. In Sydney stieg der S&P/ASX-200 um 0,7 Prozent.

In Hongkong und Festlandchina zogen besonders Aktien des Pharma- und Biotechnologiesektors kräftig an. Die entsprechenden Subindizes verzeichneten Gewinne von gut 7 Prozent. Ursächlich war eine Veröffentlichung der für Krankenversicherungen zuständigen chinesischen Aufsichtsbehörde National Healthcare Security Administration (NHSA) zur Aufnahme neuer Medikamente in die nationale Erstattungsliste, wie Händler sagen. Diese Entwicklung signalisiere den Übergang zu substanziellen Preisverhandlungen für innovative Medikamente. Unter anderem gewannen Shanghai Fosun Pharmaceutical Shanghai 7,2, Biocytogen Pharmaceuticals 20 und CStone Pharmaceuticals rund 13 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.823,40 +0,7 +1,3 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.113,38 +0,4 +17,0 08:00

Kospi (Seoul) 8.394,65 -0,2 +99,2 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 23.114,00 +2,0 -9,8 10:00

Shanghai-Composite 4.071,57 +1,1 +2,6 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.203,07 +0,2 +11,9 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.842,27 -0,9 -32,5 10:00

KLCI (Malaysia) 1.661,49 -0,4 -1,1 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:33 % YTD

EUR/USD 1,1405 +0,2 1,1383 1,1380 -2,9

EUR/JPY 184,53 +0,2 184,11 183,95 +0,3

EUR/GBP 0,8626 +0,0 0,8625 0,8621 -1,0

USD/JPY 161,80 +0,0 161,73 161,64 +3,3

USD/KRW 1.543,18 +0,5 1.535,02 1.539,78 +7,1

USD/CNY 6,7929 -0,1 6,7980 6,8023 -2,9

USD/CNH 6,7963 -0,1 6,8048 6,8056 -2,6

USD/HKD 7,8430 +0,0 7,8411 7,8412 +0,8

AUD/USD 0,6901 +0,1 0,6897 0,6893 +3,4

NZD/USD 0,5653 +0,3 0,5639 0,5646 -1,8

BTC/USD 59.965,86 +0,7 59.577,82 60.594,85 -31,6

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 69,96 +1,1 0,73 69,23

Brent/ICE 72,31 +0,4 0,32 71,99

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.058,41 -0,7 -29,82 4.088,23

Silber 58,47 -1,2 -0,69 59,16

Platin 1.608,46 -0,4 -5,83 1.614,29

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2026 03:13 ET (07:13 GMT)

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