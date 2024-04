MÄRKTE ASIEN/Positiver Wochenstart - Immobilientitel in China gesucht

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen und australischen Börsen ist am Montag der Schwung der Wall Street vom Wochenschluss mitgenommen worden. Vor allem Technologietitel waren nach den starken US-Vorgaben gesucht. In China kamen neue Maßnahmen zur Stützung des Immobilienmarktes gut an. In Japan wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt. Am Devisenmarkt war der US-Dollar über die historische Schlüsselmarke von 160 Yen geklettert, ehe sich der Yen zu erholen begann. Damit bewegte sich die japanische Währung weiter auf den tiefsten Ständen seit 34 Jahren.

Devisenhändler sprachen von einem dünnen Feiertagshandel, bemängelten aber auch das Ausbleiben von Stützungsmaßnahmen zugunsten des Yen nach etlichen verbalen Interventionen. Nun teste der Markt, wie glaubwürdig die Warnungen zur Yen-Schwäche von Notenbank und Finanzministerium seien, hieß es. Am Freitag hatte die japanische Notenbank ihr Zinsniveau bestätigt und einen taubenhaften Eindruck am Markt hinterlassen. Damit erhielt die Abwertung des Yen neuen Schwung. "Der primäre Treiber des Dollar zum Yen ist die Zinsdifferenz", sagte Portfolioverwalter Vincent Chung von T. Rowe Price.

In China legten HSI in Hongkong (im späten Handel) und Schanghai-Composite um 0,4 bzw. 0,8 Prozent zu. Neben Technologiewerten waren auch Immobilientitel gesucht. CIFI Holdings schossen in Hongkong um über 18 Prozent in die Höhe und stützten den gesamten krisengebeutelten Sektor. Das Unternehmen hatte sich laut Berichten mit Anleihegläubigern in Sachen Liquidität verständigt.

Zudem wurden in China zum Teil regionale Beschränkungen beim Immobilienkauf aufgehoben. Der Immobilienindex kletterte um 4,7 Prozent. Longfor Group und Country Garden Services gewannen 8 bzw. 12,2 Prozent, China Vanke zogen um über 19 Prozent an. Die wichtige und stark wachsende Provinzhauptstadt Chengdu verzichtet künftig auf Qualifikationsüberprüfungen von Hausäufern. Am Markt hofft man nun, dass auch die entsprechenden Schranken in Schanghai und Peking fallen. Außerhalb des Sektors zogen AIA Group zogen nach gutem Neugeschäft im ersten Quartal 6,3 Prozent an.

Der Kospi in Südkorea gewann 1,2 Prozent - angeführt von Chemie- und Batterietiteln. Nach positivem Ausblick stiegen SK Innovation um 5,6 Prozent im Energiesektor. Der australische S&P/ASX-200 stieg um 0,8 Prozent - befeuert von der Stärke im Finanz- und Immobiliensektor. Die Subindizes legten um 0,6 und 1,6 Prozent zu.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.637,40 +0,8% +0,6% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag

Kospi (Seoul) 2.687,44 +1,2% +1,2% 08:00

Schanghai-Comp. 3.113,04 +0,8% +4,6% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.722,87 +0,4% +3,7% 10:00

Taiex (Taiwan) 20.495,52 +1,9% +14,3% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.276,92 -0,1% +1,2% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.582,01 +0,4% +8,3% 11:00

BSE (Mumbai) 74.283,64 +0,8% +2,8% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:51 % YTD

EUR/USD 1,0720 +0,2% 1,0695 1,0730 -2,9%

EUR/JPY 166,57 -1,4% 168,90 168,13 +7,0%

EUR/GBP 0,8558 -0,0% 0,8558 0,8579 -1,3%

GBP/USD 1,2527 +0,2% 1,2497 1,2507 -1,6%

USD/JPY 155,48 -1,5% 157,92 156,69 +10,3%

USD/KRW 1.377,47 +0,1% 1.376,75 1.376,30 +6,1%

USD/CNY 7,0922 -1,2% 7,1770 7,2464 -0,1%

USD/CNH 7,2564 -0,2% 7,2675 7,2606 +2,0%

USD/HKD 7,8268 -0,0% 7,8292 7,8285 +0,2%

AUD/USD 0,6560 +0,4% 0,6531 0,6542 -3,7%

NZD/USD 0,5965 +0,3% 0,5946 0,5960 -5,6%

Bitcoin

BTC/USD 62.231,90 -2,2% 63.642,55 64.303,80 +42,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,00 83,85 -1,0% -0,85 +14,4%

Brent/ICE 88,48 89,50 -1,1% -1,02 +15,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.332,96 2.337,95 -0,2% -4,99 +13,1%

Silber (Spot) 27,22 27,22 +0,0% +0,00 +14,5%

Platin (Spot) 917,07 915,65 +0,2% +1,42 -7,6%

Kupfer-Future 4,58 4,56 +0,3% +0,01 +17,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

