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MÄRKTE ASIEN/Rally bei Chipaktien - Erneuter Hausse-Schub in Seoul

06.05.26 06:41 Uhr
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Im Fahrwasser steigender Kurse und neuer Indexrekorde an der Wall Street geht es am Mittwoch an den Börsen in Ostasien nach oben. Dabei helfen auch leicht gesunkene Ölpreise, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärte, dass die USA die Eskortierung des kommerziellen Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus, die die Spannung mit dem Iran nochmals erhöht hatte, aussetzen werden und dass ein Abkommen kurz bevorstehe. Trump sagte, es seien "große Fortschritte" in Richtung eines "vollständigen und endgültigen Abkommens" mit dem Iran erzielt worden. Brent-Öl verbilligt sich mit den neuen Hoffnungen auf ein absehbares Kriegsende um 1,5 Prozent auf 108,19 Dollar.

Spektakulär gestaltet sich das Geschehen am stark technologielastigen Aktienmarkt im südkoreanischen Seoul. Dort schießt der Kospi in einem neuerlichen Hausse-Schub um 7,0 Prozent nach oben auf ein erneutes Rekordhoch und baut das Plus seit Beginn des Jahres auf über 75 Prozent aus. Hintergrund ist eine KI-getriebene Rally bei Technologiewerten, die am Vortag bereits diverse Technologieaktien, vor allem aus dem Chipsektor, angetrieben hatte. Für neuerlichen Optimismus sorgt der Chipriese AMD, der am Vortag nachbörslich in den USA starke Quartalszahlen vorgelegt und einen optimistischen Ausblick für die Branche gegeben hatte. Händler verweisen aber auch auf neue Verbraucherpreise für Südkorea, die zeigten, dass die Inflation im April im Rahmen der Erwartungen ausfiel, was für die Wirksamkeit der Maßnahmen der koreanischen Notenbank zur Eindämmung spreche.

In Shanghai geht es nach der jüngsten Feiertagspause um 1,3 Prozent nach oben, in Hongkong legt der HSI um 0,8 Prozent zu. Auch im australischen Sydney dominieren Käufe, der S&P/ASX-200 erholt sich um 1,1 Prozent. Er hatte an 10 der vergangenen 11 Handelstage im Umfeld der dritten Zinserhöhung in Folge in Down Under nachgegeben. Erneut nicht gehandelt wird im Zuge der sogenannten Goldenen Woche mit mehreren Feiertagen in Folge in Japan.

Für Rückenwind an den chinesischen Börsen sorgen laut Marktteilnehmern auch günstige chinesische Konjunkturdaten. Der private Indikator für die Dienstleistungsaktivität ist im April im Expansion anzeigenden Bereich stärker gestiegen als erwartet und steht damit im Gegensatz zum offiziellen Index, der eine Kontraktion zeigte.

Unter den Einzelwerten schnellen in Seoul die Chipaktien Samsung Electronics um 15,1 Prozent und SK Hynix um 10,4 Prozent in die Höhe. Die Marktkapitalisierung von Samsung übersteigt damit erstmals die Marke von 1 Billion Dollar. In Hongkong verteuern sich die Halbleitertitel Hua Hong um 12,6 und SMIC um 9,4 Prozent.

In Sydney erhöhen sich BHP um 2,3 Prozent und Rio Tinto um 1,7 sowie South32 um 2,0 Prozent, Die Finanzchefin des Rohstoffriesen BHP sagte, dass neue Investoren in das Unternehmen einstiegen, weil die Nachfrage nach KI das Kupfergeschäft wertvoller mache.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.773,20 +1,1 +0,7 08:00

Topix 500 (Tokio) Feiertag +9,4

Kospi (Seoul) 7.421,20 +7,0 +76,2 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 26.104,42 +0,8 +1,8 10:00

Shanghai-Composite 4.164,42 +1,3 +4,9 09:00

Straits-Times (Singapur) 4.924,82 +0,1 +6,0 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 7.101,98 +0,6 -17,9 10:00

KLCI (Malaysia) 1.758,08 +0,6 +4,6 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 12:00 % YTD

EUR/USD 1,1730 +0,3 1,1692 1,1690 -0,1

EUR/JPY 183,38 -0,7 184,59 184,26 -0,3

EUR/GBP 0,8631 -0,0 0,8633 0,8630 -1,0

USD/JPY 156,44 -0,9 157,87 157,60 -0,1

USD/KRW 1.454,80 -0,9 1.468,58 1.473,38 +1,0

USD/CNY 6,8182 -0,2 6,8300 6,8300 -2,5

USD/CNH 6,8181 -0,1 6,8267 6,8313 -2,3

USD/HKD 7,8355 -0,0 7,8359 7,8365 +0,7

AUD/USD 0,7245 +0,9 0,7182 0,7165 +8,6

NZD/USD 0,5942 +1,0 0,5886 0,5883 +3,2

BTC/USD 81.396,62 -0,3 81.636,11 80.683,11 -7,2

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 100,31 -1,9 -1,96 102,27

Brent/ICE 108,02 -1,7 -1,85 109,87

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.650,57 +2,1 94,53 4.556,04

Silber 75,77 +4,1 2,95 72,82

Platin 2.001,00 +2,5 48,10 1.952,90

Angaben ohne Gewähr

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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May 06, 2026 00:42 ET (04:42 GMT)

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