MÄRKTE ASIEN/Rasante Talfahrt in Hongkong geht weiter

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte koppeln sich am Freitag erneut von der Wall-Street-Vorgabe ab und zeigen sich nach einem verhaltenen Start im Verlauf mit teils deutlichen Verlusten. Lediglich die Börse in Sydney tendiert behauptet. Teilnehmer sprechen von Konjunktursorgen mit Blick auf die Corona-Pandemie. Steil nach unten geht es an den chinesischen Börsen. Der HSI in Hongkong knickt um weitere 2,3 Prozent ein, weil erneut Technologieaktien in großem Stil verkauft werden.

Staatsmedien zufolge hat Peking ein Gesetz über den Umgang mit privaten Daten beschlossen, das zu den strengsten weltweit zählt. Hintergrund ist die Sorge der Regierung vor zu viel Macht der Internetriesen und unkontrollierbarem Umgang mit Daten. Der Technologieindex in Hongkong hatte am Vortag bereits auf dem niedrigsten Niveau seit seiner Berechnung im Juli 2020 geschlossen.

Im einzelnen sacken Meituan um 7,7 Prozent, Alibaba um 2,3 Prozent, Tencent um 0,5 Prozent, Netease um 5,5 Prozent und Bilibili um 5,9 Prozent ab.

In Schanghai geht es um 1,7 Prozent abwärts. Ein Belastungsfaktor für die chinesischen Börsen seien auch weiter die jüngsten Schwächesignale zur Konjunktur, so die Analysten von IG.

Der Tokioter Nikkei-Index gibt um 0,7 Prozent nach auf 27.086 Punkte. Am Devisenmarkt zeigt sich der Yen befestigt und profitiert von seinem Ruf als sicherer Hafen in Krisenzeiten. Auch der Goldpreis legt etwas zu um 0,3 Prozent.

Verkauft werden nicht nur in Tokio Aktien aus dem Autosektor, nachdem am Vortag zum Handelsende Berichte bekannt wurden, wonach Toyota wegen Lieferkettenproblemen seine Produktion stark drosseln muss. Toyota, Honda, Nissan und Mazda geben zwischen 2 und 6 Prozent nach. In Hongkong büßen Great Wall Motor und Geely 5,7 bzw 4,1 Prozent ein, für BYD geht es um 3,7 Prozent nach unten, in Schanghai verbilligen sich SAIC Motor um 3 Prozent. In Seoul kommen Hyundai um 2 Prozent und Kia um 0,4 Prozent zurück.

Uneinheitlich zeigen sich in Sydney die am Vortag sehr schwachen Rohstoffaktien BHP, Rio Tinto und Fortescue angesichts der Sorgen um die Nachfrage insbesondere aus China. An der dortigen Terminbörse stürzt der Preis für Eisenerz erneut regelrecht ab.

Die Aktie des Hörgeräteherstellers Cochlear verliert nach der Vorlage des Quartalsberichts über 6 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.472,30 +0,1% +13,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.086,26 -0,7% +0,5% 08:00

Kospi (Seoul) 3.075,68 -0,7% +7,0% 08:00

Schanghai-Comp. 3.408,15 -1,7% -1,9% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.739,60 -2,3% -5,1% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.110,57 +0,8% +10,1% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.521,14 +0,4% -6,3% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:20 % YTD

EUR/USD 1,1686 +0,1% 1,1677 1,1678 -4,3%

EUR/JPY 128,22 +0,0% 128,18 128,26 +1,7%

EUR/GBP 0,8572 +0,1% 0,8562 0,8522 -4,0%

GBP/USD 1,3633 -0,1% 1,3642 1,3706 -0,3%

USD/JPY 109,72 -0,0% 109,75 109,86 +6,3%

USD/KRW 1178,83 +0,2% 1176,69 1176,82 +8,6%

USD/CNY 6,5015 +0,1% 6,4949 6,4949 -0,4%

USD/CNH 6,5069 +0,1% 6,5002 6,5000 +0,1%

USD/HKD 7,7890 -0,0% 7,7903 7,7920 +0,5%

AUD/USD 0,7142 -0,1% 0,7149 0,7183 -7,3%

NZD/USD 0,6837 +0,1% 0,6830 0,6848 -4,8%

Bitcoin

BTC/USD 47.115,01 +1,1% 46.618,01 44.441,84 +62,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,06 63,69 +0,6% 0,37 +32,9%

Brent/ICE 66,84 66,45 +0,6% 0,39 +31,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.786,06 1.780,35 +0,3% +5,71 -5,9%

Silber (Spot) 23,28 23,25 +0,1% +0,03 -11,8%

Platin (Spot) 987,45 977,88 +1,0% +9,58 -7,8%

Kupfer-Future 4,10 4,04 +1,5% +0,06 +16,3%

