MÄRKTE ASIEN/Rekordhochs in Seoul und Sydney dank guter US-Vorgaben

19.02.26 08:14 Uhr
DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien haben am Donnerstag positive Vorzeichen dominiert. Angeführt wurden die Märkte der Region von den Technologiewerten, die wiederum die Erholung ihrer US-Pendants nachvollzogen. Die Börsen in Seoul und Sydney stiegen auf Rekordhochs. In Hongkong und Festlandchina ruhte der Handel derweil noch wegen der Feiertage zum chinesischen Neujahrsfest.

Wer­bung

Am südkoreanischen Aktienmarkt stieg der Kospi nach der Feiertagspause um 3,1 Prozent. Gefragt waren Aktien der Chipbranche. Der Kurs des Indexschwergewichts Samsung Electronics kletterte um 4,9 Prozent und markierte zwischenzeitlich ein Rekordhoch. SK Hynix gewannen 1,6 Prozent. An der Technologiebörse Kosdaq war der Handel zwischenzeitlich ausgesetzt, nachdem diese um über 6 Prozent gestiegen war.

In Tokio ging es mit dem Nikkei um 0,6 Prozent aufwärts auf 57.468 Punkte. Auch hier griffen die Anleger bei Chipaktien zu. Tokyo Electron verbuchten ein Plus von 2,9 Prozent. Advantest fielen gegen die positive Tendenz um 3,6 Prozent, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass es Opfer eines Hackerangriffs wurde. Yokohama Rubber sprangen um 13,2 Prozent nach oben; das Unternehmen hatte seinen Ausblick erhöht.

Die Börse in Sydney hat den Handel mit einem Plus von 0,9 Prozent beendet. Durchwachsene Arbeitsmarktdaten nährten Zinssenkungsspekulationen, wie Händler sagten. Unter den Einzelwerten gewannen Rio Tinto nach Vorlage von Geschäftszahlen 2 Prozent. Brambles und Telstra haben jeweils ihre Dividenden erhöht. Brambles verbesserten sich um 3,7 Prozent und Telstra um 3,6 Prozent.

Wer­bung

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.086,20 +0,9% +2,6% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 57.467,83 +0,6% +12,4% 07:00

Kospi (Seoul) 5.677,25 +3,1% +34,7% 07:30

Shanghai-Comp. Feiertag 08:00

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1796 0,1 1,1786 1,1842 +0,9%

EUR/JPY 182,99 0,3 182,41 181,79 -1,4%

Wer­bung

EUR/GBP 0,8739 0,1 0,8731 0,8733 +0,2%

GBP/USD 1,3498 -0,0 1,3499 1,3560 +0,7%

USD/JPY 155,12 0,2 154,76 153,51 -2,3%

USD/KRW 1.446,80 0,4 1.441,15 1.443,77 +0,0%

USD/CNY 6,9328 0,1 6,9276 6,9198 -1,4%

USD/CNH 6,8992 0,1 6,8916 6,8834 -1,3%

USD/HKD 7,8148 0,0 7,8142 7,8156 +0,4%

AUD/USD 0,7068 0,3 0,7045 0,7069 +6,2%

NZD/USD 0,5981 0,3 0,5965 0,5996 +5,0%

BTC/USD 67.065,40 1,0 66.384,35 67.791,20 -23,7%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,18 65,05 +0,2% +0,13 +13,3%

Brent/ICE 70,44 70,35 +0,1% +0,09 +15,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 5.021,73 4.976,98 +0,9% +44,75 +12,9%

Silber 79,10 77,271 +2,4% +1,83 +2,9%

Platin 1.777,71 1.766,29 +0,6% +11,42 -3,1%

Kupfer 5,80 5,80 -0,0% -0,00 +2,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2026 02:15 ET (07:15 GMT)

