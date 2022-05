MÄRKTE ASIEN/Rezessionsängste belasten Börsen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend mit negativen Vorzeichen starten die Börsen in Ostasien und Australien in die neue Woche. Sorgen vor einer Rezession veranlassten die Anleger zum Rückzug aus Aktien, berichten Händler, unter anderem mit Verweis auf die strengen Kontakt- und Bewegungseinschränkungen in China zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Dazu kommen die Befürchtungen, dass eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank und anderer Notenbanken als Antwort auf die hohe Inflation die Wirtschaft abwürgen könnte. Auch der andauernde Krieg in der Ukraine trage zur Verunsicherung bei.

An der Börse in Tokio fällt der Nikkei-225 um 2,3 Prozent. Die japanischen Anleger trennen sich mit den Konjunktursorgen vor allem von Stahl- und Maschinenbauaktien. Unter anderem verlieren Nippon Steel 4,9 Prozent und Komatsu 5 Prozent.

Im südkoreanischen Seoul sinkt der Kospi um 1,1 Prozent. Hier fallen Aktien des Transport- und Reisesektors mit überdurchschnittlichen Verlusten auf. Hana Tour geben um 4 und Asiana Airline um 3,3 Prozent nach.

Während in Hongkong wegen eines Feiertags nicht gehandelt wird, zeigt sich Schanghai in dem negativen Umfeld kaum verändert. Die Analysten von CICC sehen erste Hinweise auf eine Bodenbildung, nachdem die wichtigen chinesischen Aktienindizes auf die Stände von Anfang 2019 gefallen seien und den Großteil ihrer Gewinne aus dem vergangenen Jahr abgegeben haben. Etwas Unterstützung kommt von den April-Außenhandelsdaten. Die Exporte stiegen im erwarteten Rahmen. Die Importe stagnierten, während Volkswirte wegen der Lockdowns einen Rückgang prognostiziert hatten.

BYD verbilligen sich in Shenzhen um 3,4 Prozent. Wie die chinesische Lokalzeitung Changsha Evening News berichtet, untersuchen örtliche Behörden die Emissionen einer Fabrik des Autoherstellers in Changsha in der zentralchinesischen Provinz Hunan.

In Sydney fällt der S&P/ASX-200 um 1,3 Prozent. Die Aktien der Bank Westpac legen gegen die negative Tendenz um 3,1 Prozent zu, gestützt von überzeugenden Geschäftszahlen.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.114,90 -1,3% -4,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.392,79 -2,3% -6,2% 08:00

Kospi (Seoul) 2.614,71 -1,1% -12,2% 08:00

Schanghai-Comp. 3.001,67 +0,0% -17,5% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag

Straits-Times (Sing.) 3.288,57 -0,1% +5,3% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.552,66 -0,7% -0,2% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr,9:29 % YTD

EUR/USD 1,0512 -0,3% 1,0542 1,0511 -7,5%

EUR/JPY 137,67 +0,0% 137,65 137,02 +5,2%

EUR/GBP 0,8555 +0,2% 0,8538 0,8537 +1,8%

GBP/USD 1,2288 -0,5% 1,2345 1,2313 -9,2%

USD/JPY 130,96 +0,3% 130,62 130,34 +13,8%

USD/KRW 1.270,04 +0,0% 1.270,04 1.272,95 +6,8%

USD/CNY 6,6666 +0,2% 6,6666 6,6783 +4,9%

USD/CNH 6,7476 +0,6% 6,7100 6,7121 +6,2%

USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8497 7,8496 +0,7%

AUD/USD 0,7010 -0,9% 0,7070 0,7076 -3,5%

NZD/USD 0,6346 -1,0% 0,6407 0,6409 -7,0%

Bitcoin

BTC/USD 33.686,90 -2,2% 34.434,29 36.370,87 -27,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 109,83 109,77 +0,1% 0,06 +49,7%

Brent/ICE 112,58 112,39 +0,2% 0,19 +49,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.874,25 1.884,05 -0,5% -9,81 +2,5%

Silber (Spot) 22,29 22,36 -0,3% -0,07 -4,4%

Platin (Spot) 953,83 969,00 -1,6% -15,17 -1,7%

Kupfer-Future 4,22 4,26 -1,1% -0,05 -5,4%

===

