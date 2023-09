MÄRKTE ASIEN/Risikoscheu vor Fed-Entscheid

Werte in diesem Artikel

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Verluste verzeichnen die Börsen in Ostasien und Australien am Mittwoch im Verlauf. Die Teilnehmer zeigen sich vorsichtig im Vorfeld der US-Notenbank-Entscheidung am Abend (mitteleuropäischer Zeit). Es wird zwar nicht mit einer Zinserhöhung gerechnet, doch dürften sich die Fed-Repräsentanten eher falkenhaft äußern.

Grund ist die hartnäckige Inflation, die durch die scheinbar unaufhaltsam aufwärts laufenden Ölpreise stetige Nahrung erhält. Am Mittwoch geben die Ölpreise indes etwas nach; Teilnehmer sprechen von einer kleinen Gegenbewegung. Ein Warnsignal lieferte am Vortag die Verbraucherpreisinflation aus Kanda, die höher ausgefallen war als erwartet.

Am japanischen Markt fällt der Nikkei um 0,5 Prozent auf 33.066 Punkte, gedrückt vor allem von Elektronik- und Spiele-Aktien.

In Schanghai gibt der Leitindex 0,3 Prozent ab. Es gebe zwar Anzeichen dafür, dass der chinesische Aktienmarkt die Talsohle erreicht haben könnte, so James Wang, Leiter der China-Strategie bei UBS, aber "die Divergenz zwischen den Fundamentaldaten und den Aktienkursen könnte das Ergebnis einer schwachen Stimmung sein, die Zeit braucht, um zu drehen". Derweil hat die chinesische Notenbank die Leitzinsen unverändert belassen mach einer Senkung im vergangenen Monat.

Der Hongkonger Markt folgt der Wall Street abwärts und verliert 0,7 Prozent. Die Risikoaversion könnte noch länger die Stimmung dominieren, vermutet Tina Teng, Marktanalystin bei CMC Markets.

Vergleichsweise gut hält sich der Kospi in Südkorea mit einem Minus von 0,2 Prozent. Die Aktien tendieren uneinheitlich, die Stimmung sei lustlos, berichten Beobachter. Transportwerte zeigen sich fester, während Energieaktien nachgeben.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.151,60 -0,6% +1,6% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 33.065,74 -0,5% +28,5% 08:00

Kospi (Seoul) 2.554,38 -0,2% +14,2% 08:00

Schanghai-Comp. 3.114,76 -0,3% +0,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.862,36 -0,7% -9,3% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.234,08 -0,2% +0,4% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.454,03 -0,2% -2,5% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:43 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0680 -0,0% 1,0680 1,0687 -0,2%

EUR/JPY 157,87 +0,0% 157,81 157,85 +12,5%

EUR/GBP 0,8621 +0,0% 0,8617 0,8629 -2,6%

GBP/USD 1,2388 -0,0% 1,2394 1,2385 +2,4%

USD/JPY 147,83 +0,0% 147,77 147,71 +12,7%

USD/KRW 1.329,18 +0,2% 1.326,49 1.326,50 +5,3%

USD/CNY 7,1981 +0,1% 7,1921 7,2951 +4,3%

USD/CNH 7,3104 +0,1% 7,3037 7,2981 +5,5%

USD/HKD 7,8203 +0,0% 7,8197 7,8158 +0,1%

AUD/USD 0,6452 -0,1% 0,6455 0,6445 -5,3%

NZD/USD 0,5936 -0,0% 0,5937 0,5931 -6,5%

Bitcoin

BTC/USD 27.090,14 -0,3% 27.158,98 26.861,99 +63,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 90,38 91,2 -0,9% -0,82 +15,4%

Brent/ICE 93,27 94,34 -1,1% -1,07 +13,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.930,36 1.931,30 -0,0% -0,95 +5,8%

Silber (Spot) 23,08 23,33 -1,1% -0,25 -3,7%

Platin (Spot) 938,08 944,05 -0,6% -5,98 -12,2%

Kupfer-Future 3,75 3,75 -0,0% -0,00 -1,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

