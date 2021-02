MÄRKTE ASIEN/Ruhiger Handel zu Beginn des chinesischen Neujahrsfests

HONGKONG (Dow Jones)--Wenig Bewegung gibt es am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und Australien. Die Vorgaben aus den USA sind leicht negativ. Impulse aus der Region sind rar, denn die wichtigen Börsen in Japan, China und Südkorea sind feiertagsbedingt geschlossen. An den Börsen in Festlandchina ruht der Handel wegen der Feiertage zum chinesischen Mondneujahr bis einschließlich Mittwoch kommender Woche. In Seoul wird der Handel am Montag wieder aufgenommen.

In Hongkong und Singapur fand ebenfalls wegen des chinesischen Neujahrsfests am Donnerstag nur ein verkürzter Handel statt. Der Hang-Seng-Index in Hongkong ging 0,4 Prozent höher aus dem Handel. Der FTSE Straits Times Index in Singapur schloss kaum verändert. Beide Börsen bleiben am Freitag ganz geschlossen. In Singapur wird der Handel am Montag wieder aufgenommen, in Hongkong erst am Dienstag.

Cimic in Sydney weiter unter Druck

"Normal" gehandelt wurde dagegen an den Börsen in Australien und Neuseeland. In Sydney sank der S&P/ASX-200 um 0,1 Prozent auf 6.853 Punkte. Dort verlor die Aktie der Hochtief-Tochter Cimic nach dem zweistelligen Einbruch vom Mittwoch in Reaktion auf enttäuschende Geschäftszahlen weitere 3,4 Prozent. Mehrere Analysten hatten sich kritisch zur Cimic-Aktie geäußert und diese abgestuft oder zumindest das Kursziel gesenkt.

Dagegen legten die Aktien des Bergbaukonzerns Newcrest um 4,1 Prozent zu. Das Unternehmen hatte mit seinen Zahlen positiv überrascht und die Dividende erhöht. Der Kurs von AMP brach um 11 Prozent ein, nachdem Ares Management das Übernahmegebot für den angeschlagenen Vermögensverwalter zurückgezogen hatte.

An der Börse im neuseeländischen Wellington ging es mit den Kursen im Schnitt um 0,5 Prozent abwärts. Verkauft wurden Aktien neuseeländischer Energieunternehmen. Anleger fürchten, dass diese ihre Zwischendividenden kürzen werden. Meridian Energy verloren 4,4 Prozent und Contact Energy 1,4 Prozent. Auch Aktien der Branchen Gesundheit und Reise standen auf der Verkaufsliste. Dagegen erholten sich Sanford um 4,1 Prozent. Die Titel waren am Mittwoch heftig unter Druck geraten, nachdem China die Einfuhr von Produkten aus einer Fabrik des auf Meeresfrüchte spezialisierten Unternehmens ausgesetzt hatte.

In Malaysia gewann der Kuala Lumpur Composite Index in einer verkürzten Sitzung 0,2 Prozent. Auch hier steht ein langes Wochenende bevor, weshalb der Handel nach Angaben von Marktteilnehmern sehr ruhig verlief. Stützend wirkten Aussagen der malaysischen Notenbank, die unverändert davon ausgeht, dass sich die heimische Wirtschaft in diesem Jahr erholen und die Belastung durch den jüngsten pandemiebedingten Lockdown weniger gravierend sein wird als im vorigen Jahr.

