MÄRKTE ASIEN/Ruhiger Jahresauftakt - Viele Börsen noch geschlossen

HONGKONG (Dow Jones)--Sehr ruhig sind die asiatischen Börsen in das neue Jahr gestartet. Die Handelsplätze in Australien, China (außer Hongkong) und Japan waren am Montag noch geschlossen; dort wurde der Neujahrstag nachgeholt, der auf einen Samstag fiel. Dort, wo gehandelt wurde, waren die Umsätze entsprechend dünn.

In Hongkong fiel der Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,7 Prozent. Dort waren die Aktien von China Evergrande wieder einmal vom Handel ausgesetzt. Einen Grund dafür nannte Evergrande zunächst nicht. Die Immobilien-Investmentgesellschaft Cifi Holdings hat indessen mitgeteilt, dass sie die am 7. Januar 2022 fällige und mit 5,5 Prozent verzinste Anleihe der hochverschuldeten Evergrande ablösen möchte. Die Offerte für die Anleihe im Volumen von 505,1 Millionen US-Dollar beläuft sich auf 1.000,50 US-Dollar je 1.000 Dollar Nennwert plus aufgelaufener und nicht geleisteter Zinszahlungen, wie aus einer Mitteilung von Cifi hervorgeht. Der Kurs der Cifi-Aktie fiel in Hongkong um 5,1 Prozent.

Starke Dezember-Absatzzahlen verhalfen den Aktien chinesischer Hersteller von Elektroautos zu Kursgewinnen. Xpeng stiegen um 5,5 Prozent und Li Auto um 3,3 Prozent. Der Sektor habe überdies von der Mitteilung des US-Wettbewerbers Tesla profitiert, die Preise in China anzuheben, denn dies zeuge von hoher Nachfrage auf diesem Markt.

An der Börse im südkoreanischen Seoul ging es derweil mit dem Kospi um 0,4 Prozent nach oben. Unterstützung erhielten die Kurse von starken Exportdaten, die am Neujahrstag veröffentlicht wurden. Die Ausfuhren stiegen 2021 so stark wie zuletzt vor elf Jahren, was vor allem der hohen Nachfrage nach Halbleitern, aber auch nach anderen Produkten zu verdanken war. Gesucht waren Aktien der Sektoren Technologie, Internet und Stahl. Index-Schwergewicht Samsung Electronics rückte um 0,4 Prozent vor, der Kurs des Internetunternehmens Kakao verbesserte sich um 1,8 Prozent. Für die Stahlaktie Posco ging es um 2,0 Prozent aufwärts. LG Chem gaben anfängliche Gewinne ab und sanken um 0,2 Prozent. Der für diesen Monat geplante Börsengang der Batterietochter des Unternehmens könnte bis zu 10,8 Milliarden US-Dollar einbringen und zum bisher größten IPO in Südkorea werden.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) Geschlossen 06:00

Nikkei-225 (Tokio) Geschlossen 07:00

Kospi (Seoul) 2.988,77 +0,4% +0,4% 07:00

Schanghai-Comp. Geschlossen 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.230,95 -0,7% 0,0% 09:00

Taiex (Taiwan) 18.270,51 +0,3% +0,3% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.132,18 +0,3% 0% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.549,42 -1,2% 0% 10:00

BSE (Mumbai) 58.854,70 +1,0% +1,0% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1338 -0,3% 1,1375 1,1312 -0,3%

EUR/JPY 130,74 -0,1% 130,93 130,23 -0,1%

EUR/GBP 0,8397 -0,1% 0,8406 0,8378 -0,1%

GBP/USD 1,3501 -0,2% 1,3532 1,3501 -0,2%

USD/JPY 115,31 +0,2% 115,11 115,13 +0,2%

USD/KRW 1.192,59 +0,3% 1.188,87 1.189,15 +0,3%

USD/CNY 6,3561 0% 6,3561 6,3733 0%

USD/CNH 6,3616 +0,0% 6,3611 6,3711 +0,1%

USD/HKD 7,7984 +0,0% 7,7973 7,7966 +0,0%

AUD/USD 0,7253 -0,2% 0,7269 0,7258 -0,1%

NZD/USD 0,6833 -0,0% 0,6835 0,6830 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 47.004,00 -0,5% 47.259,68 47.074,22 -0,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,82 75,21 +0,8% 0,61 +0,8%

Brent/ICE 78,43 77,78 +0,8% 0,65 0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.823,27 1.829,51 -0,3% -6,24 -0,3%

Silber (Spot) 23,12 23,31 -0,8% -0,19 -0,8%

Platin (Spot) 967,94 970,50 -0,3% -2,56 -0,3%

Kupfer-Future 4,45 4,46 -0,4% -0,02 -0,4%

===

Kontakt zum Autor: maerkt.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 03, 2022 03:10 ET (08:10 GMT)