MÄRKTE ASIEN/Schangai fester, Tokio schwach - Konjunkturdaten sorgen für Impulse

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien am letzten Handelstag der Woche. Teilnehmer sprechen von einem überwiegend ruhigen Handel zum Ende des Quartals und des Halbjahres. Für etwas Bewegung sorgen Konjunkturdaten. So hat sich der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in China im Juni gegenüber dem Vormonat zwar leicht erholt, blieb jedoch knapp unter der Erwartung der Ökonomen. Auch verharrte der Index den dritten Monat in Folge unter der Wachstumsschwelle von 50. Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor ging sogar leicht zurück, wenngleich er weiter über der Schwelle von 50 liegt.

Die Daten verstärken die Erwartung, dass die chinesische Regierung ein Konjunkturpaket beschließen wird, um die schwächelnde chinesische Wirtschaft anzuschieben. Für den Schanghai-Composite geht es um 0,8 Prozent nach oben und der Hang-Seng-Index in Hongkong zeigt sich nach leichten Verlusten zur Eröffnung nun wenig verändert.

Nach Ansicht der Analysten von Soochow Securities ist das Abwärtsrisiko des chinesischen Aktienmarktes auf dem derzeitigen Niveau begrenzt, da die Bewertungen auf einem historischen Tiefststand liegen. Die Analysten rechnen mit Beginn der Berichtssaison im Juli mit einem größeren Erholungspotenzial, wenn die Erholungstendenzen bei den Unternehmensgewinnen deutlicher würden.

In Tokio geht es für den Nikkei-225 dagegen um 0,7 Prozent abwärts. Hier verweisen Teilnehmer zur Begründung auf die Unsicherheit über die weitere Zinspolitik der Notenbanken. Erst in dieser Woche hatte US-Notenbankchef Jerome Powell erklärt, dass sich der Offenmarktausschuss FOMC bei seinen jüngsten Beratungen nicht auf den weiteren Zinskurs geeinigt habe. Powell sagte, die Fed strebe eine Ausrichtung ihrer Politik an, die ausreichend restriktiv sei, um die Inflation mit der Zeit auf 2 Prozent zu senken.

Dazu kommen japanische Konjunkturdaten. So hat sich die Industrieproduktion im Mai gegenüber dem Vormonat um 1,6 Prozent abgeschwächt, während der Markt lediglich mit einem Minus von 0,9 Prozent gerechnet hatte. Zudem stiegen die Kernverbraucherpreise in der Region Tokio gegenüber dem Vorjahr etwas weniger stark als erwartet. Die Kernverbraucherpreise setzen den Yen weiter unter Druck, der Dollar markiert im Verlauf mit 144,97 Yen den höchsten Stand seit November. Aktuell notiert der Dollar bei 144,78 Yen. Bei einem Anstieg über die Marke von 145 Yen könnte sich die japanische Notenbank "zu Wort melden", so Marktstratege Chris Weston von Pepperstone.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.192,20 -0,0% +2,2% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.999,73 -0,7% +27,2% 08:00

Kospi (Seoul) 2.563,49 +0,5% +14,6% 08:00

Schanghai-Comp. 3.207,27 +0,8% +3,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.938,73 +0,0% -3,1% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.208,33 +0,0% -1,4% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.385,90 -0,2% -7,2% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:06 % YTD

EUR/USD 1,0871 +0,1% 1,0864 1,0907 +1,6%

EUR/JPY 157,39 +0,1% 157,26 157,75 +12,1%

EUR/GBP 0,8613 -0,0% 0,8616 0,8632 -2,7%

GBP/USD 1,2622 +0,1% 1,2610 1,2635 +4,4%

USD/JPY 144,78 +0,0% 144,76 144,66 +10,4%

USD/KRW 1.319,76 -0,2% 1.322,36 1.316,86 +4,6%

USD/CNY 7,2496 -0,0% 7,2525 7,2443 +5,1%

USD/CNH 7,2624 -0,1% 7,2680 7,2545 +4,8%

USD/HKD 7,8353 -0,0% 7,8383 7,8348 +0,3%

AUD/USD 0,6629 +0,2% 0,6616 0,6611 -2,7%

NZD/USD 0,6090 +0,4% 0,6068 0,6075 -4,1%

Bitcoin

BTC/USD 30.772,37 +1,1% 30.426,14 30.244,97 +85,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,93 69,86 +0,1% +0,07 -11,9%

Brent/ICE 74,64 74,34 +0,4% +0,30 -10,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.907,89 1.908,53 -0,0% -0,64 +4,6%

Silber (Spot) 22,64 22,58 +0,3% +0,07 -5,5%

Platin (Spot) 907,75 899,18 +1,0% +8,58 -15,0%

Kupfer-Future 3,69 3,68 +0,4% +0,01 -3,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

